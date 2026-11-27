Облачно и дъждовно ще бъде времето в България в петък, 27 ноември. Валежите ще започнат през нощта в Западна България, а към сутринта ще достигнат и централните райони. През следобедните часове и през нощта срещу събота дъждът ще бъде по-интензивен и значителен в Южна България, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°. По-високи стойности, до 8°-9°, се очакват в крайните югозападни райони, Източните Родопи и по Черноморието. Максималните температури ще са от 5°-6° в Северозападна България до 15°-16° в югоизточните части на страната. В София ще бъде около 2° сутринта и около 8° през деня.

Вятърът ще се обръща от юг към север

В Южна и Източна България в началото на деня ще духа слаб до умерен южен вятър. Следобед той ще започне да се ориентира от север-североизток, първо в североизточните райони, а през нощта срещу събота ще се усили и в по-голямата част от страната.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи главно следобед и вечерта. По-значителни количества се очакват по южното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 10° и 15°, температурата на морската вода ще е 12°-14°, а вълнението ще достигне 2-3 бала.

Сняг в планините

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, а под 1800-2000 метра ще вали дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра около 3°.

През събота валежите ще се усилят, а със застудяването дъждът в Северна България и високите полета на Западна България ще премине в сняг. Очаква се да се образува и снежна покривка.