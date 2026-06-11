Нинова за "Баба Алино": Доцова да разсекрети доклада на ДАНС, който Киселова незаконно е засекретила

Пълна яснота по случая "Баба Алино" може да бъде дадена бързо и само с един ход. И той е - Доцова да разсекрети доклада на ДАНС до Парламента. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:



"Буди недоумение защо почти месец от този мегаскандал, това не се случва? Киселова го е засекретила незаконно! Единствено органът, който предоставя информация може да я засекрети. ДАНС не са сметнали за необходимо да го направят и са изпратили документа в явно деловодство.



Откъде накъде Киселова го праща в секретно? Защо? Или може би така и е наредено?



Ако Председателят на парламента не го разсекрети сега, стои въпросът и "Прогресивна България" ли крият нещо? Новата власт обеща прозрачност. Нека да я покажат реално, а не само с голи обещания. Ако не изнесат цялата информация от този доклад публично, прогресистите стават съучастници в тази мегадалавера.

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