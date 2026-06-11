Министър Петрова: Не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не

Суверенно решение на база какво ние имаме, никой не ни кара, както и нашите партньори. Ние не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не – това коментира пред журналисти външната министърка Велислава Петрова във връзка с решението на страната ни да спре предоставянето на военна помощ за Украйна.
Тя направи коментара си след срещата с министъра на външните работи на Република Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България.
„Руската посланичка Елеонора Митрофанова не е идвала при мен, тя беше посрещната на неполитическо ниво – на ниво генерален директор. Важното от тази среща е, че България заяви ясната позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и тази война да спре“, отговори министърът на журналистически въпрос.
На уточняващ въпрос за политическите упреци относно това решение, българският първи дипломат каза: „Да, разбирам, но това е по-скоро в контекста на една друга реалност, в която хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава“.
Попитана дали все още България е неприятелска страна за Русия, Петрова отговори: „Разбира се, че сме“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:42 11.06.2026
2 кака калинка
наште връмвари и калинки на кьор софрица
Коментиран от #49
13:42 11.06.2026
3 Гласове от зайчарника в Банкя
13:43 11.06.2026
4 Министерство
13:44 11.06.2026
5 Тая
13:45 11.06.2026
6 За първи път да видя министър
Коментиран от #15, #22
13:45 11.06.2026
7 Тая па
13:46 11.06.2026
8 Лелееее ,
13:47 11.06.2026
9 Има-няма
13:49 11.06.2026
10 С вид
13:49 11.06.2026
11 Гошо
13:50 11.06.2026
12 Ганя Путинофила
Нии сме велико племе юнашко!
13:51 11.06.2026
13 Без име
Коментиран от #21, #47
13:51 11.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "За първи път да видя министър":И пред кого се е държала така 🤔
Пред политици от ШАШт ли, от Малобритания ли, от Германия ли🤔
Или пред няколко дръжки на микрофони🤔
Коментиран от #20
13:52 11.06.2026
16 Само да попитам .
Коментиран от #23, #29, #32
13:53 11.06.2026
17 Руските наташки се хвалят, че
Те за тая ства въпрос!
Коментиран от #45
13:53 11.06.2026
18 Тази не е дори и кифла
На Русия сме гледали като неприятелска страна
А ,ма, не бъркай радевистите и резидентството с българите, ма!
13:54 11.06.2026
19 име
Коментиран от #53
13:55 11.06.2026
20 Ами
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":прочети статията!
Коментиран от #26
13:55 11.06.2026
21 Достатъчно
До коментар #13 от "Без име":Безлична марионетка- такива са изискванията
Личи, че отговаря
13:56 11.06.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "За първи път да видя министър":Ти сигурно за пръв път виждаш специалистка по всичко, готова да стане министър на каквото и да е❗
Г-жата беше предложена и бе готова да поеме ДВЕ различни министерства, ама котка и мина пътя❗ Та сега от третия път стана министър-КА на трето❗
Коментиран от #28
13:56 11.06.2026
23 Вместо да драскаш
До коментар #16 от "Само да попитам .":виж хронологията на събитията, по възможност не от пропагандата за глупаци. Само тогава ще знаеш истината и няма да ползваш думички от пропагандата срещу Русия!
Коментиран от #41
13:58 11.06.2026
24 дъното сте дъното изкопахте го
13:58 11.06.2026
25 000
13:58 11.06.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Ами":Аз я четох , а ти:
"това коментира
ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ
външната министърка Велислава Петрова"❗
Коментиран от #30, #37
13:59 11.06.2026
27 Опа
Коментиран от #33, #34, #38
13:59 11.06.2026
28 И теб ко те притеснява
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Винаги съм се чудил на дървеният философ, когато драска, без да има причина. Ако някой нещо е направил добро или лошо, коментирай. Това е добро или това лошо, щото еди какво си, а не да ме занимаваш с общи бръщолевения.
Коментиран от #48
14:00 11.06.2026
29 т-п тpoл coроcoиден
До коментар #16 от "Само да попитам .":Руснаците не искат територии. От 2014 до 2022г искаха в Донбас да се уреди мирно конфликта между неонацистите в киев и украинците в Донбас. След като евронацитата умишено не направиха нищо, украинците в Донбас решиха да се отделят от киевската хунта и да се присъединят към РФ. След като това стана, хунтата продължи да ги напада и затова подлежат на денацифициране.
14:01 11.06.2026
30 Браво
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нали каза кои срещи е коментирала? Тогава беше излишно питането ти.
Коментиран от #52
14:01 11.06.2026
31 С нас Москва е в мир и бой
14:03 11.06.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Само да попитам .":Само да отговориш:
Ако София започне да стреля по жителите на Кърджали и Хасково - Ердоган ще чака ли осем години🤔❓
14:03 11.06.2026
33 Почти
До коментар #27 от "Опа":е сигурно ! Преди няколко години уважаван политик каза в Брюксел , че парите за подобряване качеството на живота на хората и държавата отиват в ръцете на мафията ! А сега при БКП и олигархията !
Коментиран от #42
14:03 11.06.2026
34 000
До коментар #27 от "Опа":Какви фондове, вас ни чака гарантиран базов доход и вечно робство. От вас нищо не зависи. Вашия живот не е във ваши ръце. Въпросите и жалбите към арменския поп
14:04 11.06.2026
35 Абе
14:04 11.06.2026
36 Нека умник Гюро и мумията Нейнски
А Мирчев да ходи да протестира пред офиса на Глово.
Коментиран от #57
14:04 11.06.2026
37 име
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не разбирам какво очакваш в случая. Мрънкаш просто заради мрънкането. Жената ти казва, че не докладва в посолството какво ще прави или е направила, а ти очакваш да ги събере за да им докладва, щото смяташ че така ще изглежда по-ербап пред тях!
Коментиран от #55
14:05 11.06.2026
38 Дано
До коментар #27 от "Опа":безродниците оставите България на мира!
14:05 11.06.2026
39 Този
Поне 60% от българите са приятелски настроени към Русия.
14:06 11.06.2026
40 Да бе ,да ! 🤔
14:07 11.06.2026
41 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #23 от "Вместо да драскаш":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е ПАРАНОЯТА на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #44, #50
14:07 11.06.2026
42 име
До коментар #33 от "Почти":Умник, христо иванов, ивайло мирчев, атанас атанасов не са комунисти или наследници на комунисти? Олигарсите около тях не са ли и те свързани с комунистическата власт. Доган и боко да не са по-различни? Значи, от край време фондовете са отивали в БКП и олигархията, и се ще продължат да отиват.
Коментиран от #56, #60
14:08 11.06.2026
43 Нека да ви кажа истината
Посолството на САЩ отдавна се оттегли от вътрешнополитическите въпроси на България.
Затова хитреци като Христо Иванов и Кирил Петков разбраха истината и си хванаха пътя защото вече няма далавера. Остана "Б" отбора в тези партии.
14:08 11.06.2026
44 Мисля написах
До коментар #41 от "ПРИПОМНЯНЕ":че за да знаеш истината, трябва да проследиш хронологията на събитията, но по възможност да не е отп пропаганда за глупаци срещу Русия!
14:09 11.06.2026
45 Украинските наташки :
До коментар #17 от "Руските наташки се хвалят, че":И Варна е украинска !
Коментиран от #61
14:10 11.06.2026
46 Мутата
14:10 11.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Цецо
До коментар #28 от "И теб ко те притеснява":Абсолютно съгласен с коментара! Зор за празни приказки.
14:11 11.06.2026
49 Мериленд
До коментар #2 от "кака калинка":Кака калинка да си стои в лабораториите. Да не се прави на външен министър, защото от истинска дипломация нищо не разбира. Само повтаря чужди опорки.
14:11 11.06.2026
50 име
До коментар #41 от "ПРИПОМНЯНЕ":Вземете си съгласувайте опорките, щото един път говорите че искат украинска земя ей така, за кефа или заради природните залежи, друг път говорите че искали да си възстановят престижа. Понепкато дрънкате глупости и лъжи гледайте да имапсинхрон, че тотално издишате.
14:11 11.06.2026
51 Котка
14:11 11.06.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Браво":Коментирала, ама какво е говорила там, няма как да знаеш❗
Да ти припомня ли думите на един задокеански политик;
" Те казаха "ДА" преди да им кажем какво ще искаме от тях!"
Визираше и България❗
Можеш да поразмишлявяш над следното:
Пенка чистачката излезе от стаята на шефа и каза на събралите се отпред, че го е напсувала в очите!
(само тя знаеше, че шефа е в командировка)😉
Коментиран от #58
14:13 11.06.2026
53 Мериленд
До коментар #19 от "име":Голям тъпанар
14:15 11.06.2026
54 Твртко Твртковиh
14:15 11.06.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "име":Ами щом ме разбираш нещо- значи още не си дорасла ❗
Прочети ком.52 и се опитай да разбереш ❗
Коментиран от #64
14:16 11.06.2026
56 Ха-ха-ха
До коментар #42 от "име":БАШ на комуняги са наследници тия! А некои СА бивши от комунистическите редици! Абе прочети им биографиите бре! Сега са отявлени капиталисти и фаш--сти! Тия ли боклуци ни ги даваш за пример?!
14:17 11.06.2026
57 Мериленд
До коментар #36 от "Нека умник Гюро и мумията Нейнски":Хващай пътя ти и директно в москва
14:17 11.06.2026
58 Коментирай срещу някой
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":когато имаш факти. Другото е вменяване на предположения, което не ти е от полза, освен да философстваш! Аз също мога да предполагам за теб неприятни неща, а те да не са истина!
14:17 11.06.2026
59 не може да бъде
14:18 11.06.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "име":Я пак ❗За Наско детето на ДС , влязло от квотата на БКП, като ДС сътрудник ли става дума 🤔❓
14:20 11.06.2026
61 Търновец
До коментар #45 от "Украинските наташки :":Варна все повече се глобализира е етнически и верски а Митрофанова отдавна си позволява изказвания които никой друг посланик не прави, преди години в МГУ Ломоносов преподавателка по Руски заяви че и България има проблеми с Македонското население - цитиран по памет. Тази Руска намеса е още от т.н. Учредително събрание в Търново и никога не е спирала. А според мен не посолства а по една консулска служба стигат.
14:21 11.06.2026
62 Въпрос
А тази радева магарица от къде я намериха?
Със свещ ли са я търсили или нацистката Урсула им я е пробутала?
14:23 11.06.2026
63 Дика
14:23 11.06.2026
64 име
До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Като цяло съм с впечатлението, че имаш трезва оценка, обаче в случая просто разтягаш локуми. Къде не ти е ясно какво е казала? Пред журналистите ли? Нали четеш какво е казала. Или пред Хакан Фидан? Смяташ че тайно е докладвала в посолството и сега играе театър ли? Или че трябва да ги събере да им докладва, че повече няма да докладва и така ще изглежда много доблестно? Сам не знаеш за кво мрънкаш.
14:24 11.06.2026
65 Обективен
14:25 11.06.2026
66 Без име
14:26 11.06.2026