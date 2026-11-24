Служители от Агенцията по заетостта излизат на едночасова стачка в рамките на щафетни протестни действия в държавната администрация. Основното искане на синдикат „Подкрепа“ е заплатите да бъдат увеличени с фиксирани 350 евро месечно.

Стачните действия се провеждат поетапно в София и в страната до 1 декември. В кампанията участват служители от седем институции – Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт и Националния осигурителен институт.

Щафетната стачка продължава до 1 декември

Първи в протестите се включиха служители на Агенцията за социално подпомагане на 23 ноември. На следващия ден едночасовата стачка е насрочена за работещите в Агенцията по заетостта. Следват Главната инспекция по труда и Агенцията по вписванията, а в последните дни от графика са включени структурите, свързани с кадастъра, НОИ и НСИ.

Освен по-високи възнаграждения синдикатът настоява да бъде възстановено допълнителното заплащане за трудов стаж и професионален опит. Пред БНР председателят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“ Кремена Атанасова заяви:

„Държавните служители не искат да бъдат специални, но искат да бъдат уважавани.“

Протестите са свързани с подготовката на бюджета за 2027 г. От синдиката посочват, че за изпълнение на исканията са необходими допълнителни средства, а при липса на решение стачните действия могат да бъдат разширени.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg