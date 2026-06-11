Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за доставки на оръжие

Ние трябва да мислим за устойчивостта не само на българската армия, но и на всяка една система - социална и икономическа, посочи той

Българската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна. За месеца, откакто съм на поста, няма постъпило ново искане. Това потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той присъства на тактическото учение „Ответен удар 2026“ на военния полигон „Корен“ край Хасково.

Попитан дали е получено искане от украинската страна за нови доставки на въоръжение и дали това би могло да бъде решение, министърът уточни, че към момента няма официално постъпило подобно искане чрез Министерството на отбраната.

По думите му се очаква такава възможност да бъде обсъдена по време на предстояща среща с посланика на Украйна.

Финансовото състояние на държавата е такова, че е необходимо да се мисли за стабилността не само на Българската армия, но и на всички системи – социални и икономически, каза още министърът на отбраната в коментар пред медиите.

„Ние трябва да мислим за устойчивостта не само на българската армия, но и на всяка една система - социална и икономическа“, посочи той.