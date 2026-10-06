Нови сортове плодове срещу сланите и студа разработват в Кюстендил

Нови сортове плодове, адаптирани към променящия се климат, разработват в Института по земеделие в Кюстендил. Целта е овощарството в региона да бъде по-защитено от късните пролетни мразове, които вече втора поредна година нанасят поражения по градините.

Селекционната работа обхваща ябълки, череши и сливи. При ябълките вече има резултати, а при черешите и сливите се създават нови сортове и хибриди, съобщи БНТ.

„Основна селекционна цел е именно да създаваме сортове, които да могат да цъфтят по-късно, с цел да избегнат късните пролетни мразове“, заяви проф. Димитър Сотиров.

По думите му новите сортове трябва да съчетават по-късен цъфтеж с устойчивост на зимни температури и на основните икономически важни болести.

Овощарите са изправени пред високи разходи

Докато учените търсят селекционни решения, производителите се адаптират към условията в градините. Част от насажденията са били спасени заради по-високото си разположение, но разходите по отглеждането остават най-сериозното предизвикателство.

„Трудничко е. Много са разходите“, коментира земеделският производител Иван Каляви. Производителката Мая Атанасова посочва, че в края на годината все пак остава печалба, но тя не е голяма.

Проф. Сотиров предупреждава, че ако неблагоприятните години продължат, част от градините може да бъдат изоставени. Според него вече се наблюдава тенденция към отказ от производство, особено при черешопроизводителите.

Подготвя се база за местната продукция

Следващото предизвикателство е плодовете да достигат по-бързо до потребителите. За тази цел Община Кюстендил подготвя проект за логистична база, в която местната продукция да бъде сортирана, охлаждана и съхранявана.

Комбинацията от нови устойчиви сортове и по-добра логистика трябва да помогне на производителите да ограничат загубите и да запазят овощарството в региона.

Източници: bntnews.bg