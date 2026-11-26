Стефан Янев поиска премиерът Румен Радев да обясни как ще бъде гарантирано, че средствата от невоенната част на новия заем за Украйна ще бъдат използвани за хуманитарни цели. Става дума за компонент на стойност 20 млрд. евро, в който България ще участва, докато няма да финансира военната част от 25 млрд. евро.

„Има един въпрос към правителството, който виси и чака отговор – какви механизми ще контролират и как ще се гарантира, че тези 20 млрд. евро наистина ще отидат за хуманитарни цели“, заяви Янев в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

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По думите му премиерът и правителството трябва да дадат обяснение, тъй като българските граждани ще изплащат задълженията по заема. Янев постави въпроса за контрола върху разходването на средствата, но не посочи конкретен механизъм, който според него трябва да бъде въведен.

България ще участва само в невоенния компонент

Позицията, за която говори Янев, беше потвърдена по-рано от премиера Румен Радев. България е готова да се включи в предложената схема за заем от 45 млрд. евро, но само в частта за бюджетна и друга невоенна подкрепа. Страната няма да участва във финансирането на оръжия и боеприпаси.

Предложението на Европейската комисия предвижда 20 млрд. евро за икономическа и бюджетна подкрепа и 25 млрд. евро за отбранителни нужди на Украйна. Разделянето на средствата на два компонента е част от обсъжданията между европейските лидери.

Новият заем е свързан с по-широката финансова рамка на Европейския съюз за Украйна. През 2026 г. ЕС вече финализира механизъм за обща подкрепа на Киев, който включва средства за бюджета и за отбранителния капацитет на страната.

Янев постави въпроса и за бюджета на ЕС

Бившият служебен премиер определи като несериозни сравненията между Румен Радев и унгарския премиер Виктор Орбан. Според Янев основният въпрос е защо българското правителство е променило позицията си по участието в заема за Украйна.

Той настоя и за по-съществен политически разговор за седемгодишния бюджет на Европейския съюз. По думите му сред българските политици липсва достатъчно обсъждане на националните интереси при подготовката на дългосрочната финансова рамка.

Темата предстои да бъде обсъдена от европейските лидери, които заседават в Брюксел по въпросите за бюджета и подкрепата за Украйна. За България остава ангажиментът да участва във финансовата, но не и във военната част на предложената схема.

Източници: novini.bg, euronews.com, apnews.com