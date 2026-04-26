26 април 1986 г.: Аварията в Чернобил

Точно в 1.23 ч. след полунощ на 26 април 1986 г. избухва взрив в четвърти енергоблок на атомната централа „Ленин“.
Това е най-тежката авария в историята на ядрената енергетика.
Тя предизвиква облак от радиоактивни отпадъци, който преминава над части от СССР, Източна Европа и Скандинавия. Обширни райони в Украйна, Беларус и Русия са замърсени, а около 200 хил. души са евакуирани от родните си места. Близо 60% от радиоактивните отпадъци падат на територията на Беларус.
Инцидентът повдига въпроса за безопасността на съветската ядрена енергетика, като за известно време забавя развитието ѝ.
Грешни решения и нещастни стечения на обстоятелствата довеждат до фатална експлозия, обобщава Дойче веле.
Реакторите на Чернобилската АЕЦ бяха спрени и по-късно извадени от употреба. Четвърти реактор бе заграден с нестабилен бетонен пашкул.
Битката за овладяването на аварията, и предпазването от появата на втори взрив с мощност от над 5 мегатона, който би залял цяла Европа с радиоактивен прах, така както е залят сега Припят, е коствала на СССР приблизително $50 млрд. изсипани за по-малко от 6 месеца. Това, комбинирано с последвалия срив на цените на петрола на международния пазар (цената пада на 1/3), създава сериозна дупка в бюджета и началото на една тежка икономическа криза в СССР.
Според доклад на "Грийнпийс" от 2006 г., Чернобилската катастрофа е довела до над четвърт милион случая на рак, от които почти 100 хиляди са се оказали фатални. Съюзът на загрижените учени – неправителствена организация, предположи, че броят на смъртните случаи вследствие на Чернобил ще варира около 25 хиляди – шест пъти над прогнозата на ООН. А според Международната агенция за ракови изследвания, инцидентът ще отнеме живота на 16 хиляди европейци до 2065 г..
Защото въпреки катастрофата, Украйна и днес залага на атомната енергия? Наличните 15 атомни реактора осигуряват близо 60 на сто от енергийното снабдяване. “Ние сме бедна страна, трябва ни атомна енергия”, казва украинската министърка на екологията Хана Вронска. Някогашната атомна катастрофа почти не се дискутира в днешна Украйна.
“Хората имат други грижи – конфликтът с Русия, корупцията, колебливото правителство, бедността”, казва пред Дойче веле една сътрудничка в германското посолство, която е израснала в Чернобил.
Официално само в Украйна 2,3 милиона души, сред които 220 000 "ликвидатори", се водят за "пострадали от катастрофата" в Чернобил.
Около 300 души живеят и до днес в 30 км радиоактивна зона. Това са хора, които за нищо на света не искат да напуснат домовете си, макар и те да са заразени с радиация. Те живеят по правилата на натуралното стопанство. Започват да се връщат по домовете си няколко седмици след аварията...
6 Помнещ
До коментар #5 от "ДА ТОВА Е САБОТАЖА НА ВЕКА ТИП":Престъплението на века е не само аварията. Аварии стават и на други места. Но тогава скриха от народа си. Десет дни ядохме марулите, манифестирахме на 1 май, спортуваме и дишахме с пълни гърди радиацията! Проверете какви мерки са взети тогава в Скандинавия и тогава ще прецените сам какви безотговорни хора са ни управлявали през 1986!
09:43 26.04.2018
8 Реалист
ИмаХ познати украинци пострадали от аварията. Никой не ги е питал искат ли да гасят.
Айде сега представете си това да се случи в Белене където е сеизмично неустойчива зона.
ВЕИ - това е бъдещето. Може и да са по-скъпи за момента, но не съм чул вятърен генератор или соларен парк да е гръмнал и избил хиляди. Трябва да мислим за бъдещето а не да разсъждаваме като марионетки на ушанките.
"Големия шлем" който се опита да реализира параванов и бсп щеше да доведе до икономическото ни заробване за поне 100 години. ДОБРЕ ЧЕ НЕ ИМ СЕ ПОЛУЧИ!!!
10:07 26.04.2018
11 БКП
До коментар #10 от "стоян":Да ама демакрадите са виновни, че след 1986-та населението започва да пада и започва демографска криза, а не цялата политика на БКП за периода 1946-1986.
03:20 26.04.2026
14 Българин
До коментар #13 от "Горски":И без да развалят реномето на съветските комунисте можеха да предприемат мерки. Комунистическа държава бяхме все пак. Но откъде мозък у тия - начело на държавата беше Овчарче, заобградено от Краварчета.
А и вероятно не са обичали нито народа, нито България.
03:43 26.04.2026
15 Дзак
До коментар #13 от "Горски":Би трябвало да знаят колко дълго се върти "изключена турбина"! Ако не - да питат когото трябва.
03:57 26.04.2026
