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127 фирми ще получат близо 62 млн. евро за зелени и цифрови иновации

127 фирми ще получат близо 62 млн. евро за зелени и цифрови иновации

6 Октомври, 2026 07:34 474 4

  • зелени иновации-
  • дигитални иновации-
  • фирми-
  • икономика-
  • бизнес

С европейските средства компаниите ще могат да правят разработки в области като цифрови технологии и изкуствен интелект, интелигентно производство и автоматизация

127 фирми ще получат близо 62 млн. евро за зелени и цифрови иновации - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Общо 127 български компании ще получат близо 62 млн. евро за разработване и валидиране на иновативни решения за зелена и цифрова трансформация. Финансирането е осигурено по процедура от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), управлявана от Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ИА ЕФК) към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). Програмата е сред основните инструменти за насърчаване на общи проекти между бизнеса и научната и иновационна екосистема в страната.

По мярката за зелени и цифрови партньорства кандидатстваха 273 предприятия. Предложените за финансиране ще бъдат поканени да сключат договори с ИА ЕФК. Пълния списък на фирмите можете да видите на: https://pniidit.egov.bg/wps/portal/program-niidit/procedures/expired_term/bg16rfpr002-1.010

С европейските средства компаниите ще могат да правят разработки в области като цифрови технологии и изкуствен интелект, интелигентно производство и автоматизация, нови материали, зелени технологии и ресурсна ефективност, здраве и биотехнологии.

Основно изискване е проектите да се изпълняват в партньорство с научноизследователски организации или висши училища.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Борката

    3 0 Отговор
    Зелените зърнари и те папат наготово сладко, сладко! Едните с Бентлите и Ролсове, а тези правят летящи метли!

    07:38 06.10.2026

  • 2 Баце

    2 0 Отговор
    Нема асфалт по пътищата, а това нещо като маркировка е непознато в територията, защо?
    "Елементарно Уотсън" защото кльопачката е в цифровизацията и зелените неща...

    Коментиран от #3

    07:43 06.10.2026

  • 3 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баце":

    Когато тревата избие по дупките асфалта, това е зелена трансформация.

    08:10 06.10.2026

  • 4 факуса

    0 0 Отговор
    ей това е ес пари на едни наши фирми,останалите дарители ама бедни.новатори а полза няма за хората

    08:24 06.10.2026

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