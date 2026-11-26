Наскоро стана известно, че една мекица на коледния пазар в София струва 10€.

По принцип съм за свободния пазар и за това всеки да си прави сам информиран избор за това какво ще си купи.

В последствие разбрах и на какво може би се дължи и тази фантастична за една мекица цена. Това коментира във "Фейсбук" депутатът Чило Попов.

В публикация, позоваваща се на данни от НАП, разбрах, че месечният наем за един щанд на коледния базар възлиза на...20 000€!!!

Тук мекицата ми се стори вече направо изгодна!

И понеже коледните пазари в България са сравнително ново явление, взаимствано най-вече от германската традиция, си направих труда да проверя колко е средният наем на щанд за храна на коледния пазар в най-скъпия голям немски град - столицата на Бавария, Мюнхен.

Там, наемът за се формира на базата на цена за метър лице на щанда, 5-10 % от месечния оборот и е за срок не един месец, а 35 календарни дни.

И така излиза, че според сметките, наемът за къщичка за вурстове и наливна бира или греяно вино и при среден оборот от 3000 €/ден (което се счита за висок такъв) би излязъл около 9500€ за 35 дни.

Както е казал сръбският народ, ово je стандарт!

А мекицата ще я пропусна.