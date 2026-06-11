Пълна яснота по случая "Баба Алино" може да бъде дадена бързо и само с един ход. И той е - Доцова да разсекрети доклада на ДАНС до Парламента. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
"Буди недоумение защо почти месец от този мегаскандал, това не се случва? Киселова го е засекретила незаконно! Единствено органът, който предоставя информация може да я засекрети. ДАНС не са сметнали за необходимо да го направят и са изпратили документа в явно деловодство.
Откъде накъде Киселова го праща в секретно? Защо? Или може би така и е наредено?
Ако Председателят на парламента не го разсекрети сега, стои въпросът и "Прогресивна България" ли крият нещо? Новата власт обеща прозрачност. Нека да я покажат реално, а не само с голи обещания. Ако не изнесат цялата информация от този доклад публично, прогресистите стават съучастници в тази мегадалавера.
Нинова за "Баба Алино": Доцова да разсекрети доклада на ДАНС, който Киселова незаконно е засекретила
11 Юни, 2026 13:09 1 015 20
Откъде накъде Киселова го праща в секретно? Защо? Или може би така и е наредено? - пита Нинова
Пълна яснота по случая "Баба Алино" може да бъде дадена бързо и само с един ход. И той е - Доцова да разсекрети доклада на ДАНС до Парламента. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Соломон
Коментиран от #6
13:15 11.06.2026
3 Киселата
13:16 11.06.2026
4 Ура,,Ура
13:17 11.06.2026
5 Баба ви Алина
13:20 11.06.2026
6 Може би
До коментар #2 от "Соломон":Са се договорили те да напишат доклад а тя да го засекрети. Така и вълка сит и агнето цяло.
13:20 11.06.2026
7 Много напъва
Още незнаещ че Й мина времето
Коментиран от #9
13:24 11.06.2026
8 ама голямо разочарование
13:24 11.06.2026
9 ти си явно от
До коментар #7 от "Много напъва":немислещите. По акъла на двамата шишляка и толкова. Какво че на Нинова мина времето? Ако знае нещо, ВСЕКИ ТРЯБВА да го казва. А и не знаем дали няма времето й пак да изгрее след това на фритюрника.
13:26 11.06.2026
10 Ники
13:27 11.06.2026
11 Крайно Време е !
А Укривателите на Информация !
Наказани !
За Укивателство и Заговор !
13:27 11.06.2026
12 Конституционалиската !Да се Връща В Блат
Да се Връща В Блатото Си !
Там И Е Мястото !
Заедно Със Всички Професори !
Които Ни Показват !
13:30 11.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Доцата
13:44 11.06.2026
15 Браво
13:47 11.06.2026
16 Ганя Путинофила
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13:57 11.06.2026
17 Тома
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