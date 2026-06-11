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ПБ предлага президентската администрация отново да може да ползва коли на НСО

ПБ предлага президентската администрация отново да може да ползва коли на НСО

11 Юни, 2026 13:21 554 16

  • президент-
  • администрация-
  • нсо

На 3 октомври м.г. 51-ят парламент реши Националната служба за охрана да не осигурява транспортно дейността на администрацията на държавния глава

ПБ предлага президентската администрация отново да може да ползва коли на НСО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутати от „Прогресивна България“ са внесли законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана, с които се предлага НСО - в пределите на своята компетентност – отново да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това показва справка на страницата на Народното събрание.

Използването на транспортни средства и водачи на НСО, при изградената и функционираща организация в службата, в значителна степен е гарант за техническото състояние на транспортните средства и моментното състояние, квалификацията и кондицията на водачите на МПС, предоставяни за транспорт и осигуряване на администрацията, се казва в мотивите на вносителите.

На 3 октомври м.г. 51-ят парламент реши Националната служба за охрана да не осигурява транспортно дейността на администрацията на държавния глава. Изменението беше подкрепено от управляващите тогава ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“, както и от „ДПС-Ново начало“, и трима депутати, нечленуващи в парламентарна група. Вносител на законопроекта беше Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало“.

След гласуването на текстовете президентът Румен Радев (2017-2026 г.) заяви, че ще бъде солидарен с хората и ще пътува със своя личен автомобил, заради промените в закона, с който ги принуждават да вършат държавна работа с лични автомобили.

С друга промяна в закона „Прогресивна България“ предвижда в Народното събрание да постъпват мотиви и информация за депутатите, които НСО охранява. От политическата сила смятат, че охраната от НСО не е привилегия, а инструмент за защита на националната сигурност, както и че посегателство срещу висши държавни длъжности може да засегне функционирането на държавата.

Те посочват също, че рискът за народните представители не съществува само при война или военно положение и че е необходимо да се запази възможността депутати да получават охрана и в мирно време при конкретна заплаха. Според тях парламентът трябва да има по-добър контрол върху тези решения, тъй като по закон вече упражнява контрол върху дейността на НСО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Да не са инвалиди?Има Метро до президентството.

    13:23 11.06.2026

  • 2 честен ционист

    10 5 Отговор
    Значи пак ще връщат охраната на Баце.

    Коментиран от #3, #12

    13:24 11.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Осемте служители на НСО които пазеха Бойко Борисов напуснаха и постъпиха в Ипон.

    13:27 11.06.2026

  • 4 Ударихте дъното!

    14 3 Отговор
    Позор !
    Повръща ми се от вас!

    Коментиран от #9

    13:27 11.06.2026

  • 5 От кого ще ги пази НСО?

    12 4 Отговор
    Оправете реда в България, бе!
    Мръшляци!

    13:29 11.06.2026

  • 6 БРАВО БЕ

    9 2 Отговор
    А да си намалите броя на 40 става ли?
    И заплатите с 50 % ????

    13:30 11.06.2026

  • 7 Най - добре

    11 1 Отговор
    е с волски каруци , а е и екологично !

    13:30 11.06.2026

  • 8 ИЗЗ...

    7 3 Отговор
    ....РОДИ НАГЛИ...
    ДО КОГА ЩЕ СЕ ГАВРИТЕ С НАРОДА????

    13:32 11.06.2026

  • 9 българин

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ударихте дъното!":

    1.4 млн. деeeбила гласувахте за Чорапа, няма да ревете сега!

    13:33 11.06.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор
    Румбата да даде шкодето на другарката Йотова да се вози, него пак го возят с наши пари така или иначе. Много бРЪже забравят да са близо до народа...

    13:35 11.06.2026

  • 11 нормално е пари има давай още

    5 2 Отговор
    важното е да се назначат още държавни търтей на заплата

    13:37 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    1 2 Отговор
    на всички ви сложих минуси щото искам да има още държавни службички и да ви вдигнат данъците още

    30% да направя ддс-то

    ха ха ха

    13:39 11.06.2026

  • 14 Тома

    2 0 Отговор
    А бе нали щяхме да правим икономии.Или само от майченските и от пенсионерите

    14:03 11.06.2026

  • 15 А бе

    1 0 Отговор
    магнитския с-и-чуг охраняват ли го още НСО-то

    14:17 11.06.2026

  • 16 Бончо

    1 0 Отговор
    Давайте още НСО пазванти. Нека пазят и новоназначените калинки на ПБ. Да пазят и брачедите на депутатите им, изобщо НСО за всички. Изедници, вместо да намаляват и само Президент, Премиер и Председател на НС да могат да ползват НСО.

    14:25 11.06.2026

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