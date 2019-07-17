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Това е хакерът, ударил НАП

Това е хакерът, ударил НАП

Стана ясно как ГДБОП е хванал младия компютърен специалист

Публикувана: 17 Юли, 2019 14:40
110 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 17383
Това е хакерът, ударил НАП
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20-годишният живеещ в София пловдивчанин Кристиян Бойков е компютърният специалист, който беше арестуван във връзка с пробива в системата на НАП, потвърдиха от Софийската градска прокуратура за bTV. Младият мъж вече е и обвиняем.

Той ще отговаря за компютърно престъпление, като към момента няма данни за престъпление срещу републиката т.е. кибертероризъм.

Бойков е обвинен за това, че неправомерно е копирал данните от сървъра на НАП, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено срещу информационна система, която е част от критичната инфраструктура. Наказанието по закон е затвор от 5 до 8 години и до 10 000 лв. глоба.

Как са го открили

От съобщението на прокуратурата става ясно, че отдел „Киберпрестъпност” в ГДБОП и „Информационно обслужване” АД заедно са анализирали качения онлайн масив с данни за над 5 млн. български и чужди граждани и търговски дружества.

„Установено е, че в един от файловете са налични данни, идентифициращи наименованието на конкретна компютърна конфигурация, уникално потребителско име, дата, час и софтуерно приложение, послужило за прочитането на файла. В резултат на оперативно-издирвателни мероприятия и компютърно-разузнавателни действия е установено, че потребителското име се ползва от К. Б. – на 20 години от гр. Пловдив”, обясняват от държавното обвинение.

От ГДБОП установили, че Бойков се намира на работа в офис на фирма в столицата и там е бил задържан. Според прокуратурата действията му нямат връзка с дейността на фирмата, в която работи.

От офиса и обитавани от младия мъж адреси са иззети компютърни конфигурации, флаш памети и два мобилни телефона.

Работата по случая продължава.

България

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Коментар:
Коментари към статията
Гаргамел
(гост)

Неутрално
1 14:42
 
17.07.19 Отговор
айде сега чевеноглавите любители на конспирации от панелките ще ви обяснят как е невинно детето и бойко е тъп

Коментиран от #3, #78, #93, #96, #102


Оценка:
-140 +62

Кую
(гост)

Неутрално
2 14:44
 
17.07.19 Отговор
Бушон.Изкуството изисква жертви.

Коментиран от #104


Оценка:
-26 +165

гнида
(гост)

Неутрално
3 14:45
 
17.07.19 Отговор

До коментар #1 от "Гаргамел":


Второто е самата истина ...

Оценка:
-21 +99

ЪРП
(гост)

Неутрално
4 14:45
 
17.07.19 Отговор
ТОВА Е ДОЛНА ЛЪЖА И НИСИНУАЦИЯ! ТОЗИ МЛАДЕЖ Е НЕВИНЕН!
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КАПАЦИТЕТ НА МВР-ТО СЪОБЩИ ,ЧЕ СМЕ ХАКНАТИ ОТ РУСИЯ ОЩЕ ПРЕДИ 3 СЕДМИЦИ, ЗАРАДИ ПОДПИСВАНЕТО ОНЗИ ДЕН НА ДОГОВОРА ЗА ФЪРЧАЩИТЕ ЛАМАРИНИ ЗА 3 000 000 000 И НАГОРЕ !!!
РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ТАКВИЗ КАПАЦИТЕТИ!!!!!

Коментиран от #7


Оценка:
-36 +163

БОЙКОВ...
(гост)

Неутрално
5 14:46
 
17.07.19 Отговор
Да няма нещо общо с Б.Б.?!?

Оценка:
-11 +63

Рошавия
(гост)

Неутрално
6 14:48
 
17.07.19 Отговор
Е нали вчера Младен говореше че били руснаците! Почувства ли се специален като клеветеше по ТV?

Коментиран от #15


Оценка:
-12 +147

Румпела
(гост)

Неутрално
7 14:50
 
17.07.19 Отговор

До коментар #4 от "ЪРП":


Най- големия капаците обслужва клеветничеки при всяка възможност! Дреме им на руснаците че минаха българите с 3 милиарда лв.

Оценка:
-8 +76

Гербер
(гост)

Неутрално
8 14:50
 
17.07.19 Отговор
Нямах никакви съмнения, че генерал Борисов веднага ще разкрие малкия злосторник. Това е ГЕРБ, това е генерала, това са првоохранителни органи. Без конкуренция по света и у нас. Поклон!

Оценка:
-29 +85

сектант
(гост)

Неутрално
9 14:50
 
17.07.19 Отговор
ГЕРОЙ ако е тоя изобщо

Оценка:
-5 +52

Пускайте го
(гост)

Неутрално
10 14:51
 
17.07.19 Отговор
Вие пуснахте атентатор та този ли няма да пуснете...все пак е християнин

Оценка:
-1 +53

Коментар📝
(гост)

Неутрално
11 14:54
 
17.07.19 Отговор
ДЪВЧЕТЕ ЛИ ДЪВКАТА ДАДЕНА ОТ ГЕРБ.ЗА ДА НЕ СИ МИСЛИТЕ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ НЕЩА

Оценка:
-8 +84

Герберастка партенка
(гост)

Неутрално
12 14:54
 
17.07.19 Отговор
Ами нали разправяха, че НАП били хакнати отдавна още преди десетина години, значи този 20 г младеж е бил на 10-на годинки тогава ха ха Тоя, ако е толкова добър 'ся, ще хакне и съдебната систрема на Джуркания Дани-Белио хакер и ще се самоосвободи и оневини ха ха ! Яко ни пързалят, но гледам ония 80% вече се хващат !

Оценка:
-5 +94

Фаренхайт
(гост)

Неутрално
13 14:54
 
17.07.19 Отговор
Типично по гербераски направиха бъркотията нарочно в деня когато гласуваха за премахване на машинния вот! Детето или е оклеветено или е изманиполирано от някой който има интерес!

Коментиран от #75


Оценка:
-7 +73

Бай Хой
(гост)

Неутрално
14 14:54
 
17.07.19 Отговор
Сега това младо момче ще научи най-тъпия урок в живота си - АСАБ. Ще полежи 4-5 месеца в ареста на ГМ Димитров и ще го пуснат. Ако вземе та гръмне някой по-голям скандал който да привлече погледа на журналята, може и по-рано да му излезе късмета. Минал съм по този път та знам как е. Аз лежах 4 месеца и после ми обясниха , че са се объркали и да си живея нормално хахаха

Коментиран от #98


Оценка:
-3 +75

хохо
(гост)

Неутрално
15 14:54
 
17.07.19 Отговор

До коментар #6 от "Рошавия":


Сега Русия да ни осъди за клевета и оронване на престиж! А държавните сървъри ще си останат със същата защита 😂

Оценка:
-7 +72

Тъпите копелета
(гост)

Неутрално
16 14:55
 
17.07.19 Отговор
Луди ли са или нас ни правят на балъци?

Оценка:
-3 +73

Ицо
(гост)

Неутрално
17 14:55
 
17.07.19 Отговор
Наистина ви повярвахме. Страхотни сте.

Оценка:
-3 +67

Папуняк
(гост)

Неутрално
18 14:56
 
17.07.19 Отговор
А най-смешното е че НАП е хакнат от полукадърен програмист, дето е пуснал и свои лични данни във файловете. А ако беше някой спец?

Коментиран от #22


Оценка:
-2 +87

Факт
(гост)

Неутрално
19 14:57
 
17.07.19 Отговор
Ей да не вземе да се самоубие!?

Оценка:
-1 +53

Вайуи
(гост)

Неутрално
20 14:57
 
17.07.19 Отговор
”неправомерно е копирал данните от сървъра на НАП, като деянието представлява немаловажен случай ”
Нещо не разбирам..... Сутринта една много неуважавана от мен особа, бивш министър и ”патриот” ни обеждаваше, че случая е маловажен.

Оценка:
-1 +49

кой кой коой кооой кой кой
(гост)

Неутрално
21 14:57
 
17.07.19 Отговор
е*аси заглавието
Това е --- къде е ммммммм ми не го виждам ????

Оценка:
-0 +14

Рошавия
(гост)

Неутрално
22 14:59
 
17.07.19 Отговор

До коментар #18 от "Папуняк":


А бе хакнал е той, нищо не е хаквано!

Оценка:
-1 +31

Голям Слон
(гост)

Неутрално
23 15:00
 
17.07.19 Отговор
Сега ще излезне, че руснаците са го наели :-))) Няма такъв цирк никъде по света мисля.. Нищо няма да лежи момчето. За такива кадри в другите страни се избиват. Ще му предложат сега работа, проект, свобода. Какъв затвор ви гони?

Оценка:
-3 +40

Димов
(гост)

Неутрално
24 15:01
 
17.07.19 Отговор
И за какво са му били тия данни, на тоя 20 годишен младеж?

Оценка:
-1 +47

Много филми гледам
(гост)

Неутрално
25 15:05
 
17.07.19 Отговор
Не вярвам на системата

Оценка:
-1 +49

Иван Грозни
(гост)

Неутрално
26 15:06
 
17.07.19 Отговор
Е няма угодия. Като не го хванат - неспособни са. Хванаха го - бушон бил. На-добре е да го хванат на държавна работа. Имаме нужда от мозъци и палави ръчички. Наигра се. Ако остане на вън ще влезе в черния списък на американците, защото поискахме помощ от тях и жална му майка. Та така професионални мрънкачи, Бойко и сие си свършиха работата. Продължавайте да мрънкате.

Коментиран от #86


Оценка:
-48 +15

27 15:10
 
17.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
Точен
(гост)

Неутрално
28 15:10
 
17.07.19 Отговор
Да се хакнат престъпници не може да е престъпление.Момчето е патриот,след като обвинява корумпираното правителство. Нали една мутра-министър каза,че хакването е от Русия за Ф-16.

Коментиран от #76


Оценка:
-4 +59

Айде сега едни милиони
(гост)

Неутрално
29 15:12
 
17.07.19 Отговор
За системи за сигурност....

Оценка:
-1 +26

Спиро
(гост)

Неутрално
30 15:16
 
17.07.19 Отговор
Чакаме официално и тиражирано масово в медиите от вътрешният министър, че набеди Русия за атаките без капка доказателство за това.

Оценка:
-2 +34

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
31 15:17
 
17.07.19 Отговор
Нали хакерът уж беше руснак, а се оказа българин с русофобска идеология !

Оценка:
-5 +41

СТЪРШЕЛА
(гост)

Неутрално
32 15:21
 
17.07.19 Отговор
ВЧЕРА СОРОСИТЕ ПОДСКАЧАХА КАТО ПОЛЯТИ С ВРЕЛА ВОДА И ПОВТАРЯХА РУСНАЦИТЕ РУСНАЦИТЕ!!!

Оценка:
-6 +41

Бесен Язовец
(гост)

Неутрално
33 15:25
 
17.07.19 Отговор
като не знаят нещо разправят руснаците щото Русия е голяма и там трудо би се намерило нещо! Преди години убият някой и веднага филмаджиите руснаците някой се натровил с брокули веднага руснаците!

Оценка:
-5 +27

стругар
(гост)

Неутрално
34 15:30
 
17.07.19 Отговор
Е, как преди 10 години са хаквали, а този е на 20. На 10 г. ли е бил като е точил информацията. Прокуратурата е за саморазпускане, най-вече онзи гологлавия, който се вживява на медийна звезда.

Оценка:
-2 +29

сектант
(гост)

Неутрално
35 15:30
 
17.07.19 Отговор
изтеглих списъка на нап - доста интересни неща има

Коментиран от #40, #56


Оценка:
-1 +13

Осата
(гост)

Неутрално
36 15:32
 
17.07.19 Отговор
Русия, враг №1 на България!

Коментиран от #53


Оценка:
-31 +7

ПЕНКО
(гост)

Неутрално
37 15:32
 
17.07.19 Отговор
НА 20 ГОД. СЕ УВОЛНИХ ОТ КАЗАРМАТА И СЪЗНАНИЕТО МИ СЕ ОПИТВАШЕ ДА Е "ХАКЕР "КЪМ ПОДСЪЗНАНИЕТО МИ -/ЛИЧНОСТТА МИ /, АМА ПОДСЪЗНАНИЕТО МИ СЕ СПРАВИ СУПЕР И СИ ОСТАНАХ ЧОВЕК !!!

Оценка:
-6 +4

ПЕНКО
(гост)

Неутрално
38 15:33
 
17.07.19 Отговор
ОКТРИВАТЕ ЛИ ПРИЛИКА СЪС СНОУДЪН ??????

Коментиран от #57, #64


Оценка:
-3 +17

Професионалист
(гост)

Неутрално
39 15:34
 
17.07.19 Отговор
Абсолютен аматьор. Все едно да обереш банка и да си се возиш с колата с която си откарал чувалите с пари, и да си ги харчиш спирайки пред заведенията със същата кола.Или все едно някой да ми плати и да хакна факти, да изтегля всичката информация с данните на коментиращите тук проруски българофоби, да продам информацията на скинарите и неонацистите и те да им напрявят главите меки, а аз да продължа да си коментирам тук все едно не е било...

Коментиран от #43


Оценка:
-4 +24

Патриот
(гост)

Неутрално
40 15:37
 
17.07.19 Отговор

До коментар #35 от "сектант":


Дай линк.
Силно ме съмнява. Набедили са някого или са платили да поеме вина.
Пише, че никой няма да го хване и на другия ден заловен. Аре стига с тия филми!!!

Коментиран от #45, #79


Оценка:
-2 +26

Гост
(гост)

Неутрално
41 15:37
 
17.07.19 Отговор
От всички плюнки на троловете разбрах, че новите опорни точки са "нали бяха руснаците"! Само дето никой не е казвал такова нещо! Спомена се руски сървър, но с уточнението че няма данни руснаците да са свързани с това. Но опорните точки трябва да се спазват! Иначе няма денги!

Коментиран от #44


Оценка:
-19 +17

незнайко
(гост)

Неутрално
42 15:37
 
17.07.19 Отговор
ЗАМАЗАХА НИ ОЧИТЕ С ТОВА ЛИЦЕ !!! НЯКОЙ АКО ГО ПОЗНАВА ДА КАЖЕ И НАПИШЕ КОМЕНТАР !!!

Оценка:
-2 +28

Гаргамел
(гост)

Неутрално
43 15:38
 
17.07.19 Отговор

До коментар #39 от "Професионалист":


хахахаха няма как да ти дам повече плюсчета!

Оценка:
-3 +9

44 15:39
 
17.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
сектант
(гост)

Неутрално
45 15:40
 
17.07.19 Отговор

До коментар #40 от "Патриот":


не искам защото на всичките мулитяги има егн-тата и да не стане после мата хари братле

Оценка:
-0 +11

ник
(гост)

Неутрално
46 15:40
 
17.07.19 Отговор
и ставаме единствената държава заловила хакер от такъв ранг...ха.ха.ха.пълни лъжи...........

Оценка:
-2 +28

Гост
(гост)

Неутрално
47 15:41
 
17.07.19 Отговор
и на всичко това ще намерят едно нищо, и ще приключат с разследването :)
за пред хората - ние ги хващаме, не се опитвайте. А реално са хванали най-вероятно дедовият.

Оценка:
-2 +22

392
(гост)

Неутрално
48 15:43
 
17.07.19 Отговор
А бе дами и господа, аз не съм се ровил ама... - Къде са тези файлове, че да ги разгледаме? - Някой да знае нещо? Аз предполагам, че службите всичко са покрили, като са обърнали специално внимание на данните за "милите" ни политици.

Коментиран от #50


Оценка:
-1 +19

Вова
(гост)

Неутрално
49 15:46
 
17.07.19 Отговор
Малиииии това момче е далече от хакер, щом е допуснал толкова елементарна и недопустима грешка...... щом такъв е хакнал НАП представете си колко сме зле! Значи ако ни подбарат руски, китайски или някакви други сериозни хакери, не ми се мисли просто!

Оценка:
-1 +27

сектант
(гост)

Неутрално
50 15:46
 
17.07.19 Отговор

До коментар #48 от "392":


качени са в анонфайл и има много интересни неща като например заплати за по 1 милион към сметки в ирландия - лошо ми стана направо

Коментиран от #61


Оценка:
-4 +13

бездомник
(гост)

Неутрално
51 15:46
 
17.07.19 Отговор
#АзСъмКристиянБойков

Коментиран от #70


Оценка:
-1 +11

Боко Тиквата
(гост)

Неутрално
52 15:50
 
17.07.19 Отговор
Ние имаме истински въшебници, ще го назначим на работа при нас!

Оценка:
-2 +16

53 15:52
 
17.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
уоеижош
(гост)

Неутрално
54 15:59
 
17.07.19 Отговор
И тази новина идва няколко дни след като онзи лекар от Г. Оряховица осъди прокуратурата за неправомерно обвинение?!?! Смешници не, ами направо комедийна трупа...

Оценка:
-1 +22

Гражданин
(гост)

Неутрално
55 16:00
 
17.07.19 Отговор
В Щатите такива мозъци ги взимат на работа! Тук ги пращаме в затвора....

Коментиран от #84


Оценка:
-4 +11

Факт
(гост)

Неутрално
56 16:02
 
17.07.19 Отговор

До коментар #35 от "сектант":


Такъв файл няма!

Оценка:
-0 +5

Факт
(гост)

Неутрално
57 16:03
 
17.07.19 Отговор

До коментар #38 от "ПЕНКО":


Не!!!

Оценка:
-0 +2

Зайко Байко многознайко
(гост)

Неутрално
58 16:05
 
17.07.19 Отговор
Ако е толкова добър, Явор Колев нашият компютърен гуру да го назначи да бори киберпрестъпноста! Вчера обаче директивата беше друга и шофьорчето на Мето Илиенски се пенгявеше по телевизиятя. Ето затова , ще плащаме най- скъпия газ в Европа и нито турция, нито Гърция а още по-малко Азербайджан ще ни помогнат! Не забравяйте, руснаците пропорционално на големината си са и толкова отмъстителни! Затова благодарение на некадърните ни управляващи ще гриземе здраво писаната хурка!

Оценка:
-3 +15

8888
(гост)

Неутрално
59 16:06
 
17.07.19 Отговор
Браво на момчето!

Оценка:
-1 +11

Алфа Ромео
(гост)

Неутрално
60 16:07
 
17.07.19 Отговор
Имаше едно време един филм "Да разлаем кучетата", тактиката се прилага и тук постоянно.

Оценка:
-0 +19

392
(гост)

Неутрално
61 16:09
 
17.07.19 Отговор

До коментар #50 от "сектант":


Благодаря! - Не съм влизал в този сайт. Има ли нещо специфично което трябва да знам? Видях, че има няколко езика разпознаваеми езика и че мога да прехвърля информация - До колкото ми стига акъла в тази посока

Оценка:
-1 +4

1111
(гост)

Неутрално
62 16:11
 
17.07.19 Отговор
Хехе, и тоя плешивият на снимката ли е 20-годишният хакер?

Оценка:
-1 +10

Aaa
(гост)

Неутрално
63 16:17
 
17.07.19 Отговор
20-годишен и вече плешив, а и с такава физиономия - ясно е защо го е направил и без да ни го казват! Като няма къде другаде и по какъв начин да се докаже...

Коментиран от #72


Оценка:
-2 +8

Batushka
(гост)

Неутрално
64 16:19
 
17.07.19 Отговор

До коментар #38 от "ПЕНКО":


Същият екскремент като Сноудън. Такива когато и да ги удариш, все ще е късно.

Оценка:
-5 +6

Западните Балкани
(гост)

Неутрално
65 16:20
 
17.07.19 Отговор
А фактът, че е разпространил данните на целия народ? А безхаберието на Борисов, Горанов, Мето Илиенски и другите отговорни?

Оценка:
-2 +13

morе
(гост)

Неутрално
66 16:21
 
17.07.19 Отговор
До вчера говорехте едно, днес невинно момче хакнахте.
Да не е руснак ?

Оценка:
-0 +11

Пиар
(гост)

Неутрално
67 16:21
 
17.07.19 Отговор
Яка реклама на това невръстно момче

Оценка:
-0 +9

Саймън каза
(гост)

Неутрално
68 16:22
 
17.07.19 Отговор
Ха ,защо ли всичко това прилича на един епизод от "Умирай трудно 3"всички ни занимават с търсенето на хакера,а основната новина вече е на заден план.Чакаме до телевизорите "Саймън да каже".....

Оценка:
-0 +13

хахах
(гост)

Неутрално
69 16:26
 
17.07.19 Отговор
Туриха ли ви го в устенцата на всички руски подлоги и комунделски чугуни! Не се спряхте да плюете по България гадове мръсни!

Коментиран от #108


Оценка:
-19 +9

незнайко
(гост)

Неутрално
70 16:32
 
17.07.19 Отговор

До коментар #51 от "бездомник":


Майтап или не може и да сте прав с този пост !!!

Оценка:
-0 +4

Наивен
(гост)

Неутрално
71 16:34
 
17.07.19 Отговор
Тая случка ми напомня на оня Северин от Русе. ПР-акция за промяната ни държава и системите й. Че проблемът е ОГРОМЕН нямам съмнение, че само така може да се запуши устата на електората, то се видя.
Ще хванат те хакер ...

Оценка:
-2 +15

XXXXXXX
(гост)

Неутрално
72 16:38
 
17.07.19 Отговор

До коментар #63 от "Aaa":


Не бе идиот. Не , не говоря за него ,а за теб. Има къде да се доказва. Не е тоя, а има постановка. Виж му физиономията. Виж облеклото.Тоя не е хакер - крадец на данни, сметки и т. н. Не е и авантюрист. Тоя е типичен конформист, кариерист и алчник Има договорка някаква . Ще получи нещо и бъди сигурен -не се е продал евтино. Така се потулва скандала с НАП, ДАНС, служби и всички останали каиши са сухи - Борисов, Горанов,Мл.Маринов. Аз се възмущавах как може управленците да ни смятат за пълни тупънари, то пък имало защо.

Оценка:
-2 +12

сгур
(гост)

Неутрално
73 16:39
 
17.07.19 Отговор
страхотен филм е това,браво! той умен бил ама глупав,че да остави следи и да го хванат wow ! yeah ! cool ! да не Ви осъди,че сте му пуснали снимката без съгласие хахахахах ....ей.........маняци-вярвате ли си ?

Оценка:
-1 +16

Лол
(гост)

Неутрално
74 16:41
 
17.07.19 Отговор
Този на снимката е поне на 28 години ако не и повече ! Май са го изкопали от мрежата на лотариен принцип ?!

Оценка:
-1 +13

Антисоциалист
(гост)

Неутрално
75 16:43
 
17.07.19 Отговор

До коментар #13 от "Фаренхайт":


Уважаеми, цитирам Ви: " Детето или е оклеветено или е изманиполирано..." Де видяхте на снимката дете!? Както е известно, у нас 20-годишният е пълнолетен и не е дете. "Оклеветено?! Със самохвалните му мейли със заплахи за изнудване на държавни агенции?! А "изманиполирано" какво ли ще да рече ? Някакъв джендъризъм, а?

Оценка:
-3 +8

кибик
(гост)

Неутрално
76 16:43
 
17.07.19 Отговор

До коментар #28 от "Точен":


Като го гледам се сещам,за Джулиан Асандж.

Оценка:
-1 +6

Смех
(гост)

Неутрално
77 16:45
 
17.07.19 Отговор
Кога ли ще излезете с подобно заглавие и снимка когато става въпрос за някой от малцинствата...?Май никога...

Оценка:
-1 +11

78 16:47
 
17.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
баламурняк
(гост)

Неутрално
79 16:48
 
17.07.19 Отговор

До коментар #40 от "Патриот":


Ами то така се пише ,за да повярват,баламурняците,и хакера.Схващаш ли?

Оценка:
-0 +12

Чепа
(гост)

Неутрално
80 16:48
 
17.07.19 Отговор
Сега го пратете в килията на Янко Ваташки да му разпори задника

Оценка:
-2 +6

646
(гост)

Неутрално
81 16:51
 
17.07.19 Отговор
колко му платиха, за да го обвинят публично, демек да замажат очите на народа, и да "покажат" колко лесно би било да се манипулира машинното гласуване ..... цирк дьо парламент

Оценка:
-2 +14

Доидох да ви осфестим;)
(гост)

Неутрално
82 16:54
 
17.07.19 Отговор
А дали е той!?Замазвайте положението ама ще изплуват още лаЙн@!

Оценка:
-0 +12

83 17:10
 
17.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
кибик
(гост)

Неутрално
84 17:11
 
17.07.19 Отговор

До коментар #55 от "Гражданин":


Щом това ти е мечтата,ГЕРБ да го назначат,при тях на работа.Ама да не стане ,като мечтата за 1 лев субсидия.После да не рИвеш,и да казваш,че не е било правилно.

Оценка:
-0 +4

85 17:11
 
17.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
123
(гост)

Неутрално
86 17:13
 
17.07.19 Отговор

До коментар #26 от "Иван Грозни":


Нищо не са хванали

Оценка:
-1 +7

Февзулах Мюмюн Яшар
(гост)

Неутрално
87 17:19
 
17.07.19 Отговор
И какво му на момчето.Млад ,умен, айти специалист и даже красив и симпатичен.Има много хляб в момчето.Евала пич. Сам така и напред.....Примитивните им заштотми соуфтури не са виновни ,виновен си ти защото си прекалено умен.На запад такива като тебе им дават 100 хиляди евро заплата а тука си за затвора.....

Оценка:
-0 +9

Срефан
(гост)

Неутрално
88 17:23
 
17.07.19 Отговор
Този незабавно да се назначи на работа в НАП.

Оценка:
-0 +14

белене за соросите
(гост)

Неутрално
89 17:41
 
17.07.19 Отговор
е нали беше Русия виновна даже още малко и лично Путин щяха полираните мозъци да обвинят че е хакнал системата, дееееба и боклуците соросоидни, сга разбрахте ли колко сте изтрещели ли бе педали евроатлантически

Оценка:
-1 +13

Цецуу
(гост)

Неутрално
90 17:42
 
17.07.19 Отговор
Това с "хакерската атака" е пунта мара. Да не се възмущава електората за отхвърленото машинно гласуване.

Оценка:
-0 +16

Is 200
(гост)

Неутрално
91 17:47
 
17.07.19 Отговор
Държавна постановка.

Оценка:
-0 +13

Пй о ей 1337
(гост)

Неутрално
92 17:53
 
17.07.19 Отговор
Със сигурност не е този. Няма как да го хванат за 2 дни, ако обучава и преподава киберсигурност. Хванали са го, за да не се изложат и без доказателства ще го пуснат, но да мине шумотевицата.

Оценка:
-1 +12

93 17:54
 
17.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
Николай
(гост)

Неутрално
94 18:02
 
17.07.19 Отговор
Измамата е твърде плитка. Обаче другите ако вземат власта ще стане по лошо.

Оценка:
-3 +3

Обикновен човек
(гост)

Неутрално
95 18:05
 
17.07.19 Отговор
Това някой го е направил нарочно и с цел да се отмени машинното гласуване ,така ГЕРБ ще си продължават и занапред манипулациите по бюлетините и винаги ще печелят всички бъдещи избори дори и никой да не гласува за тях!А това кой обвиняват няма значение важно е да се хвърли прах в очите на хората!

Оценка:
-2 +10

96 18:34
 
17.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
Късметлия
(гост)

Неутрално
97 18:45
 
17.07.19 Отговор
Добре е, а можеха да го самоубият. Както често правят полицаите.

Оценка:
-1 +4

Котю
(гост)

Неутрално
98 18:59
 
17.07.19 Отговор

До коментар #14 от "Бай Хой":


Пише се: АСАП.

Оценка:
-0 +3

3333
(гост)

Неутрално
99 19:11
 
17.07.19 Отговор
Може изобщо да не е имало никакво хакване на информация, малкия е част от сценария. Ако действително е имало пробив на системата, немогат да обвиняват хора на случаен принцип, защото този който е пробил системата ще продължи и тогава ще се изложат много.
По вероятна е версията създаване на психоз към електронното гласуване.

Оценка:
-1 +6

Печен
(гост)

Неутрално
100 19:18
 
17.07.19 Отговор
Този мяза на 40

Оценка:
-1 +2

1944
(гост)

Неутрално
101 19:39
 
17.07.19 Отговор
нискоквалифициран хакер проби защитата на нап? нап, търговски регистър, митници, операция "червеи". има ли нещо непродадено в държавата?

Оценка:
-0 +3

Иван
(гост)

Неутрално
102 19:41
 
17.07.19 Отговор

До коментар #1 от "Гаргамел":


Що бе умен ли е боко?и нали според герб хакерът беше руснак уж.руснак от пловдив ,живеещ в софия.и вълшебник,тиквата е на вълна хари потър вече,не винету.в крак с модата е!

Оценка:
-0 +3

Мирослав
(гост)

Неутрално
103 20:50
 
17.07.19 Отговор
Те за убийство дават по малко.

Оценка:
-0 +4

Валентин Ангелов
(гост)

Неутрално
104 21:50
 
17.07.19 Отговор

До коментар #2 от "Кую":


Ако не е клошар ще е невръстно хлапе и т.н.Дебилиадата , продължава.

Оценка:
-0 +5

А стига бе
(гост)

Неутрално
105 23:08
 
17.07.19 Отговор
Няма как един специалист по компютърна сигурност, че дори и един човек с елементарна компютърна грамотност, който се заема с такава работа или просто държи на анонимността си, когато изпраща файлове, да допусне толкова тъпа грешка - да остави пълна и непокътната metadata на файл, модифициран на собствения му компютър. Не,не, не и не. Това, ако е истина, този или е искал да го хванат, или е допуснал немислима за неговото ниво грешка. Просто е абсурдно.

Оценка:
-0 +5

IVO
(гост)

Неутрално
106 02:29
 
18.07.19 Отговор
ПОРЕДЕН ЦИРК

Оценка:
-0 +1

ДОКО
(гост)

Неутрално
107 08:53
 
18.07.19 Отговор
ПРИЛИЧА НА РУСНАК..

Оценка:
-1 +0

108 08:58
 
18.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
DANSKGBCIA
(гост)

Неутрално
109 10:41
 
18.07.19 Отговор
Какви ситеми за киберсигурност, щом едно момче на 20 год ги разбива, представяте ли си някои по опитен хакер какво може да направи

Оценка:
-0 +0

Именно
(гост)

Неутрално
110 11:53
 
18.07.19 Отговор
Значи като има някаква псевдо-новина дето може да се напише цялата с половин изречение, заглавията са "Сензационно...", "Скандално..." и завършват с клифхенгър (...) за да излъжат човек да прочете словесната диария по-долу.
Но когато става дума за най-вероятно нагласена акция на ГДБОП и е много вероятно да натопят невинен човек, за да си измият ръцете заглавието е изчерпателно и категорично "Това Е хакерът ударил НАП".
Няма съд, няма присъда но няма и грам съмнение в "родната полиция ни пази"!
Добре че не сте съдии!

Оценка:
-0 +0

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