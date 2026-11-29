Тролейбусите във Враца временно не се движат заради замръзване на контактната мрежа. По маршрутите и разписанията им са пуснати електрически автобуси, но са възможни закъснения. Забавяне се очаква и по линиите до населените места в общината, съобщиха от общинската администрация.

„Призоваваме гражданите да ограничат пътуванията при усложнената зимна обстановка“, посочват от общината. Сигнали за проблемни участъци могат да се подават на телефон 0885 11 88 57.

Седем машини чистят улиците в града

Снежната покривка във Враца надхвърля 50 сантиметра по данни на общината. В материал на Българската телеграфна агенция, който цитира измервания на Националния институт по метеорология и хидрология, е посочена покривка над 30 сантиметра. Разликата е между данните на общината и измерването на НИМХ.

В града работят седем снегопочистващи машини. Екипи на общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ почистват ръчно тротоари и спирки. Приоритетно се обработват основните пътни артерии, по които се движи градският транспорт, районите около болницата и участъците към важни обществени обекти.

Още осем машини работят по четвъртокласната пътна мрежа. На места обаче са се образували снежни навявания, които затрудняват движението. НИМХ прогнозира за Враца обилен снеговалеж и температури между минус 4 и минус 3 градуса, а за областта е в сила оранжев код за значителни снеговалежи.

Седем села са били без ток

Заради усложнената зимна обстановка през нощта са възникнали прекъсвания на електрозахранването в Чирен, Девене, Баница, Нефела, Власатица, Мраморен и Бели извор.

От общината призовават водачите да не паркират на места, които възпрепятстват работата на снегопочистващата техника. Гражданите и търговците, които почистват снега и леда пред домовете и обектите си, трябва да не го изхвърлят обратно върху уличното платно.