Около 1,5 млрд. са нужни за инвестиции в мрежата и мощностите на „Топлофикация София“, за да бъдат намалени загубите и да се промени финансовото състояние на дружеството. Това заяви кметът на София Васил Терзиев след среща с ръководството на топлофикационното дружество и представители на Министерството на образованието и науката.

По думите му авариите са се увеличили рязко. „Ако миналата година по същото време сме имали 118 аварии, в момента са 500“, каза Терзиев. Той посочи, че над 90% от мрежата на ТЕЦ „Изток“ не е рехабилитирана, а тръбите са на десетки години.

Студентските общежития остават сред най-засегнатите

Най-непосредственият проблем е свързан с настоящия отоплителен сезон. Половината от студентите в засегнатите общежития са без топла вода и отопление, а с понижаването на температурите ситуацията се усложнява.

За реакция при авариите ще бъде създаден кризисен щаб с представители на „Топлофикация София“, Столичната община, Столичния общински съвет и висшите училища. Целта е да има обща информация за напредъка по ремонтите, текущите аварии и следващите действия.

Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров съобщи, че по отстраняването на авариите работят над 200 души и повече от 15 екипа с тежка механизация. Работата е концентрирана в райони, сред които „Младост“, „Дружба“ и „Студентски град“.

Дългът и лихвите блокират инвестициите

Терзиев определи натрупания дълг от около 1,3 млрд. като основния финансов проблем пред дружеството. Значителна част от задълженията са лихви, като по отделни споразумения лихвата за забава достига 16 процента.

„Освен разговора с държавата кой как да се справи с този дълг, трябва да се намерят около милиард и половина инвестиции за мрежата, за мощности и др., за да се намалят загубите и да се промени финансово-икономическият профил на „Топлофикация София“, каза кметът.

Столичният общински съвет търси решение и за задълженията към „Булгаргаз“. Председателят му Цветомир Петров заяви, че газовото дружество настоява за изплащане на цялата сума, но това не може да бъде направено незабавно. Ръководството на „Булгаргаз“ е поканено на заседание на комисията по финанси.

Анализът на Световната банка трябва да е готов до година

Столичната община е ангажирала Световната банка да направи анализ на техническото и икономическото състояние на „Топлофикация София“, както и на регулаторната рамка. Докладът трябва да бъде готов в рамките на 12 месеца и да даде основа за разговори с потенциален инвеститор, оператор или концесионер.

Според Терзиев първо трябва да се изясни как ще бъде решен въпросът с дълга, а след това да се изгради модел за дългосрочно управление. При осигурен ресурс и ясен план мрежата може да бъде стабилизирана в рамките на пет-шест години.

Източници: bta.bg