Елизабет Шу на 63: От „Карате кид“ до номинацията за „Оскар“

Елизабет Шу навършва 63 години днес, 6 октомври. Американската актриса, чието лице се превърна в едно от най-разпознаваемите в Холивуд през 80-те и 90-те години, има зад гърба си повече от четири десетилетия пред камерата – от тийнейджърския хит „Карате кид“ до драматичната роля в „Да напуснеш Лас Вегас“, която ѝ донесе номинация за „Оскар“.

Елизабет Джъдсън Шу е родена на 6 октомври 1963 г. в Уилмингтън, щата Делауеър, и израства в Ню Джърси. Още като студентка започва да се снима в телевизионни реклами.

Любопитното е, че преди Холивуд окончателно да я спечели, Шу учи в престижния Харвардски университет. Тя прекъсва следването си, за да се посвети на актьорската кариера, но години по-късно се връща и завършва образованието си.

„Карате кид“ я превърна в звезда

Големият пробив идва през 1984 г., когато Елизабет Шу получава ролята на Али Милс в „Карате кид“.

Нейната героиня е момичето, в което се влюбва Даниел ЛаРусо, изигран от Ралф Мачо. Филмът се превръща в огромен успех и впоследствие в една от най-разпознаваемите продукции на 80-те години.

За Шу това е началото на поредица от големи роли.

Следват „Adventures in Babysitting“, „Коктейл“ с Том Круз и втората и третата част на „Завръщане в бъдещето“, в които тя влиза в ролята на Дженифър Паркър – приятелката на Марти Макфлай.

Така само за няколко години актрисата става част от няколко филма, които впоследствие се превръщат в класики на американската попкултура.

Ролята, която промени представата за нея

Въпреки популярността си Елизабет Шу дълго време е възприемана предимно като привлекателната млада героиня в комедии, приключенски филми и големи холивудски продукции.

Това се променя драматично през 1995 г.

В „Да напуснеш Лас Вегас“ (Leaving Las Vegas) Шу играе Сера – проститутка, която започва необичайна връзка с алкохолик, решил да изпие себе си до смърт. Партньор е Никълъс Кейдж.

Филмът показва напълно различна страна от възможностите на актрисата.

Изпълнението ѝ носи номинации за „Оскар“, „Златен глобус“ и БАФТА за най-добра актриса. Никълъс Кейдж печели „Оскар“ за главната мъжка роля.

Това остава едно от най-високо оценените изпълнения в кариерата на Шу.

Холивуд и животът извън светлината на прожекторите

След успеха на „Да напуснеш Лас Вегас“ Елизабет Шу продължава да работи активно, но никога не се превръща в типичната знаменитост, която превръща личния си живот в част от кариерата си.

Сред по-известните ѝ филми са „The Saint“, „Hollow Man“, „Piranha 3D“ и „Battle of the Sexes“.

По-късно телевизията ѝ носи ново поколение почитатели. Тя влиза в ролята на Джули Финли в криминалния сериал „От местопрестъплението“ (CSI: Crime Scene Investigation), а през 2019 г. се появява като Маделин Стилуел в хитовия сериал „The Boys“.

Шу е омъжена за режисьора и продуцент Дейвис Гугенхайм от 1994 г. Двамата имат три деца и през годините актрисата до голяма степен успява да запази семейния си живот далеч от постоянния интерес на таблоидите.

Трагедията, която остава част от живота ѝ

Зад холивудския успех стои и тежка лична история.

През 1988 г. по-големият брат на актрисата, Уилям Шу, загива при инцидент по време на семейна почивка. Загубата оказва силно влияние върху нея и върху по-малкия ѝ брат Андрю Шу, който по-късно също става актьор и е познат от сериала „Мелроуз Плейс“.

Години по-късно Елизабет и Андрю работят заедно по филма „Gracie“, вдъхновен отчасти от собственото им семейство и любовта на покойния им брат към футбола.

Завръщането на Али след повече от три десетилетия

Една от най-приятните изненади за почитателите на „Карате кид“ дойде, когато Шу отново изигра Али Милс в сериала „Cobra Kai“.

Повече от 35 години след оригиналния филм героинята ѝ отново се срещна с Даниел ЛаРусо на Ралф Мачо и Джони Лорънс на Уилям Забка.

Появата ѝ беше кратка, но силно символична – сериалът успя да събере голяма част от актьорите от оригиналните филми и да запознае с техните герои съвсем нова публика.

За самата Елизабет Шу това беше своеобразно завръщане към ролята, от която започна голямата ѝ холивудска кариера.

От тийнейджърска звезда до сериозна актриса

На 63 години Елизабет Шу може да се похвали с рядко срещана кариера. Тя е част от няколко от най-популярните филми на 80-те години, успява да преодолее етикета на тийнейджърска звезда и достига до номинация за най-престижната награда в киното.

„Карате кид“, „Коктейл“ и „Завръщане в бъдещето“ я правят известна. „Да напуснеш Лас Вегас“ доказва, че зад образа на русокосата холивудска красавица стои актриса с далеч по-голям диапазон.

А повече от 40 години след първия си голям успех Елизабет Шу продължава да бъде лице, което свързва няколко поколения зрители – от децата на 80-те до публиката на стрийминг ерата.

Източник: Academy of Motion Picture Arts and Sciences