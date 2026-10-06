Илияна Йотова ще види резултатите от проучванията на Трапезица

Президентът Илияна Йотова ще се запознае с резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица във Велико Търново. Официалното представяне на дългогодишната работа на археолози, архитекти и реставратори започва в 11:00 часа.
Проектът за реставрация на историческите останки е започнал преди 20 години. Йотова ще бъде гост по покана на председателя на Българската академия на науките чл.-кор. проф. Евелина Славчева и директора на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов.
Събитието се организира от Националния археологически институт с музей при БАН със съдействието на Българската академия на науките и Община Велико Търново. Представянето ще се проведе на самия хълм, който е част от историческия комплекс на старата българска столица.
Археологическите находки от 2024 г.
В края на 2024 г. Община Велико Търново получи одобрение за проект, свързан с реставрационните дейности на Трапезица. Финансирането от Министерството на културата е в размер на 300 000 лева.
При археологическите проучвания през 2024 г. бяха открити останки в древни гробове, сред които и детски, близо 500 монети и сребърна обеца с перли. Проучванията на хълма започват през 2008 г., като до 2024 г. са обхванали над 3 декара площ.
Очаква се представянето да покаже резултатите от натрупаната през годините работа по проучването, консервацията и реставрацията на археологическите структури на Трапезица.
Източници: bta.bg, epicenter.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво
06:52 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
06:53 06.10.2026
4 буля йотка
06:53 06.10.2026
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #12
06:55 06.10.2026
6 бушприт
06:56 06.10.2026
7 Колко
Коментиран от #9, #11
07:00 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Търновец
07:03 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ТИР
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":Те за това почнаха ремонта , за приветственото слово трудно би се навил някой,,, спомням си Желясков как
притеснено сричаше ,,,,
Коментиран от #14
07:06 06.10.2026
13 уффф
07:07 06.10.2026
14 сричаше ама
До коментар #12 от "ТИР":си купи цял хотел с водопад с парите на хората и се измъкна
07:08 06.10.2026
15 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
07:09 06.10.2026
16 Анонимен
07:09 06.10.2026
17 Хм...
07:09 06.10.2026
18 Трапезица
07:09 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мата космата
Тоя уфруд да се праждосва в Украйна.
На нас не ни трябват още люспи
07:13 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тити
07:16 06.10.2026
23 Трай коньо за зелена трева
07:26 06.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Берия
07:41 06.10.2026
26 Баба цоцо
07:42 06.10.2026
27 Нено
08:20 06.10.2026