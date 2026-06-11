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Близо 60 заявления за еднократна помощ са подали пострадали от наводнението семейства от с. Тича

Близо 60 заявления за еднократна помощ са подали пострадали от наводнението семейства от с. Тича

11 Юни, 2026 13:53 385 2

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Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро

Близо 60 заявления за еднократна помощ са подали пострадали от наводнението семейства от с. Тича - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чиито имоти пострадаха от наводнението в началото на юни. Документите им се обработват приоритетно от социалните работници, за да може помощта да достигне максимално бързо до хората.

Още в първите дни след бедствието три комисии от дирекция „Социално подпомагане“ – Котел, посетиха домовете на засегнатите семейства и направиха оглед на щетите в 30 жилища в с. Тича и 4 жилища в с. Филаретово. Собствениците им бяха информирани за възможностите да получат подпомагане за покриване на потребностите им от първа необходимост и за възстановяване на унищожено оборудване и обзавеждане.

Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Подпомагането се отпуска на домакинствата, които отговарят на критериите за подпомагане, след извършване на социална анкета и оценка на техните потребности и на нанесените от бедствието щети.

Хората, кандидатствали за еднократната помощ до 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Кандидатстването по Фонда се извършва през общините.

Пострадалите от наводненията семейства бяха посетени и от народния представител от парламентарната група на „Прогресивна България“ Ивайло Христов. Той информира хората за възможностите да получат необходимата подкрепа и съдействие за възстановяване на имотите им.


България
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