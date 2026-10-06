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Илияна Йотова ще види резултатите от проучванията на Трапезица
  Тема: Известни личности

Илияна Йотова ще види резултатите от проучванията на Трапезица

6 Октомври, 2026 06:49 736 27

  • илияна йотова-
  • трапезица-
  • велико търново-
  • археологически проучвания-
  • реставрация

Представянето на археологическите открития и реставрацията започва във Велико Търново в 11:00 часа.

Илияна Йотова ще види резултатите от проучванията на Трапезица - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова ще се запознае с резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица във Велико Търново. Официалното представяне на дългогодишната работа на археолози, архитекти и реставратори започва в 11:00 часа.

Проектът за реставрация на историческите останки е започнал преди 20 години. Йотова ще бъде гост по покана на председателя на Българската академия на науките чл.-кор. проф. Евелина Славчева и директора на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов.

Събитието се организира от Националния археологически институт с музей при БАН със съдействието на Българската академия на науките и Община Велико Търново. Представянето ще се проведе на самия хълм, който е част от историческия комплекс на старата българска столица.

Археологическите находки от 2024 г.

В края на 2024 г. Община Велико Търново получи одобрение за проект, свързан с реставрационните дейности на Трапезица. Финансирането от Министерството на културата е в размер на 300 000 лева.

При археологическите проучвания през 2024 г. бяха открити останки в древни гробове, сред които и детски, близо 500 монети и сребърна обеца с перли. Проучванията на хълма започват през 2008 г., като до 2024 г. са обхванали над 3 декара площ.

Очаква се представянето да покаже резултатите от натрупаната през годините работа по проучването, консервацията и реставрацията на археологическите структури на Трапезица.

Източници: bta.bg, epicenter.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво

    12 0 Отговор
    има да им гледа ?

    06:52 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Трябва да излезе отпуска по време на предизборната кампания.

    06:53 06.10.2026

  • 4 буля йотка

    14 0 Отговор
    пак ще ходи на разходка

    06:53 06.10.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    20 0 Отговор
    На Шипка не смее да се качи . Само на предварително подготвени сцени със статисти.

    Коментиран от #12

    06:55 06.10.2026

  • 6 бушприт

    3 2 Отговор
    ПрезидентКАТА Илияна Йотова

    06:56 06.10.2026

  • 7 Колко

    19 1 Отговор
    държавни пари погълна Велико Търново за какво ли не , а градът е загубил облика си и всичко ценно се руши непоправимо !

    Коментиран от #9, #11

    07:00 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Търновец

    11 0 Отговор
    БКП-БСП а след тях СДС-ГЕРБ убиха Търново, а още на старите времена не само иманяри но и гора от властите започнаха разграбване на исторически находки, музея беше ограбен, а какво стана с Тракийските могили?

    07:03 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТИР

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    Те за това почнаха ремонта , за приветственото слово трудно би се навил някой,,, спомням си Желясков как
    притеснено сричаше ,,,,

    Коментиран от #14

    07:06 06.10.2026

  • 13 уффф

    13 0 Отговор
    Бясна предизборна кампания от настоящ президент. Не е много ок. Пресолява се мандажата доста.

    07:07 06.10.2026

  • 14 сричаше ама

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТИР":

    си купи цял хотел с водопад с парите на хората и се измъкна

    07:08 06.10.2026

  • 15 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    11 0 Отговор
    Пак ни ги представят като предизвестени победители. Не и вярвайте на тази.

    07:09 06.10.2026

  • 16 Анонимен

    10 0 Отговор
    Радев назначи неговата секретарка директно с диктаторските машини И за тези няма закони ОКАЗА ха се недотегаеми

    07:09 06.10.2026

  • 17 Хм...

    14 0 Отговор
    А ние й плащаме предизборната кампания?

    07:09 06.10.2026

  • 18 Трапезица

    11 0 Отговор
    още в моето детство беше проучвана. Има открити над 40 църкви. Ние, кореняците търновци знаем, че това е бил болярски квартал. Герб построиха някаква бутафорна крепостна стена, която го загрозява. А всички тези църкви, т.е. основите им имаха над тях навеси. Всичко изчезна!

    07:09 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мата космата

    7 0 Отговор
    Да спре да си поави агитацията в работно време и с държавни пари!
    Тоя уфруд да се праждосва в Украйна.
    На нас не ни трябват още люспи

    07:13 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тити

    8 0 Отговор
    До кога ще ни набиват тази комунистическа мутра?

    07:16 06.10.2026

  • 23 Трай коньо за зелена трева

    7 0 Отговор
    А другата седмица ще завърша външния клозет на село. Йотова е поканена, пиар да става

    07:26 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Берия

    1 0 Отговор
    Чубака и археология, дрън, дрън, ярина!

    07:41 06.10.2026

  • 26 Баба цоцо

    1 0 Отговор
    Лана днес за смях на всички стана.

    07:42 06.10.2026

  • 27 Нено

    0 0 Отговор
    Рошавата дебелана си прави пиар.

    08:20 06.10.2026

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