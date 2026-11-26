Премиерът Румен Радев определи като несправедливо евентуалното финансово санкциониране на България заради свръхдефицита. В Брюксел той заяви, че процедурата при прекомерен дефицит не трябва да се превръща в наказание за страната, която по думите му планира значително свиване на дефицита през 2027 г.

„Този свръхдефицит не идва изведнъж през месец май“, каза Радев пред журналисти. Според него проблемът е натрупван през предишни години, а сегашното правителство е наследило вече подготвена бюджетна рамка.

По думите на премиера Европейската комисия дава положителна оценка на проекта за българския бюджет за 2027 г. Той посочи, че планираният дефицит трябва да се свие от 5,6% през 2026 г. до 4,2% през 2027 г. и че България отчита най-голям темп на планирано намаляване сред разглежданите държави.

Радев отхвърли и опасенията, че процедурата може да доведе до спиране на европейските средства. „За никакво спиране на еврофондове не може да става въпрос“, заяви той. Това включва и плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, каза премиерът.

Какво следва по процедурата за дефицита

Европейската комисия вече е преминала към следващ етап от процедурата при прекомерен дефицит спрямо България. В документите на Комисията се посочва, че страната не изпълнява в достатъчна степен коригиращата бюджетна траектория за 2026 г., а прогнозният дефицит за 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт при референтна граница от 3%.

Радев заяви, че евентуалната санкция би била по-скоро символична като размер, но би имала силен репутационен ефект. Окончателното решение не е представено като влязла в сила глоба, а като част от процедура, по която предстои институционално решение.

България ще участва само в невоенната помощ за Украйна

По темата за Украйна премиерът потвърди, че България е готова да участва в невоенната част на предложения от Европейската комисия заем до 45 млрд. евро за 2027 г. По представеното разделение 25 млрд. евро са предвидени за военна помощ, а 20 млрд. евро – за бюджетна подкрепа.

Радев заяви, че България няма да финансира покупки на оръжия и боеприпаси. Той настоя българската подкрепа да бъде насочена към райони с компактно българско население в Украйна. Предложението за заема е сред основните теми на извънредното заседание на Европейския съвет, което продължава и на 27 ноември.

Исканията на София за бюджета на ЕС

В преговорите за многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г. България ще настоява за по-ясна финансова подкрепа за Черноморския регион. Според Радев разходите за сигурност в региона изискват той да бъде не само споменат в европейските документи, но и да получи конкретно финансиране.

Премиерът определи като неприемлив подхода за въвеждане на нови европейски собствени ресурси, основани на приходите от търговията с емисии и акцизите върху тютюна. По думите му подобен модел би натоварил България непропорционално.

Лидерите на ЕС обсъждат още бъдещото финансиране на Украйна, следващия общ бюджет на Съюза и обновяването на ръководството на Европейската централна банка. Окончателните решения по българските искания и по новия заем за Киев се очакват в рамките на заседанието.

Източници: btvnovinite.bg, darik.bg, economic.bg