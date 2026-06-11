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Министърът на отбраната: До момента сме оказали помощ на Украйна за над 200 млн. евро

Министърът на отбраната: До момента сме оказали помощ на Украйна за над 200 млн. евро

11 Юни, 2026 13:05 786 23

  • димитър стоянов-
  • украйна-
  • помощ

Откакто съм в Министерството на отбраната няма искане за нова помощ, допълни той

Министърът на отбраната: До момента сме оказали помощ на Украйна за над 200 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не е имало ново искане за военна помощ от страна на Украйна, откакто е на власт новото правителство. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който наблюдава заключителния етап на международното учение "Ответен удар" на полигона "Корен".

Стоянов заяви, че до момента помощта, която сме оказали на Киев, е за над 200 милиона евро.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Няма как да се предостави информация какво точно е дадено, това е класифицирана информация. Но по различни механизми до момента са предоставени веднъж 3 млн. евро и веднъж над 200 млн. евро, добре е да се знае, че част от тези пари бяха изразходвани за покриване на дефицита. Откакто съм в Министерството на отбраната няма искане за нова помощ, възможно е такова да постъпи на среща, която ще проведем с посланика."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    9 1 Отговор
    Ако зависеше от вас, и една стоинка нямаше да сте дали.......

    13:07 11.06.2026

  • 2 ТОЗИ НЕ ЛЪЖЕ

    15 7 Отговор
    Помощта е за доста повече над 200 милиона евро. Отива към 10 МИЛИАРДА.

    Коментиран от #9

    13:07 11.06.2026

  • 3 провинциалист

    8 3 Отговор
    Няма кой да повярва и на една дума по темата, каквото и да се каже. Лъжливото овчарче ряпа да яде.

    13:07 11.06.2026

  • 4 честен ционист

    7 7 Отговор
    Някой яко се е набутал с 200млн за тая скрап с отпаднала необходимост.

    13:08 11.06.2026

  • 5 БАНко

    10 6 Отговор
    ДАНО ИМ ПРИСЕДНАТ , А ЗА ДАВАЧИТЕ БЕСИЛО

    13:15 11.06.2026

  • 6 Клети ми копейки

    5 12 Отговор
    "В края на януари 2025, България е получила 348 млн. лв. от Дания като компенсация за военната помощ, която държавата е предоставила на Украйна"
    Чисти пари за старо и нефункциониращо съветско оръжие...
    дава се въоръжение с отпаднала необходимост......
    Тоест тези некомпетентни работят срещу интересите на България за модерно въоръжаване....

    13:20 11.06.2026

  • 7 Ура,,Ура

    8 6 Отговор
    Спирайте им всичко на тези украинци! Не стига, че им помагаме, Ами те и техен анклав си гласят. Ми това замеряне с ракети и дронове с Путин може да продължи още 15 години.

    13:21 11.06.2026

  • 8 хаха

    4 4 Отговор
    "Военнотехническата помощ, която България е предоставила до момента на Украйна, за да се отбранява от руската агресия, се равнява на 475,3 млн. лв. Цялата сума обаче ни е възстановена от Дания"

    "Помощ" ...която им е заплатена. ХАХАХА!
    Колко са жалки байганьовците.

    Вместо да им бутнеш малко аванта и да вземеш разработки за дронове, крилати ракети и.т.н. , те започват да се бият в гърдите колко били (реално) ПРОДАЛИ.

    13:25 11.06.2026

  • 9 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ТОЗИ НЕ ЛЪЖЕ":

    Така ще да е. 100 милиарда е. ХАХАХА!

    Банкрутирал кухоглав байганьовец, просо сънува.
    ХАХАХА

    13:26 11.06.2026

  • 10 200 млн.

    6 3 Отговор
    И сега седнали да ми казват, че нямало пари! А пък някои от политиците ни даже натискат още да се дава, нищо че за нас няма, важното било да се жертваме за Украйна, а? А това, че са кървави пари и умират хора, без значение какви са, е отделен въпрос!

    Коментиран от #13

    13:27 11.06.2026

  • 11 АМА ПРЕКАЛЯВАТЕ

    6 4 Отговор
    С тази осрайна.
    Не ви ли е срам,че събираме капачки за децата????

    13:28 11.06.2026

  • 12 ка как така

    1 0 Отговор
    Бай Хойчо каза 10 млрд. на тебе ли да вЕрваме или на форумния капацитетко? Къв си ти... некав си министърът на отбраната.... оня знае повече от тебе.

    13:28 11.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всичко

    5 2 Отговор
    ще ви се върне хилядократно гнусни продажници.

    13:31 11.06.2026

  • 15 Продаден

    3 1 Отговор
    Продадено!
    Лицемери, които продават България

    13:34 11.06.2026

  • 16 Да се задавите

    4 2 Отговор
    С парите
    Да ви приседнат, да ви стигне това,което причинявате.

    13:36 11.06.2026

  • 17 А на колко деца

    3 1 Отговор
    можеше да се помогне с тези 200 милиона за смърт и тероризъм.

    13:42 11.06.2026

  • 18 Да бе да

    5 1 Отговор
    Само хеликоптерите ми-24 които натовариха за укронацистите на летището в Пловдив струват повече.

    13:45 11.06.2026

  • 19 помощ на Украйна за над 200 млн. евро

    3 1 Отговор
    да ама е пропуснал да спомене за
    12 милиона дет хариза на зелката мишок гьоров
    и за 6 самолета Ан дадени на урк за ремонт преди войната
    които не са върнали барабар с предварително платени 10 милиона

    13:51 11.06.2026

  • 20 По официални данни

    1 1 Отговор
    България е дала над 1,4 милиарда
    Или ООН лъжат?
    Ха ха ха

    13:58 11.06.2026

  • 21 Казуар

    0 2 Отговор
    Другарю Стоянов, България получи безвъзмездно много милиарди от ЕС, но отказва да подкрепя Украйна. Или както казва нашият национален герой - пари ми дай акъл не ми давай.

    Коментиран от #23

    14:02 11.06.2026

  • 22 Стига

    0 0 Отговор
    с тази дума "помощ"! Това е общо понятие и може да се тълкува всякак. Кажете ясно и точно - подарили ли сме и на каква стойност и продали ли сме и на каква стойност?

    14:02 11.06.2026

  • 23 Каузарю,

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Казуар":

    явно не следиш внимателно съотношението на паричните потоци от ЕС към България и обратно.

    14:08 11.06.2026

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