Около 500 аварии по мрежата на „Топлофикация София“ все още не са отстранени. На терен работят над 200 души и повече от 15 екипа с тежка механизация, съобщи изпълнителният директор на дружеството Петър Петров след среща с кмета на София Васил Терзиев.

За последната седмица и половина са отстранени над 50 повреди. Според Петров обаче сегашният ресурс не е достатъчен за по-бързо справяне с натрупаните аварии, затова дружеството вече води разговори за наемане на допълнителни работници и техника.

Проблемите засягат части от „Младост“, „Дружба“ и „Студентски град“, където отделни абонати остават без отопление и топла вода. По данни на изпълнителния директор засегнатите клиенти са около 2% от всички потребители на дружеството. Той подчерта, че става дума за конкретни райони, а не за цяла София.

Петров свърза авариите с амортизирани съоръжения, чието отстраняване изисква тежка механизация и време. „Трайното решение на проблема е подмяна на мрежата“, заяви той и призова Столичният общински съвет да приеме бизнес плана на дружеството. В него е заложено през следващата година да бъдат подменени максимално много трасета.

Проблемите продължават след очаквания край на ремонтите

Още на 14 октомври кметът Васил Терзиев съобщи, че очаква ремонтите на „Топлофикация София“ да приключат до средата на ноември, така че отоплителният сезон да не започва с нови прекъсвания. Впоследствие обаче авариите продължиха да засягат столични квартали и студентски общежития.

Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на дружеството на 21 септември след многобройни жалби и информация за системни прекъсвания на топлоподаването. Регулаторът посочи, че ще прецени и има ли основания за компенсации на клиентите при прекъсвания, надхвърлящи допустимия срок от 48 часа.

На брифинга Петров заяви, че дружеството прави възможното за излизане от аварийния режим, но дългосрочният резултат зависи от инвестициите в топлопреносната мрежа. Терзиев посочи, че решение трябва да бъде намерено още през настоящия сезон, особено за засегнатите части на „Младост“, „Дружба“ и „Студентски град“.

Източници: dnes.dir.bg, bta.bg