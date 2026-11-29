Червен код за опасно време е обявен в шест области – Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Ловеч и Габрово. В равнинните райони снежната покривка може да достигне 20-30 сантиметра, а в планините – 50-60 сантиметра. В по-голямата част от страната дневните температури ще останат под нулата, предава БНТ.

Зимната обстановка вече създава сериозни затруднения в Северозапада. Хиляди домакинства са без ток, а прекъсвания на електрозахранването има в десетки населени места в областите Враца и Монтана. На места улиците остават непочистени, докато екипи работят по възстановяването на електрозахранването и по разчистването на пътищата.

Най-тежка е ситуацията по Е-79 между Ботевград, Мездра, Враца и Монтана. В района на Бели извор се е образувала километрична колона, а движението към Мездра е било спряно за повече от осем часа, след като аварирали камиони са блокирали и снегопочистващата техника. Поне два автобуса по направленията София-Видин-София са престояли над 12 часа. Сутрешният курс от Видин е отменен, а следващият е тръгнал с неясен час на пристигане.

За снегопочистването работят 430 машини. Въпреки предупрежденията част от шофьорите са тръгнали с летни гуми. Използването им след 15 ноември е нарушение и увеличава риска от загуба на контрол при заснежен и заледен път.

НИМХ препоръчва да се отложат неналожителните пътувания

„Моят съвет е в такава обстановка всяко пътуване, което не е изключително наложително, да бъде отложено и да се изчака отминаване на циклона и спиране на валежите“, заяви пред БНТ синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова. Тя предупреди за силен вятър, значителни снеговалежи, виелици и навявания по планинските проходи.

Проходът Петрохан е отворен, но снежната покривка на места надхвърля 30 сантиметра. В София 172 снегопочистващи машини работят по улиците, а още шест обработват пътищата на Витоша. Градският транспорт се движи при зимни условия, но има закъснения, а по част от трамвайните трасета движението е временно преустановено.

След снеговалежите предстои ново застудяване. По данни на НИМХ през следващите дни минималните температури на много места ще паднат под минус 10 градуса, а отрицателни дневни температури се очакват в цялата страна.