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Министър Петрова: Не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не

Министър Петрова: Не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не

11 Юни, 2026 13:41 1 291 66

  • велислава петрова-
  • елеонора митрофанова

Руската посланичка Елеонора Митрофанова не е идвала при мен, тя беше посрещната на неполитическо ниво – на ниво генерален директор

Министър Петрова: Не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Суверенно решение на база какво ние имаме, никой не ни кара, както и нашите партньори. Ние не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не – това коментира пред журналисти външната министърка Велислава Петрова във връзка с решението на страната ни да спре предоставянето на военна помощ за Украйна.

Тя направи коментара си след срещата с министъра на външните работи на Република Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България.

„Руската посланичка Елеонора Митрофанова не е идвала при мен, тя беше посрещната на неполитическо ниво – на ниво генерален директор. Важното от тази среща е, че България заяви ясната позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и тази война да спре“, отговори министърът на журналистически въпрос.

На уточняващ въпрос за политическите упреци относно това решение, българският първи дипломат каза: „Да, разбирам, но това е по-скоро в контекста на една друга реалност, в която хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава“.

Попитана дали все още България е неприятелска страна за Русия, Петрова отговори: „Разбира се, че сме“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 16 Отговор
    Тази е разработвала биооръжия в Кембридж на основата на Ковид, Морбили и Колит.Луцифер в женски образ.

    13:42 11.06.2026

  • 2 кака калинка

    17 5 Отговор
    Не сме държава, която докладва на други страни какво ще правят и какво не
    наште връмвари и калинки на кьор софрица

    Коментиран от #49

    13:42 11.06.2026

  • 3 Гласове от зайчарника в Банкя

    24 5 Отговор
    Бацо толкова години се отчиташе и искаше разрешение от Шефовете за всяко нещо, вие ся за един месец, ще порутите "системата", която Бацо с толкова наколенки съгради!

    13:43 11.06.2026

  • 4 Министерство

    16 20 Отговор
    На кифлата. Радев къде ви намира такива? Някой планове се споделят.

    13:44 11.06.2026

  • 5 Тая

    19 12 Отговор
    министЕрка където ходи до сега 100 % -ен резил във абсолютно всичко ! А за премяните ѝв чужбина да не говорим - ту в черни воали омотана до земи , ти в бебешко розови...... На официални срещи !

    13:45 11.06.2026

  • 6 За първи път да видя министър

    20 19 Отговор
    да се държи като такъв на суверенна страна, а не като нечия подлога! Браво!

    Коментиран от #15, #22

    13:45 11.06.2026

  • 7 Тая па

    12 2 Отговор
    Верно то е само - не сме държава, другото е цирк

    13:46 11.06.2026

  • 8 Лелееее ,

    17 14 Отговор
    какви сънародници сме имали , бе ! Сега лъснаха какви ли не индивиди в "Регресивна България" !

    13:47 11.06.2026

  • 9 Има-няма

    11 6 Отговор
    Па вземе да се изцепи.

    13:49 11.06.2026

  • 10 С вид

    13 15 Отговор
    на травестит .

    13:49 11.06.2026

  • 11 Гошо

    13 13 Отговор
    Това е Емили с тротинетката

    13:50 11.06.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    8 9 Отговор
    Правилно!
    Нии сме велико племе юнашко!

    13:51 11.06.2026

  • 13 Без име

    16 15 Отговор
    Тази госпожа какви качества има за външен министър или сами да се досетим?

    Коментиран от #21, #47

    13:51 11.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "За първи път да видя министър":

    И пред кого се е държала така 🤔
    Пред политици от ШАШт ли, от Малобритания ли, от Германия ли🤔
    Или пред няколко дръжки на микрофони🤔

    Коментиран от #20

    13:52 11.06.2026

  • 16 Само да попитам .

    7 18 Отговор
    Какво мирно решение очакваш от агресора Какво се правите на ударени Руснаците искат територии, Ако някой наш съсед окупира наша теритотия какво мирно предложение ще предложиш

    Коментиран от #23, #29, #32

    13:53 11.06.2026

  • 17 Руските наташки се хвалят, че

    6 13 Отговор
    от цяла Европа, само България им издава визи!
    Те за тая ства въпрос!

    Коментиран от #45

    13:53 11.06.2026

  • 18 Тази не е дори и кифла

    9 6 Отговор
    Противна и празна
    На Русия сме гледали като неприятелска страна
    А ,ма, не бъркай радевистите и резидентството с българите, ма!

    13:54 11.06.2026

  • 19 име

    17 4 Отговор
    Брава за позицията, кеф ми става като се сетя че сopocнята оре от яд. А кога ще гоните оная маман от бандераското посолство?

    Коментиран от #53

    13:55 11.06.2026

  • 20 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    прочети статията!

    Коментиран от #26

    13:55 11.06.2026

  • 21 Достатъчно

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    Безлична марионетка- такива са изискванията
    Личи, че отговаря

    13:56 11.06.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "За първи път да видя министър":

    Ти сигурно за пръв път виждаш специалистка по всичко, готова да стане министър на каквото и да е❗
    Г-жата беше предложена и бе готова да поеме ДВЕ различни министерства, ама котка и мина пътя❗ Та сега от третия път стана министър-КА на трето❗

    Коментиран от #28

    13:56 11.06.2026

  • 23 Вместо да драскаш

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Само да попитам .":

    виж хронологията на събитията, по възможност не от пропагандата за глупаци. Само тогава ще знаеш истината и няма да ползваш думички от пропагандата срещу Русия!

    Коментиран от #41

    13:58 11.06.2026

  • 24 дъното сте дъното изкопахте го

    5 1 Отговор
    Митриофанова??? Сериозно ли едн име не можете да препишете, ама сериозно ли?! Митрофанова се казва. Лелеееее коко сте простииииииии

    13:58 11.06.2026

  • 25 000

    4 0 Отговор
    Не искам местните папуаси да се притесняват излишно - всичко ще ви оберем. Вие сте обикновена биомаса.

    13:58 11.06.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Аз я четох , а ти:
    "това коментира
    ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ
    външната министърка Велислава Петрова"❗

    Коментиран от #30, #37

    13:59 11.06.2026

  • 27 Опа

    5 7 Отговор
    Само дано партията на Боташ не ни докара спиране на еврофондовете.

    Коментиран от #33, #34, #38

    13:59 11.06.2026

  • 28 И теб ко те притеснява

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Винаги съм се чудил на дървеният философ, когато драска, без да има причина. Ако някой нещо е направил добро или лошо, коментирай. Това е добро или това лошо, щото еди какво си, а не да ме занимаваш с общи бръщолевения.

    Коментиран от #48

    14:00 11.06.2026

  • 29 т-п тpoл coроcoиден

    11 4 Отговор

    До коментар #16 от "Само да попитам .":

    Руснаците не искат територии. От 2014 до 2022г искаха в Донбас да се уреди мирно конфликта между неонацистите в киев и украинците в Донбас. След като евронацитата умишено не направиха нищо, украинците в Донбас решиха да се отделят от киевската хунта и да се присъединят към РФ. След като това стана, хунтата продължи да ги напада и затова подлежат на денацифициране.

    14:01 11.06.2026

  • 30 Браво

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нали каза кои срещи е коментирала? Тогава беше излишно питането ти.

    Коментиран от #52

    14:01 11.06.2026

  • 31 С нас Москва е в мир и бой

    3 0 Отговор
    Патрия велика води нашия по беден строй

    14:03 11.06.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Само да попитам .":

    Само да отговориш:
    Ако София започне да стреля по жителите на Кърджали и Хасково - Ердоган ще чака ли осем години🤔❓

    14:03 11.06.2026

  • 33 Почти

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Опа":

    е сигурно ! Преди няколко години уважаван политик каза в Брюксел , че парите за подобряване качеството на живота на хората и държавата отиват в ръцете на мафията ! А сега при БКП и олигархията !

    Коментиран от #42

    14:03 11.06.2026

  • 34 000

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Опа":

    Какви фондове, вас ни чака гарантиран базов доход и вечно робство. От вас нищо не зависи. Вашия живот не е във ваши ръце. Въпросите и жалбите към арменския поп

    14:04 11.06.2026

  • 35 Абе

    3 3 Отговор
    Евала ма Вили.

    14:04 11.06.2026

  • 36 Нека умник Гюро и мумията Нейнски

    6 2 Отговор
    да хващат пътя и да ходят да протестират в Киииф.

    А Мирчев да ходи да протестира пред офиса на Глово.

    Коментиран от #57

    14:04 11.06.2026

  • 37 име

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не разбирам какво очакваш в случая. Мрънкаш просто заради мрънкането. Жената ти казва, че не докладва в посолството какво ще прави или е направила, а ти очакваш да ги събере за да им докладва, щото смяташ че така ще изглежда по-ербап пред тях!

    Коментиран от #55

    14:05 11.06.2026

  • 38 Дано

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Опа":

    безродниците оставите България на мира!

    14:05 11.06.2026

  • 39 Този

    9 3 Отговор
    Този травестит да спре да говори от името на българите;
    Поне 60% от българите са приятелски настроени към Русия.

    14:06 11.06.2026

  • 40 Да бе ,да ! 🤔

    7 3 Отговор
    Само дето Турското посолство и Козяк управляват и "съгласуват" състава на българските евроатлантически правителства , както стана ясно от изтеклия запис с Кирил Петков .

    14:07 11.06.2026

  • 41 ПРИПОМНЯНЕ

    2 7 Отговор

    До коментар #23 от "Вместо да драскаш":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е ПАРАНОЯТА на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #44, #50

    14:07 11.06.2026

  • 42 име

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Почти":

    Умник, христо иванов, ивайло мирчев, атанас атанасов не са комунисти или наследници на комунисти? Олигарсите около тях не са ли и те свързани с комунистическата власт. Доган и боко да не са по-различни? Значи, от край време фондовете са отивали в БКП и олигархията, и се ще продължат да отиват.

    Коментиран от #56, #60

    14:08 11.06.2026

  • 43 Нека да ви кажа истината

    6 2 Отговор
    ПП-ДБ бяха силни когато посолството на САЩ ги подкрепяше.

    Посолството на САЩ отдавна се оттегли от вътрешнополитическите въпроси на България.

    Затова хитреци като Христо Иванов и Кирил Петков разбраха истината и си хванаха пътя защото вече няма далавера. Остана "Б" отбора в тези партии.

    14:08 11.06.2026

  • 44 Мисля написах

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    че за да знаеш истината, трябва да проследиш хронологията на събитията, но по възможност да не е отп пропаганда за глупаци срещу Русия!

    14:09 11.06.2026

  • 45 Украинските наташки :

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Руските наташки се хвалят, че":

    И Варна е украинска !

    Коментиран от #61

    14:10 11.06.2026

  • 46 Мутата

    4 4 Отговор
    Тая кифла що се не занимава с други работи

    14:10 11.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Цецо

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "И теб ко те притеснява":

    Абсолютно съгласен с коментара! Зор за празни приказки.

    14:11 11.06.2026

  • 49 Мериленд

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "кака калинка":

    Кака калинка да си стои в лабораториите. Да не се прави на външен министър, защото от истинска дипломация нищо не разбира. Само повтаря чужди опорки.

    14:11 11.06.2026

  • 50 име

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Вземете си съгласувайте опорките, щото един път говорите че искат украинска земя ей така, за кефа или заради природните залежи, друг път говорите че искали да си възстановят престижа. Понепкато дрънкате глупости и лъжи гледайте да имапсинхрон, че тотално издишате.

    14:11 11.06.2026

  • 51 Котка

    5 0 Отговор
    Факти, сигурни ли сте, че тази е външният министър на България? А пък аз защо така съм се объркала? Взех я за Кая Калас.

    14:11 11.06.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Браво":

    Коментирала, ама какво е говорила там, няма как да знаеш❗
    Да ти припомня ли думите на един задокеански политик;
    " Те казаха "ДА" преди да им кажем какво ще искаме от тях!"
    Визираше и България❗

    Можеш да поразмишлявяш над следното:

    Пенка чистачката излезе от стаята на шефа и каза на събралите се отпред, че го е напсувала в очите!
    (само тя знаеше, че шефа е в командировка)😉

    Коментиран от #58

    14:13 11.06.2026

  • 53 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Голям тъпанар

    14:15 11.06.2026

  • 54 Твртко Твртковиh

    3 1 Отговор
    Тая петричка ВИРУСоложка кво разбира от Дипломацja и външна политика

    14:15 11.06.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    Ами щом ме разбираш нещо- значи още не си дорасла ❗
    Прочети ком.52 и се опитай да разбереш ❗

    Коментиран от #64

    14:16 11.06.2026

  • 56 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    БАШ на комуняги са наследници тия! А некои СА бивши от комунистическите редици! Абе прочети им биографиите бре! Сега са отявлени капиталисти и фаш--сти! Тия ли боклуци ни ги даваш за пример?!

    14:17 11.06.2026

  • 57 Мериленд

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нека умник Гюро и мумията Нейнски":

    Хващай пътя ти и директно в москва

    14:17 11.06.2026

  • 58 Коментирай срещу някой

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    когато имаш факти. Другото е вменяване на предположения, което не ти е от полза, освен да философстваш! Аз също мога да предполагам за теб неприятни неща, а те да не са истина!

    14:17 11.06.2026

  • 59 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Все пак трябва още един път да попитаме г-жа министърката - наистина ли не докладваме на други страни какво правим или какво ще правим ... или просто казвамеYes преди да са ни попитали!?

    14:18 11.06.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    Я пак ❗За Наско детето на ДС , влязло от квотата на БКП, като ДС сътрудник ли става дума 🤔❓

    14:20 11.06.2026

  • 61 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Украинските наташки :":

    Варна все повече се глобализира е етнически и верски а Митрофанова отдавна си позволява изказвания които никой друг посланик не прави, преди години в МГУ Ломоносов преподавателка по Руски заяви че и България има проблеми с Македонското население - цитиран по памет. Тази Руска намеса е още от т.н. Учредително събрание в Търново и никога не е спирала. А според мен не посолства а по една консулска служба стигат.

    14:21 11.06.2026

  • 62 Въпрос

    1 1 Отговор
    Борисовите калинки, магарета и магарици изчезнаха.
    А тази радева магарица от къде я намериха?
    Със свещ ли са я търсили или нацистката Урсула им я е пробутала?

    14:23 11.06.2026

  • 63 Дика

    0 0 Отговор
    Айде бе

    14:23 11.06.2026

  • 64 име

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като цяло съм с впечатлението, че имаш трезва оценка, обаче в случая просто разтягаш локуми. Къде не ти е ясно какво е казала? Пред журналистите ли? Нали четеш какво е казала. Или пред Хакан Фидан? Смяташ че тайно е докладвала в посолството и сега играе театър ли? Или че трябва да ги събере да им докладва, че повече няма да докладва и така ще изглежда много доблестно? Сам не знаеш за кво мрънкаш.

    14:24 11.06.2026

  • 65 Обективен

    0 0 Отговор
    Добър опит за изразяване на ясна позиция,както и трябва да бъде.На някои трябва да им стане ясно,че не могат да си правят в България каквото си искат. "Нашите",послушковци с наведените главици се разпищяха,което е много показателно за всичките им предишни действия,което всъщност и обяснява липсата им на разбиране какво е това суверенност и достоинство.

    14:25 11.06.2026

  • 66 Без име

    0 0 Отговор
    Тази госпожа какви качества има за външен министър или сами да се досетим?

    14:26 11.06.2026

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