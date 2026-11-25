Пет последователни почивни дни ще има за Коледа през 2026 г. Неработният период е от 24 до 28 декември включително. За Нова година почивката ще бъде три дни – от 1 до 3 януари 2027 г.

Причината за по-дългата коледна почивка е, че 26 декември се пада в събота. Затова 28 декември, понеделник, е неприсъствен ден. В периода влизат Бъдни вечер на 24 декември, Рождество Христово на 25 декември, вторият ден на Коледа на 26 декември и уикендът на 27 и 28 декември.

Работните дни между празниците

След коледната почивка ще се работи на 29, 30 и 31 декември 2026 г. Нова година – 1 януари 2027 г., е петък, а следващите два дни са събота и неделя. Така първият празничен период ще бъде петдневен, а вторият – тридневен.

11 дни ваканция за учениците

За учениците почивката е по-дълга – от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително. Това са общо 11 календарни дни, като учебните занятия се възобновяват на 4 януари 2027 г. Министерството на образованието и науката е определило същия период в графика за учебното време. В него е записано: „Коледната ваканция започва на 24 декември 2026 г. и продължава до 3 януари 2027 г. включително“.

Източници: novini.bg, focus-news.net