Самолетът каца в 7:00 ч. на научноизследователската станция „Северен полюс 7“. Сред хората, които слизат на леда, е българският дипломат и журналист Крум Босев – първият българин, стъпил на Северния полюс.

Според архивния материал на Българската телеграфна агенция групата пристига на 27 ноември 1958 г. На борда са 12 кореспонденти, акредитирани в Москва, представители на социалистически страни, Франция, Италия и Швеция, както и няколко съветски журналисти.

Пистата е затрупана със сняг

Пътуването до станцията не минава без напрежение. Самолетът трябва да спре за кратко на един от островите в архипелага Земя на Франц Йосиф. Час след очакваното кацане обаче той все още е във въздуха.

„Аеродрумът беше затрупан с дебел сняг“, обяснява навигаторът според кореспонденцията на Босев, публикувана от БТА. Докато трактори подготвят място за кацане, самолетът продължава да кръжи. След още около час той се спуска и каца.

Оттам журналистите продължават към станция „Северен полюс 7“. Посещението им е част от съветска полярна експедиция, която превръща научната база в необичайна спирка за представители на международния печат.

Разказът остава в книга

Крум Босев описва пътуването и впечатленията си от Арктика в книгата „Към полюса в полярната нощ“, издадена през 1960 г. Заглавието събира в пътепис преживяното по време на полета, междинното кацане и достигането до полярната станция.

Босев е дипломат и журналист, работил като специален кореспондент на БТА. По-късно дипломатическата му кариера го отвежда във Варшава, Москва, Пекин, Испания и Люксембург.

В юбилейното издание за историята на БТА събитието е посочено с дата 27 ноември 1958 г. Отделен календарен запис на агенцията споменава самото кацане, часа и състава на групата, но не уточнява деня. И в двата архива Крум Босев е представен като първия българин, достигнал Северния полюс.

Източници: bta.bg