Сеск Фабрегас не пожела да коментира конкретно възможността в бъдеще да стане старши треньор на Барселона. Специалистът заяви, че предпочита да се съсредоточи върху настоящата си работа в Комо, който заема трето място във фазата на лигата на Шампионската лига с 12 точки.
„Аз съм човек, който живее в настоящето. Да мислиш за бъдещето обикновено не води доникъде. Аз съм оттам, израснал съм в този клуб и познавам всички, но никога не съм обичал да гледам твърде далеч напред. Всеки път, когато съм го правил, не е излизало нищо добро. Старая се да се съсредоточа върху ежедневната си работа в Комо, където се развиваме и имам много отговорности“, каза Фабрегас пред TNT Sports Mexico.
39-годишният треньор призна, че продължава да следи внимателно бившия си клуб. По думите му той не пропуска нито един мач на каталунците.
Фабрегас определи играта на Барселона като впечатляваща и постави тима редом до Пари Сен Жермен и Байерн сред отборите, които в момента демонстрират най-високо ниво. „Има четири-пет такива отбора, които са великолепни, и ми доставя удоволствие да ги гледам“, добави той.
Комо победи АЕК с 1:0 в петия кръг на турнира и събра 12 точки. Италианският тим е трети в общото класиране, като има четири победи и една загуба. Следващият му двубой е срещу Бетис на 9 декември.
Фабрегас се присъедини към Барселона като футболист през 2011 г. и остана в клуба до 2014 г. Той започна треньорската си кариера в Комо през 2023 г., а под негово ръководство тимът стигна до Шампионската лига за първи път в историята си. Въпросът за евентуалното му завръщане на „Камп Ноу“ остава без конкретен отговор, след като испанецът насочи вниманието към настоящия европейски сезон на Комо.
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