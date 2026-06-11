Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за доставки на оръжие

Ние трябва да мислим за устойчивостта не само на българската армия, но и на всяка една система - социална и икономическа, посочи той
Българската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна. За месеца, откакто съм на поста, няма постъпило ново искане. Това потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той присъства на тактическото учение „Ответен удар 2026“ на военния полигон „Корен“ край Хасково.
Попитан дали е получено искане от украинската страна за нови доставки на въоръжение и дали това би могло да бъде решение, министърът уточни, че към момента няма официално постъпило подобно искане чрез Министерството на отбраната.
По думите му се очаква такава възможност да бъде обсъдена по време на предстояща среща с посланика на Украйна.
Финансовото състояние на държавата е такова, че е необходимо да се мисли за стабилността не само на Българската армия, но и на всички системи – социални и икономически, каза още министърът на отбраната в коментар пред медиите.
„Ние трябва да мислим за устойчивостта не само на българската армия, но и на всяка една система - социална и икономическа“, посочи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Всичко ви е платено чугун! Да не се правите на интересни!
Коментиран от #10
12:53 11.06.2026
2 Атина Палада
12:53 11.06.2026
3 НИ ОБАЧЕ ДАВАМЕ
12:56 11.06.2026
4 Сталин
12:56 11.06.2026
5 Кльоц
12:57 11.06.2026
6 Ефрейтор
И от останалите келе$и в продажните партии шаблонни фрази да слушаш до затъпяване..
12:58 11.06.2026
7 хаха
Ум царува, ум робува, а байганьовците трева пасат.
12:58 11.06.2026
8 Ами
12:59 11.06.2026
9 отец Румба
13:00 11.06.2026
10 провинциалист
До коментар #1 от "хаха":И къде са парите?
13:01 11.06.2026
11 1111
13:01 11.06.2026
12 3333
13:05 11.06.2026
13 Нямам
13:07 11.06.2026
14 Христо Божинов
13:14 11.06.2026
15 АМА ПРЕКАЛЯВАТЕ
Я помислете за българите.
Не ви ли е срам,че събираме капачки за децата????
13:23 11.06.2026
16 Фактолог
Изнесоха се ( разбирайте подариха се срещу тлъсти комисионни) десетки танкове Т-72, Т-55 , стотици Гаубици Гвоздика, стотици гаубици д-20 и д-30, стотици МТЛБ, стотици бронетранспортьори, стотици системи за залпов огън Град, десетки тактически ракети Точка, от ПВО системите - С-125, С-200, С-300, системи Стрела, отделно хиликотери Ми-24, Ми-8, самолети Су-25, Миг-29....и куп други стрелкови оръжия и гранатомети, милиони патрони и снаряди за гаубици и ракети за Град и още много други! Безкрайни влакови ешалони и многобройни полети на украински товарни самолети както и на компания Калита Еър.
Оръжия за няколко милиарда!!!
Перфектна мафиотска и престъпна схема,.....но има един нюанс! Появи се Радев!
13:31 11.06.2026
17 До Ком 1
14:22 11.06.2026