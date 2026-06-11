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Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за доставки на оръжие

Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за доставки на оръжие

11 Юни, 2026 12:51 613 17

  • димитър стоянов-
  • военна помощ-
  • украйна

Българската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна

Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за доставки на оръжие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние трябва да мислим за устойчивостта не само на българската армия, но и на всяка една система - социална и икономическа, посочи той

Българската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна. За месеца, откакто съм на поста, няма постъпило ново искане. Това потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той присъства на тактическото учение „Ответен удар 2026“ на военния полигон „Корен“ край Хасково.

Попитан дали е получено искане от украинската страна за нови доставки на въоръжение и дали това би могло да бъде решение, министърът уточни, че към момента няма официално постъпило подобно искане чрез Министерството на отбраната.

По думите му се очаква такава възможност да бъде обсъдена по време на предстояща среща с посланика на Украйна.

Финансовото състояние на държавата е такова, че е необходимо да се мисли за стабилността не само на Българската армия, но и на всички системи – социални и икономически, каза още министърът на отбраната в коментар пред медиите.

„Ние трябва да мислим за устойчивостта не само на българската армия, но и на всяка една система - социална и икономическа“, посочи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    9 6 Отговор
    Военнотехническата помощ, която България е предоставила до момента на Украйна, за да се отбранява от руската агресия, се равнява на 475,3 млн. лв. Цялата сума обаче ни е възстановена от Дания

    Всичко ви е платено чугун! Да не се правите на интересни!

    Коментиран от #10

    12:53 11.06.2026

  • 2 Атина Палада

    7 0 Отговор
    Като се обградиш с физкултурници,като самия теб-се получават такива критични ситуации.....

    12:53 11.06.2026

  • 3 НИ ОБАЧЕ ДАВАМЕ

    5 3 Отговор
    И без да са поискали. Акция в памет на дедо ми нациста.

    12:56 11.06.2026

  • 4 Сталин

    4 5 Отговор
    Краварите превърнаха територията на колонията за плацдарм за нападение над Русия ,а министъра получи ли виза от посолството да посещава американските територии на Ново село и Корен

    12:56 11.06.2026

  • 5 Кльоц

    5 1 Отговор
    Тя Украйна е наводнена с оръжие, уйници няма! Това да не поискат от ЕС, че .....

    12:57 11.06.2026

  • 6 Ефрейтор

    5 1 Отговор
    Георг Георгиев в казарма не е ходил, компетентен по военните въпроси.
    И от останалите келе$и в продажните партии шаблонни фрази да слушаш до затъпяване..

    12:58 11.06.2026

  • 7 хаха

    5 2 Отговор
    Как ще се смея като си бракувате нефелните МИГ-ове вместо да се заменят за нещо ПОДЛЕЖАЩО НА РЕМОНТ. Как е ремонтирахте ли двигателите в цеха за чушкопеци?

    Ум царува, ум робува, а байганьовците трева пасат.

    12:58 11.06.2026

  • 8 Ами

    5 3 Отговор
    Тагаренко и другите натозадноблизци изпразниха всички складове и хангари...

    12:59 11.06.2026

  • 9 отец Румба

    5 0 Отговор
    всички пари от оръжие са чиста инфлация,.... никой не си купува бомби за ядене, но тези които получават пари от оръжие купуват храни и коли без да имат принос за тези блага

    13:00 11.06.2026

  • 10 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    И къде са парите?

    13:01 11.06.2026

  • 11 1111

    4 3 Отговор
    Посланичката на Украйна трябва да бъде отзована във връзка с незаконния строеж.

    13:01 11.06.2026

  • 12 3333

    3 4 Отговор
    Защо трябва да даваме оръжия за Киев за да се избиват руснаци.България има близки отношения с Русия и не трябва да даваме на нацисткия режим на Киев.Нищо лошо не сме видели от Русия.

    13:05 11.06.2026

  • 13 Нямам

    4 0 Отговор
    обяснение как така Радев каза за Украйна "Дадохме им достатъчно , стига толкова" ? Какво ? Как ? Безвъзмездно ли или като на лоялни клиенти ? Хиляди питанки и само мъгливи и неконкретни приказки !

    13:07 11.06.2026

  • 14 Христо Божинов

    4 2 Отговор
    И ква стана ся? Те не ни искат, но и ние няма да им дадем, хаха

    13:14 11.06.2026

  • 15 АМА ПРЕКАЛЯВАТЕ

    3 0 Отговор
    С тази осрайна.
    Я помислете за българите.
    Не ви ли е срам,че събираме капачки за децата????

    13:23 11.06.2026

  • 16 Фактолог

    1 0 Отговор
    Голяма част от българското оръжие, което се подари на украинските нацисти се препродава на други терористи по Африка и Азия ( Судан, Сомаленд, Либия, Джибути, Сирия, Ирак) и част от парите се връщат в нашите мутренски и педофилски групировки като се влагат в незаконно строителство на комплекси на еврейски и украински нацисти , където парите се крият най-лесно, а българските помагачи ( разбирайте евроатлантици) си получават съответните апартаменти.
    Изнесоха се ( разбирайте подариха се срещу тлъсти комисионни) десетки танкове Т-72, Т-55 , стотици Гаубици Гвоздика, стотици гаубици д-20 и д-30, стотици МТЛБ, стотици бронетранспортьори, стотици системи за залпов огън Град, десетки тактически ракети Точка, от ПВО системите - С-125, С-200, С-300, системи Стрела, отделно хиликотери Ми-24, Ми-8, самолети Су-25, Миг-29....и куп други стрелкови оръжия и гранатомети, милиони патрони и снаряди за гаубици и ракети за Град и още много други! Безкрайни влакови ешалони и многобройни полети на украински товарни самолети както и на компания Калита Еър.

    Оръжия за няколко милиарда!!!

    Перфектна мафиотска и престъпна схема,.....но има един нюанс! Появи се Радев!

    13:31 11.06.2026

  • 17 До Ком 1

    0 0 Отговор
    Ниско интелигентните същества стига сте писали лъжите на укранацистите .

    14:22 11.06.2026

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