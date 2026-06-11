Д-р Пламена Заячка: Средец не може повече да бъде оставен на инерция – време е за партньорство между хората, бизнеса и институциите

По инициатива на д-р Пламена Заячка, кандидат за кмет на район „Средец“, се проведе кръгла маса на тема „Икономика, туризъм, култура – разговор за бъдещето на район „Средец“. Форумът събра представители на бизнеса, туристическия сектор, експертната общност, общински съветници и общественици в общ разговор за развитието на най-представителния район на столицата. Събитието се проведе на 10 юни 2026 г. в хотел „Анел“ с подкрепата на Стратегическия институт за национални политики и идеи.

В центъра на дискусията беше бъдещето на район „Средец“ като институционално, културно, образователно и икономическо сърце на София. Участниците се обединиха около разбирането, че районът концентрира ключови държавни институции, университети, музеи, театри, хотели, заведения и културни пространства и затова неговото развитие изисква активна политика, ясна визия и партньорство между администрацията, бизнеса и гражданите.

Откривайки дискусията, д-р Пламена Заячка подчерта, че Средец разполага с огромен потенциал, който днес остава недостатъчно използван. Има занижена информираност за туризма и неизползван ресурс. София изостава в развитието на културния туризъм спрямо Пловдив, Велико Търново и Бургас. „Средец е институционално-културно-административното ядро на София. Този район не може повече да бъде оставен да се развива по инерция. Тук трябва да има баланс между живеещите, бизнеса и администрацията“, заяви д-р Заячка. Тя очерта като ключови приоритети опазването на културното наследство, развитието на културния туризъм, сътрудничеството с бизнеса, модерната образователна среда, задържането на младите хора, както и по-доброто качество на градската среда. „Културното наследство в центъра трябва да се превърне в реален икономически ресурс. Музеите, театрите, архитектурата и археологията могат не само да привличат туристи, но и да повишават качеството на живот на хората“, посочи още тя.

Атанас Димитров, член на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), акцентира върху необходимостта туризмът да бъде подкрепян с конкретни политики. „Всички казват, че туризмът е приоритет. Въпросът е какво означава това на практика – кои са конкретните мерки, с които този сектор ще бъде подкрепен, стимулиран и оценен“, заяви Димитров. По думите му туристическият сектор и заведенията изпълняват важна социална функция, защото създават пространства за реално общуване и градски живот.

Даниела Везиева, член на СИНПИ и министър на икономиката (2021), подчерта потенциала на Средец за развитие на бутиков, културен и исторически туризъм. „За мен туризмът може да бъде основен икономически сектор за район „Средец“ – особено бутиковият туризъм, свързан с история, култура, музеи, артхотели и персонално обслужване“, заяви Везиева. Тя предложи модел за управление, включващ общината, бизнеса и гражданите от района. При такъв модел може да се ползва финансиране от таксите, събирани в района, като част от тях да остават на ниво район „Средец“. Също така бизнесът може да финансира определени проекти или части от проекти, а гражданите да участват с труд. Може да се направи пилотен проект за съвместно управление, който да включва част от район „Средец“.

Председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов постави акцент върху необходимостта от предвидимост за бизнеса, намаляване на административната тежест, сложната комуникация с администрацията на района и решаване на проблемите с паркирането в централната градска част. „Когато един бизнес инвестира сериозни средства, той трябва да има предвидимост. Ограничаването на работното време по преценка на кмета създава несигурност“, заяви Алибегов. В рамките на дискусията беше поставена и темата за дигитализацията на административните услуги. Участниците бяха единодушни, че администрацията трябва да работи по-бързо, по-ефективно и с по-малко бюрократични пречки. „Не е нормално през 2026 г. всеки месец да се носят едни и същи документи на хартия. Това не е въпрос на пари, а на организация и воля“, беше подчертано по време на разговора.

Проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, постави акцент върху необходимостта София да бъде по-видима, по-привлекателна и по-активна като туристическа дестинация. „Туризмът създава работни места и подобрява икономиката. Но за да има туризъм, градът трябва да има атмосфера, тържественост и видим живот“, заяви проф. Драганов. Според него район „Средец“ има потенциала да бъде не само административен център, а и водеща културна сцена на столицата.

Общинският съветник от „БСП за България“ в Столична община Николай Велчев обърна внимание на ролята на районния кмет като активен посредник между гражданите, бизнеса и Столична община. „Когато районният кмет е активен и отвори администрацията за разговор с гражданите и бизнеса, може да се свърши много полезна работа“, заяви Велчев. Той постави акцент върху качеството на ремонтите, състоянието на тротоарите, паркирането и необходимостта от по-добра координация между районната администрация и Столична община.

Сред основните теми на кръглата маса бяха още чистотата, поддръжката на градската среда, състоянието на фасадите, достъпността, сигурността, паркирането и възможностите район „Средец“ да бъде управляван като успешен модел за баланс между граждани, бизнес, институции и културен живот. Общото послание на участниците беше, че районният кмет трябва да бъде активен координатор, който събира различните гледни точки и работи за реални решения.

Кандидатът за кмет на район „Средец“ от БСП- ОБЕДИНд-р Пламена Заячка подчерта, че разговорът за бъдещето на района трябва да продължи чрез конкретни действия, политики и постоянен диалог с гражданите, бизнеса, културните институции и експертната общност. „Средец има потенциал да бъде модел за развитие, в който културата, туризмът, образованието и бизнесът работят заедно – в полза на жителите му и на София“, заяви тя.

Кръглата маса постави началото на по-широк обществен разговор за бъдещето на района и показа, че решенията за Средец могат да бъдат намерени само чрез партньорство, активен диалог и ясна визия за развитие.