Министърът на отбраната: До момента сме оказали помощ на Украйна за над 200 млн. евро

Не е имало ново искане за военна помощ от страна на Украйна, откакто е на власт новото правителство. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който наблюдава заключителния етап на международното учение "Ответен удар" на полигона "Корен".
Стоянов заяви, че до момента помощта, която сме оказали на Киев, е за над 200 милиона евро.
Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Няма как да се предостави информация какво точно е дадено, това е класифицирана информация. Но по различни механизми до момента са предоставени веднъж 3 млн. евро и веднъж над 200 млн. евро, добре е да се знае, че част от тези пари бяха изразходвани за покриване на дефицита. Откакто съм в Министерството на отбраната няма искане за нова помощ, възможно е такова да постъпи на среща, която ще проведем с посланика."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
13:07 11.06.2026
2 ТОЗИ НЕ ЛЪЖЕ
Коментиран от #9
13:07 11.06.2026
3 провинциалист
13:07 11.06.2026
4 честен ционист
13:08 11.06.2026
5 БАНко
13:15 11.06.2026
6 Клети ми копейки
Чисти пари за старо и нефункциониращо съветско оръжие...
дава се въоръжение с отпаднала необходимост......
Тоест тези некомпетентни работят срещу интересите на България за модерно въоръжаване....
13:20 11.06.2026
7 Ура,,Ура
13:21 11.06.2026
8 хаха
"Помощ" ...която им е заплатена. ХАХАХА!
Колко са жалки байганьовците.
Вместо да им бутнеш малко аванта и да вземеш разработки за дронове, крилати ракети и.т.н. , те започват да се бият в гърдите колко били (реално) ПРОДАЛИ.
13:25 11.06.2026
9 хаха
До коментар #2 от "ТОЗИ НЕ ЛЪЖЕ":Така ще да е. 100 милиарда е. ХАХАХА!
Банкрутирал кухоглав байганьовец, просо сънува.
ХАХАХА
13:26 11.06.2026
10 200 млн.
Коментиран от #13
13:27 11.06.2026
11 АМА ПРЕКАЛЯВАТЕ
Не ви ли е срам,че събираме капачки за децата????
13:28 11.06.2026
12 ка как така
13:28 11.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Всичко
13:31 11.06.2026
15 Продаден
Лицемери, които продават България
13:34 11.06.2026
16 Да се задавите
Да ви приседнат, да ви стигне това,което причинявате.
13:36 11.06.2026
17 А на колко деца
13:42 11.06.2026
18 Да бе да
13:45 11.06.2026
19 помощ на Украйна за над 200 млн. евро
12 милиона дет хариза на зелката мишок гьоров
и за 6 самолета Ан дадени на урк за ремонт преди войната
които не са върнали барабар с предварително платени 10 милиона
13:51 11.06.2026
20 По официални данни
Или ООН лъжат?
Ха ха ха
13:58 11.06.2026
21 Казуар
Коментиран от #23
14:02 11.06.2026
22 Стига
14:02 11.06.2026
23 Каузарю,
До коментар #21 от "Казуар":явно не следиш внимателно съотношението на паричните потоци от ЕС към България и обратно.
14:08 11.06.2026