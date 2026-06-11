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Нинова за "Баба Алино": Доцова да разсекрети доклада на ДАНС, който Киселова незаконно е засекретила

Нинова за "Баба Алино": Доцова да разсекрети доклада на ДАНС, който Киселова незаконно е засекретила

11 Юни, 2026 13:09 1 015 20

  • корнелия нинова-
  • баба алино-
  • данс-
  • доклад

Откъде накъде Киселова го праща в секретно? Защо? Или може би така и е наредено? - пита Нинова

Нинова за "Баба Алино": Доцова да разсекрети доклада на ДАНС, който Киселова незаконно е засекретила - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пълна яснота по случая "Баба Алино" може да бъде дадена бързо и само с един ход. И той е - Доцова да разсекрети доклада на ДАНС до Парламента. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

"Буди недоумение защо почти месец от този мегаскандал, това не се случва? Киселова го е засекретила незаконно! Единствено органът, който предоставя информация може да я засекрети. ДАНС не са сметнали за необходимо да го направят и са изпратили документа в явно деловодство.

Откъде накъде Киселова го праща в секретно? Защо? Или може би така и е наредено?

Ако Председателят на парламента не го разсекрети сега, стои въпросът и "Прогресивна България" ли крият нещо? Новата власт обеща прозрачност. Нека да я покажат реално, а не само с голи обещания. Ако не изнесат цялата информация от този доклад публично, прогресистите стават съучастници в тази мегадалавера.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Соломон

    27 2 Отговор
    Неразбирам как ДАНС изготвя доклад който е явен а Киселова го засекретява защото можело да осветят агенти.ДАНС къде са гледали.

    Коментиран от #6

    13:15 11.06.2026

  • 3 Киселата

    19 2 Отговор
    Е скрила доклада под потната фанелка Винбет.

    13:16 11.06.2026

  • 4 Ура,,Ура

    29 1 Отговор
    Широко затворените очи продължават с пълна сила. Не е случайно, че Данчо ментата има там имот. Ясно е кой крие тези беззакония.

    13:17 11.06.2026

  • 5 Баба ви Алина

    25 1 Отговор
    Киселова е съучастник на групировката и трябва да е в затвора.

    13:20 11.06.2026

  • 6 Може би

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    Са се договорили те да напишат доклад а тя да го засекрети. Така и вълка сит и агнето цяло.

    13:20 11.06.2026

  • 7 Много напъва

    4 5 Отговор
    Голяма командирка
    Още незнаещ че Й мина времето

    Коментиран от #9

    13:24 11.06.2026

  • 8 ама голямо разочарование

    13 2 Отговор
    е тази кифла под формата на бивш председател на НС - киселова. В какво ли не сбърка!!! Не е допустимо това.

    13:24 11.06.2026

  • 9 ти си явно от

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Много напъва":

    немислещите. По акъла на двамата шишляка и толкова. Какво че на Нинова мина времето? Ако знае нещо, ВСЕКИ ТРЯБВА да го казва. А и не знаем дали няма времето й пак да изгрее след това на фритюрника.

    13:26 11.06.2026

  • 10 Ники

    2 7 Отговор
    Няма да стане како.Колкото разберем истината за Петрохан и Околчица,толкова и за доклада.А Кисельова ще расте в кариерата.Колкото по-вече държавни тайни знае човек,толкова по му върви.Но пък твоята кариера приключи.Годините се нижат.Както казваше Стоянка Мутафова,не те ли дават по телевизията месец и те забравят.Толкоз.И беше права жената.Когато ти предлагаха да оглавиш НС отказа.Пиленцето беше кацнало на рамото ти.Изигра си зле картите.А днес остаряваш бавно,почти.Неизбежно.

    13:27 11.06.2026

  • 11 Крайно Време е !

    8 0 Отговор
    Въпросите Да Се Поставят Остро !

    А Укривателите на Информация !

    Наказани !

    За Укивателство и Заговор !

    13:27 11.06.2026

  • 12 Конституционалиската !Да се Връща В Блат

    7 0 Отговор
    Конституционалиската !

    Да се Връща В Блатото Си !

    Там И Е Мястото !

    Заедно Със Всички Професори !

    Които Ни Показват !

    13:30 11.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Доцата

    2 1 Отговор
    си има щеф да й казва какво да прави. Киселото дебеле си е за съд а ти си за пердах дено домъкна славяновския селтак и рошавата йоца

    13:44 11.06.2026

  • 15 Браво

    1 0 Отговор
    Те Герб и дпс пеевски са си бвли на власт от 2019 винаги, има такъв простак на Трифонов и шарлатаните беше постановка за заблуда. Това е играта.

    13:47 11.06.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор
    Та ние си имахме рускиня Председател на НС!
    Невзоров е доказан агент на руското ГРУ!

    13:57 11.06.2026

  • 17 Тома

    0 0 Отговор
    Е как ще го разсекрети като там ще лъсне най известния политик в България и света бати Бойко тиквата

    14:06 11.06.2026

  • 18 1111

    1 0 Отговор
    г-жа Лъжа, скрий се малко, не си интересна повече

    14:09 11.06.2026

  • 19 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    0 0 Отговор
    НЯМА ГО ВЕПЕ Т.ЖИВКОВ ДА ГИ ПРАЩА ПО ЗАТВОРИТЕ ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ И СТАВА ВСЕ ПО ЛОШО. ТИЯ АКО НЕ ФАЛИРАТ БЪЛГАРИЯ МАКАР И С ЕВРО ИЗЙСТКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ДО 3,5 ГОДИНИ НАЙ МНОГО АЗ ШЕ СЕ ПРЕКРЪСТЯ ОТ ОТ ИВАН НА АСАН.

    14:19 11.06.2026

  • 20 Бивол 8 май 2016 г Пеевски Нинова ВНЛ

    0 0 Отговор
    Леля ви Биволица съвсем е изплискала лигена. Ако не са Факти, щеше да пасе чифтокопитните в Крушовица, и да им държи назидателни речи😂😂😂

    14:22 11.06.2026

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