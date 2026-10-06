Пътната обстановка: Ограничения по „Хемус“ и трафик на границата

Основните пътни направления в страната са проходими, но шофьорите трябва да се съобразяват с временна организация на движението, ремонти и ограничения на скоростта. Най-съществената промяна е по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна, където продължават дейности, свързани с подготовката на предстоящ ремонт.

На 6 октомври между 13-и и 14-и километър се извършва геодезическо заснемане. Аварийната лента е ограничена между 8:30 и 18:00 часа, а движението преминава в активната и изпреварващата лента. На 7 и 8 октомври работата ще продължи в участъка между 15-и и 19-и километър.

От АПИ напомнят, че по „Хемус“ между 1-и и 8-и километър в посока Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволителното състояние на настилката. Между 22-и и 29-и километър в посока Варна ограничението е 100 км/ч заради временна маркировка.

По автомагистрала „Тракия“ също има участъци с повишено внимание. В област Бургас между 342-и и 348-и километър в посока Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 80 км/ч. По трасето има и други участъци с временна маркировка и ограничения до 100 км/ч в областите Пазарджик и Стара Загора.

Натоварено движение за камиони към Турция

Интензивен е трафикът на изход за товарни автомобили на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. На останалите пунктове със Сърбия, Република Северна Македония, Гърция и Румъния движението е нормално.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили.

Добри условия за туризъм, но хлъзгаво по високите части

Планинската спасителна служба определя условията за туризъм като добри. Времето е ясно, тихо и слънчево, но по високите части в ранните часове е възможна хлъзгавина заради слана и сняг. През последното денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

Четирима загинали при катастрофи

„По високите части в ранните часове е възможно да е по-хлъзгаво в резултат на слана и сняг“, предупреждават от Планинската спасителна служба.

При 28 пътни произшествия през последното денонощие са загинали четирима души, а 30 са ранени, съобщиха от МВР. В София са регистрирани три тежки и 19 леки катастрофи. Един човек е загинал, а двама са пострадали.

От началото на октомври жертвите на пътя са девет, а ранените са 101. От началото на годината при пътни инциденти са загинали 378 души, а 6501 са пострадали.

Пожарната е реагирала на 213 сигнала за произшествия през последното денонощие и е потушила 187 пожара. При 23 от тях са нанесени преки материални щети, а двама души са пострадали. Екипите са извършили и 17 спасителни дейности и помощни операции.

Източници: bta.bg, vremeto.dir.bg