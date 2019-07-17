Това е хакерът, ударил НАП

Адвокат: Телефонните измамници може да се сдобият с изтеклите от НАП данни

Работодателят на обвинения хакер: Не смятам, че е замесен в кибератаката, набеден е

Съученик на хакера: Набеден е от някого

20-годишният живеещ в София пловдивчанин Кристиян Бойков е компютърният специалист, който беше арестуван във връзка с пробива в системата на НАП, потвърдиха от Софийската градска прокуратура за bTV. Младият мъж вече е и обвиняем.

Той ще отговаря за компютърно престъпление, като към момента няма данни за престъпление срещу републиката т.е. кибертероризъм.

Бойков е обвинен за това, че неправомерно е копирал данните от сървъра на НАП, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено срещу информационна система, която е част от критичната инфраструктура. Наказанието по закон е затвор от 5 до 8 години и до 10 000 лв. глоба.

Как са го открили

От съобщението на прокуратурата става ясно, че отдел „Киберпрестъпност” в ГДБОП и „Информационно обслужване” АД заедно са анализирали качения онлайн масив с данни за над 5 млн. български и чужди граждани и търговски дружества.

„Установено е, че в един от файловете са налични данни, идентифициращи наименованието на конкретна компютърна конфигурация, уникално потребителско име, дата, час и софтуерно приложение, послужило за прочитането на файла. В резултат на оперативно-издирвателни мероприятия и компютърно-разузнавателни действия е установено, че потребителското име се ползва от К. Б. – на 20 години от гр. Пловдив”, обясняват от държавното обвинение.

От ГДБОП установили, че Бойков се намира на в офис на фирма в столицата и там е бил задържан. Според прокуратурата действията му нямат връзка с дейността на фирмата, в която работи.

От офиса и обитавани от младия мъж адреси са иззети компютърни конфигурации, флаш памети и два мобилни телефона.

Работата по случая продължава.

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