26 април 1986 г.: Аварията в Чернобил

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Точно в 1.23 ч. след полунощ на 26 април 1986 г. избухва взрив в четвърти енергоблок на атомната централа „Ленин“.

Това е най-тежката авария в историята на ядрената енергетика.

Тя предизвиква облак от радиоактивни отпадъци, който преминава над части от СССР, Източна Европа и Скандинавия. Обширни райони в Украйна, Беларус и Русия са замърсени, а около 200 хил. души са евакуирани от родните си места. Близо 60% от радиоактивните отпадъци падат на територията на Беларус.

Инцидентът повдига въпроса за безопасността на съветската ядрена енергетика, като за известно време забавя развитието ѝ.

Грешни решения и нещастни стечения на обстоятелствата довеждат до фатална експлозия, обобщава Дойче веле.

Реакторите на Чернобилската АЕЦ бяха спрени и по-късно извадени от употреба. Четвърти реактор бе заграден с нестабилен бетонен пашкул.

Битката за овладяването на аварията, и предпазването от появата на втори взрив с мощност от над 5 мегатона, който би залял цяла Европа с радиоактивен прах, така както е залят сега Припят, е коствала на СССР приблизително $50 млрд. изсипани за по-малко от 6 месеца. Това, комбинирано с последвалия срив на цените на петрола на международния пазар (цената пада на 1/3), създава сериозна дупка в бюджета и началото на една тежка икономическа криза в СССР.

Според доклад на "Грийнпийс" от 2006 г., Чернобилската катастрофа е довела до над четвърт милион случая на рак, от които почти 100 хиляди са се оказали фатални. Съюзът на загрижените учени – неправителствена организация, предположи, че броят на смъртните случаи вследствие на Чернобил ще варира около 25 хиляди – шест пъти над прогнозата на ООН. А според Международната агенция за ракови изследвания, инцидентът ще отнеме живота на 16 хиляди европейци до 2065 г..

Защото въпреки катастрофата, Украйна и днес залага на атомната енергия? Наличните 15 атомни реактора осигуряват близо 60 на сто от енергийното снабдяване. “Ние сме бедна страна, трябва ни атомна енергия”, казва украинската министърка на екологията Хана Вронска. Някогашната атомна катастрофа почти не се дискутира в днешна Украйна.

“Хората имат други грижи – конфликтът с Русия, корупцията, колебливото правителство, бедността”, казва пред Дойче веле една сътрудничка в германското посолство, която е израснала в Чернобил.

Официално само в Украйна 2,3 милиона души, сред които 220 000 "ликвидатори", се водят за "пострадали от катастрофата" в Чернобил.

Около 300 души живеят и до днес в 30 км радиоактивна зона. Това са хора, които за нищо на света не искат да напуснат домовете си, макар и те да са заразени с радиация. Те живеят по правилата на натуралното стопанство. Започват да се връщат по домовете си няколко седмици след аварията...


  • 1 Безмозъчна Ушанка

    10 11 Отговор
    А пък в ФАЩ бият негрите!

    07:40 26.04.2018

  • 2 Помнещ

    16 7 Отговор
    Аварията в Чернобил беше подобна на залпа на "Аврора"- възвести краха на комунизма. Който иска подробности-"Чернобилска молитва" от Светлана Алексиевич( Нобел за 2015г)

    Коментиран от #5

    07:41 26.04.2018

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Финансист

    5 5 Отговор
    Добре а защо покриването на мястото,с цел възпиране на разпространението на радиация и предотвратяването на втори взрив би струвало 50 милиарда долара,моите прости изчисления казват че 5 млрд. са напълно достатъчни,а останалите 45 млрд. са откраднати

    09:18 26.04.2018

  • 5 ДА ТОВА Е САБОТАЖА НА ВЕКА ТИП

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Помнещ":

    СКРИПАЛ.

    Коментиран от #6

    09:27 26.04.2018

  • 6 Помнещ

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДА ТОВА Е САБОТАЖА НА ВЕКА ТИП":

    Престъплението на века е не само аварията. Аварии стават и на други места. Но тогава скриха от народа си. Десет дни ядохме марулите, манифестирахме на 1 май, спортуваме и дишахме с пълни гърди радиацията! Проверете какви мерки са взети тогава в Скандинавия и тогава ще прецените сам какви безотговорни хора са ни управлявали през 1986!

    09:43 26.04.2018

  • 7 Пеньо

    9 4 Отговор
    Ето го и класическият пример за ГЕНОЦИД! Геноцид приложен от върхушката на БКП над българският народ. Умишлено укриване на истината и излагане на смъртна опасност на цял един народ! За съжаление никой не е анализирал последствията! Ще има ли някога възмездие?

    09:47 26.04.2018

  • 8 Реалист

    6 6 Отговор
    Нека всички защитници на атомната енергия си постнат тази статия като тапет на екрана и си препрочитат редовно колко жертви са дадени и ще даваме.

    ИмаХ познати украинци пострадали от аварията. Никой не ги е питал искат ли да гасят.

    Айде сега представете си това да се случи в Белене където е сеизмично неустойчива зона.

    ВЕИ - това е бъдещето. Може и да са по-скъпи за момента, но не съм чул вятърен генератор или соларен парк да е гръмнал и избил хиляди. Трябва да мислим за бъдещето а не да разсъждаваме като марионетки на ушанките.

    "Големия шлем" който се опита да реализира параванов и бсп щеше да доведе до икономическото ни заробване за поне 100 години. ДОБРЕ ЧЕ НЕ ИМ СЕ ПОЛУЧИ!!!

    10:07 26.04.2018

  • 9 ПЕЕВ

    9 4 Отговор
    БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИТЕ ИЗВЪРШИХА ГЕНОЦИД НАД НАРОДА СИ.

    12:16 26.04.2018

  • 10 стоян

    6 4 Отговор
    Само аз познавам две жени които направиха спонтанен аборт есента 1986 а колко ли са в цяла България-тези червени корумпирани боклуци навсякъде действат по същия начин -не ги интересува народа

    Коментиран от #11

    12:54 26.04.2018

  • 11 БКП

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "стоян":

    Да ама демакрадите са виновни, че след 1986-та населението започва да пада и започва демографска криза, а не цялата политика на БКП за периода 1946-1986.

    03:20 26.04.2026

  • 12 И ЗАПОМНЕТЕ

    2 2 Отговор
    Няма украинци, всички в ръководството на АЕЦ Чернобил са руснаци и за аварията и последвалата трагедията свързана с отстраняването на последствията са резултат на прословутата руска небрежност, некадърност и безотговорност.

    03:23 26.04.2026

  • 13 Горски

    2 1 Отговор
    Начало на тестта за безопасност. При него се изключват турбините, които от своя страна осигуряват значителна част от захранването на самия енергоблок. В такъв случай се включват резервните дизелови генератори, но при това има забавяне от 40 – 45 секунди, което поражда риск от прегряване на реактора. Въпросът е колко ефективно инерцията на спиращите турбини може да задвижва водните помпи, преди да се включат резервните дизелови генератори. Разрушава се активната зона на реактора. Контролните пръти на реактора спират да се движат преди да бъдат вкарани изцяло в активната зона. Пълна загуба на всички средства за управление на реактора на 4-ти блок. Чакаха разпореждания от Москва, как да се държат в медийното пространство в България, кога да обявят за ядрената авария в Чернобил. Мълчаха като риби и подложиха народните маси на информационно затъмнение, само и само да се омаловажи взрива на централата в СССР. Трябваше да се скрият грешките на "съветските другари" и да се опази честта на съветските комунисти.

    Коментиран от #14, #15

    03:30 26.04.2026

  • 14 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    И без да развалят реномето на съветските комунисте можеха да предприемат мерки. Комунистическа държава бяхме все пак. Но откъде мозък у тия - начело на държавата беше Овчарче, заобградено от Краварчета.

    А и вероятно не са обичали нито народа, нито България.

    03:43 26.04.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Би трябвало да знаят колко дълго се върти "изключена турбина"! Ако не - да питат когото трябва.

    03:57 26.04.2026

  • 16 Гориил

    1 0 Отговор
    Тази катастрофа повдигна въпроси относно компетентността на западащите научни и образователни системи на Украйна в края на 80-те години на миналия век, които бяха загубили и пропиляли потенциала, който Москва им беше вложила. Днес Украйна е жалко и незначително копие на мрежата от водещи световни атомни електроцентрали, създадени някога от Русия в Чернобил, Запорожие, Хмелницки и други големи центрове.

    05:08 26.04.2026

