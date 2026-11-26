Сеск Фабрегас не пожела да коментира конкретно възможността в бъдеще да стане старши треньор на Барселона. Специалистът заяви, че предпочита да се съсредоточи върху настоящата си работа в Комо, който заема трето място във фазата на лигата на Шампионската лига с 12 точки.

„Аз съм човек, който живее в настоящето. Да мислиш за бъдещето обикновено не води доникъде. Аз съм оттам, израснал съм в този клуб и познавам всички, но никога не съм обичал да гледам твърде далеч напред. Всеки път, когато съм го правил, не е излизало нищо добро. Старая се да се съсредоточа върху ежедневната си работа в Комо, където се развиваме и имам много отговорности“, каза Фабрегас пред TNT Sports Mexico.

39-годишният треньор призна, че продължава да следи внимателно бившия си клуб. По думите му той не пропуска нито един мач на каталунците.

„Не пропускам нито един двубой. Онзи ден, докато подготвяхме плана за мача срещу АЕК, гледах Барселона на телефона си. Помощниците ми дори трябваше да ми кажат: „Съсредоточи се, това е важно“.“

Фабрегас определи играта на Барселона като впечатляваща и постави тима редом до Пари Сен Жермен и Байерн сред отборите, които в момента демонстрират най-високо ниво. „Има четири-пет такива отбора, които са великолепни, и ми доставя удоволствие да ги гледам“, добави той.

Комо победи АЕК с 1:0 в петия кръг на турнира и събра 12 точки. Италианският тим е трети в общото класиране, като има четири победи и една загуба. Следващият му двубой е срещу Бетис на 9 декември.

Фабрегас се присъедини към Барселона като футболист през 2011 г. и остана в клуба до 2014 г. Той започна треньорската си кариера в Комо през 2023 г., а под негово ръководство тимът стигна до Шампионската лига за първи път в историята си. Въпросът за евентуалното му завръщане на „Камп Ноу“ остава без конкретен отговор, след като испанецът насочи вниманието към настоящия европейски сезон на Комо.