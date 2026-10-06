127 фирми ще получат близо 62 млн. евро за зелени и цифрови иновации

Общо 127 български компании ще получат близо 62 млн. евро за разработване и валидиране на иновативни решения за зелена и цифрова трансформация. Финансирането е осигурено по процедура от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), управлявана от Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ИА ЕФК) към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). Програмата е сред основните инструменти за насърчаване на общи проекти между бизнеса и научната и иновационна екосистема в страната.
По мярката за зелени и цифрови партньорства кандидатстваха 273 предприятия. Предложените за финансиране ще бъдат поканени да сключат договори с ИА ЕФК. Пълния списък на фирмите можете да видите на: https://pniidit.egov.bg/wps/portal/program-niidit/procedures/expired_term/bg16rfpr002-1.010
С европейските средства компаниите ще могат да правят разработки в области като цифрови технологии и изкуствен интелект, интелигентно производство и автоматизация, нови материали, зелени технологии и ресурсна ефективност, здраве и биотехнологии.
Основно изискване е проектите да се изпълняват в партньорство с научноизследователски организации или висши училища.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Борката
07:38 06.10.2026
2 Баце
"Елементарно Уотсън" защото кльопачката е в цифровизацията и зелените неща...
Коментиран от #3
07:43 06.10.2026
3 Трол
До коментар #2 от "Баце":Когато тревата избие по дупките асфалта, това е зелена трансформация.
08:10 06.10.2026
4 факуса
08:24 06.10.2026