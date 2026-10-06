Илияна Йотова ще види резултатите от проучванията на Трапезица

Президентът Илияна Йотова ще се запознае с резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица във Велико Търново. Официалното представяне на дългогодишната работа на археолози, архитекти и реставратори започва в 11:00 часа.

Проектът за реставрация на историческите останки е започнал преди 20 години. Йотова ще бъде гост по покана на председателя на Българската академия на науките чл.-кор. проф. Евелина Славчева и директора на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов.

Събитието се организира от Националния археологически институт с музей при БАН със съдействието на Българската академия на науките и Община Велико Търново. Представянето ще се проведе на самия хълм, който е част от историческия комплекс на старата българска столица.

Археологическите находки от 2024 г.

В края на 2024 г. Община Велико Търново получи одобрение за проект, свързан с реставрационните дейности на Трапезица. Финансирането от Министерството на културата е в размер на 300 000 лева.

При археологическите проучвания през 2024 г. бяха открити останки в древни гробове, сред които и детски, близо 500 монети и сребърна обеца с перли. Проучванията на хълма започват през 2008 г., като до 2024 г. са обхванали над 3 декара площ.

Очаква се представянето да покаже резултатите от натрупаната през годините работа по проучването, консервацията и реставрацията на археологическите структури на Трапезица.

Източници: bta.bg, epicenter.bg