ПБ предлага президентската администрация отново да може да ползва коли на НСО

Депутати от „Прогресивна България“ са внесли законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана, с които се предлага НСО - в пределите на своята компетентност – отново да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това показва справка на страницата на Народното събрание.
Използването на транспортни средства и водачи на НСО, при изградената и функционираща организация в службата, в значителна степен е гарант за техническото състояние на транспортните средства и моментното състояние, квалификацията и кондицията на водачите на МПС, предоставяни за транспорт и осигуряване на администрацията, се казва в мотивите на вносителите.
На 3 октомври м.г. 51-ят парламент реши Националната служба за охрана да не осигурява транспортно дейността на администрацията на държавния глава. Изменението беше подкрепено от управляващите тогава ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“, както и от „ДПС-Ново начало“, и трима депутати, нечленуващи в парламентарна група. Вносител на законопроекта беше Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало“.
След гласуването на текстовете президентът Румен Радев (2017-2026 г.) заяви, че ще бъде солидарен с хората и ще пътува със своя личен автомобил, заради промените в закона, с който ги принуждават да вършат държавна работа с лични автомобили.
С друга промяна в закона „Прогресивна България“ предвижда в Народното събрание да постъпват мотиви и информация за депутатите, които НСО охранява. От политическата сила смятат, че охраната от НСО не е привилегия, а инструмент за защита на националната сигурност, както и че посегателство срещу висши държавни длъжности може да засегне функционирането на държавата.
Те посочват също, че рискът за народните представители не съществува само при война или военно положение и че е необходимо да се запази възможността депутати да получават охрана и в мирно време при конкретна заплаха. Според тях парламентът трябва да има по-добър контрол върху тези решения, тъй като по закон вече упражнява контрол върху дейността на НСО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:23 11.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #3, #12
13:24 11.06.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "честен ционист":Осемте служители на НСО които пазеха Бойко Борисов напуснаха и постъпиха в Ипон.
13:27 11.06.2026
4 Ударихте дъното!
Повръща ми се от вас!
Коментиран от #9
13:27 11.06.2026
5 От кого ще ги пази НСО?
Мръшляци!
13:29 11.06.2026
6 БРАВО БЕ
И заплатите с 50 % ????
13:30 11.06.2026
7 Най - добре
13:30 11.06.2026
8 ИЗЗ...
ДО КОГА ЩЕ СЕ ГАВРИТЕ С НАРОДА????
13:32 11.06.2026
9 българин
До коментар #4 от "Ударихте дъното!":1.4 млн. деeeбила гласувахте за Чорапа, няма да ревете сега!
13:33 11.06.2026
10 ДрайвингПлежър
13:35 11.06.2026
11 нормално е пари има давай още
13:37 11.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
30% да направя ддс-то
ха ха ха
13:39 11.06.2026
14 Тома
14:03 11.06.2026
15 А бе
14:17 11.06.2026
16 Бончо
14:25 11.06.2026