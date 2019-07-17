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Това е хакерът, ударил НАП
Стана ясно как ГДБОП е хванал младия компютърен специалист
20-годишният живеещ в София пловдивчанин Кристиян Бойков е компютърният специалист, който беше арестуван във връзка с пробива в системата на НАП, потвърдиха от Софийската градска прокуратура за bTV. Младият мъж вече е и обвиняем.
Той ще отговаря за компютърно престъпление, като към момента няма данни за престъпление срещу републиката т.е. кибертероризъм.
Бойков е обвинен за това, че неправомерно е копирал данните от сървъра на НАП, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено срещу информационна система, която е част от критичната инфраструктура. Наказанието по закон е затвор от 5 до 8 години и до 10 000 лв. глоба.
Как са го открили
От съобщението на прокуратурата става ясно, че отдел „Киберпрестъпност” в ГДБОП и „Информационно обслужване” АД заедно са анализирали качения онлайн масив с данни за над 5 млн. български и чужди граждани и търговски дружества.
„Установено е, че в един от файловете са налични данни, идентифициращи наименованието на конкретна компютърна конфигурация, уникално потребителско име, дата, час и софтуерно приложение, послужило за прочитането на файла. В резултат на оперативно-издирвателни мероприятия и компютърно-разузнавателни действия е установено, че потребителското име се ползва от К. Б. – на 20 години от гр. Пловдив”, обясняват от държавното обвинение.
От ГДБОП установили, че Бойков се намира на работа в офис на фирма в столицата и там е бил задържан. Според прокуратурата действията му нямат връзка с дейността на фирмата, в която работи.
От офиса и обитавани от младия мъж адреси са иззети компютърни конфигурации, флаш памети и два мобилни телефона.
Работата по случая продължава.
България
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(гост)
Неутрално
1 14:42
Коментиран от #3, #78, #93, #96, #102
-140 +62
(гост)
Неутрално
2 14:44
Коментиран от #104
-26 +165
(гост)
Неутрално
3 14:45
До коментар #1 от "Гаргамел":
Второто е самата истина ...
-21 +99
(гост)
Неутрално
4 14:45
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КАПАЦИТЕТ НА МВР-ТО СЪОБЩИ ,ЧЕ СМЕ ХАКНАТИ ОТ РУСИЯ ОЩЕ ПРЕДИ 3 СЕДМИЦИ, ЗАРАДИ ПОДПИСВАНЕТО ОНЗИ ДЕН НА ДОГОВОРА ЗА ФЪРЧАЩИТЕ ЛАМАРИНИ ЗА 3 000 000 000 И НАГОРЕ !!!
РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ТАКВИЗ КАПАЦИТЕТИ!!!!!
Коментиран от #7
-36 +163
(гост)
Неутрално
5 14:46
-11 +63
(гост)
Неутрално
6 14:48
Коментиран от #15
-12 +147
(гост)
Неутрално
7 14:50
До коментар #4 от "ЪРП":
Най- големия капаците обслужва клеветничеки при всяка възможност! Дреме им на руснаците че минаха българите с 3 милиарда лв.
-8 +76
(гост)
Неутрално
8 14:50
-29 +85
(гост)
Неутрално
9 14:50
-5 +52
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Неутрално
10 14:51
-1 +53
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Неутрално
11 14:54
-8 +84
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Неутрално
12 14:54
-5 +94
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Неутрално
13 14:54
Коментиран от #75
-7 +73
(гост)
Неутрално
14 14:54
Коментиран от #98
-3 +75
(гост)
Неутрално
15 14:54
До коментар #6 от "Рошавия":
Сега Русия да ни осъди за клевета и оронване на престиж! А държавните сървъри ще си останат със същата защита 😂
-7 +72
(гост)
Неутрално
16 14:55
-3 +73
(гост)
Неутрално
17 14:55
-3 +67
(гост)
Неутрално
18 14:56
Коментиран от #22
-2 +87
(гост)
Неутрално
19 14:57
-1 +53
(гост)
Неутрално
20 14:57
Нещо не разбирам..... Сутринта една много неуважавана от мен особа, бивш министър и ”патриот” ни обеждаваше, че случая е маловажен.
-1 +49
(гост)
Неутрално
21 14:57
Това е --- къде е ммммммм ми не го виждам ????
-0 +14
(гост)
Неутрално
22 14:59
До коментар #18 от "Папуняк":
А бе хакнал е той, нищо не е хаквано!
-1 +31
(гост)
Неутрално
23 15:00
-3 +40
(гост)
Неутрално
24 15:01
-1 +47
(гост)
Неутрално
25 15:05
-1 +49
(гост)
Неутрално
26 15:06
Коментиран от #86
-48 +15
(гост)
Неутрално
28 15:10
Коментиран от #76
-4 +59
(гост)
Неутрално
29 15:12
-1 +26
(гост)
Неутрално
30 15:16
-2 +34
(гост)
Неутрално
31 15:17
-5 +41
(гост)
Неутрално
32 15:21
-6 +41
(гост)
Неутрално
33 15:25
-5 +27
(гост)
Неутрално
34 15:30
-2 +29
(гост)
Неутрално
35 15:30
Коментиран от #40, #56
-1 +13
(гост)
Неутрално
36 15:32
Коментиран от #53
-31 +7
(гост)
Неутрално
37 15:32
-6 +4
(гост)
Неутрално
38 15:33
Коментиран от #57, #64
-3 +17
(гост)
Неутрално
39 15:34
Коментиран от #43
-4 +24
(гост)
Неутрално
40 15:37
До коментар #35 от "сектант":
Дай линк.
Силно ме съмнява. Набедили са някого или са платили да поеме вина.
Пише, че никой няма да го хване и на другия ден заловен. Аре стига с тия филми!!!
Коментиран от #45, #79
-2 +26
(гост)
Неутрално
41 15:37
Коментиран от #44
-19 +17
(гост)
Неутрално
42 15:37
-2 +28
(гост)
Неутрално
43 15:38
До коментар #39 от "Професионалист":
хахахаха няма как да ти дам повече плюсчета!
-3 +9
(гост)
Неутрално
45 15:40
До коментар #40 от "Патриот":
не искам защото на всичките мулитяги има егн-тата и да не стане после мата хари братле
-0 +11
(гост)
Неутрално
46 15:40
-2 +28
(гост)
Неутрално
47 15:41
за пред хората - ние ги хващаме, не се опитвайте. А реално са хванали най-вероятно дедовият.
-2 +22
(гост)
Неутрално
48 15:43
Коментиран от #50
-1 +19
(гост)
Неутрално
49 15:46
-1 +27
(гост)
Неутрално
50 15:46
До коментар #48 от "392":
качени са в анонфайл и има много интересни неща като например заплати за по 1 милион към сметки в ирландия - лошо ми стана направо
Коментиран от #61
-4 +13
(гост)
Неутрално
51 15:46
Коментиран от #70
-1 +11
(гост)
Неутрално
52 15:50
-2 +16
(гост)
Неутрално
54 15:59
-1 +22
(гост)
Неутрално
55 16:00
Коментиран от #84
-4 +11
(гост)
Неутрално
56 16:02
До коментар #35 от "сектант":
Такъв файл няма!
-0 +5
(гост)
Неутрално
57 16:03
До коментар #38 от "ПЕНКО":
Не!!!
-0 +2
(гост)
Неутрално
58 16:05
-3 +15
(гост)
Неутрално
59 16:06
-1 +11
(гост)
Неутрално
60 16:07
-0 +19
(гост)
Неутрално
61 16:09
До коментар #50 от "сектант":
Благодаря! - Не съм влизал в този сайт. Има ли нещо специфично което трябва да знам? Видях, че има няколко езика разпознаваеми езика и че мога да прехвърля информация - До колкото ми стига акъла в тази посока
-1 +4
(гост)
Неутрално
62 16:11
-1 +10
(гост)
Неутрално
63 16:17
Коментиран от #72
-2 +8
(гост)
Неутрално
64 16:19
До коментар #38 от "ПЕНКО":
Същият екскремент като Сноудън. Такива когато и да ги удариш, все ще е късно.
-5 +6
(гост)
Неутрално
65 16:20
-2 +13
(гост)
Неутрално
66 16:21
Да не е руснак ?
-0 +11
(гост)
Неутрално
67 16:21
-0 +9
(гост)
Неутрално
68 16:22
-0 +13
(гост)
Неутрално
69 16:26
Коментиран от #108
-19 +9
(гост)
Неутрално
70 16:32
До коментар #51 от "бездомник":
Майтап или не може и да сте прав с този пост !!!
-0 +4
(гост)
Неутрално
71 16:34
Ще хванат те хакер ...
-2 +15
(гост)
Неутрално
72 16:38
До коментар #63 от "Aaa":
Не бе идиот. Не , не говоря за него ,а за теб. Има къде да се доказва. Не е тоя, а има постановка. Виж му физиономията. Виж облеклото.Тоя не е хакер - крадец на данни, сметки и т. н. Не е и авантюрист. Тоя е типичен конформист, кариерист и алчник Има договорка някаква . Ще получи нещо и бъди сигурен -не се е продал евтино. Така се потулва скандала с НАП, ДАНС, служби и всички останали каиши са сухи - Борисов, Горанов,Мл.Маринов. Аз се възмущавах как може управленците да ни смятат за пълни тупънари, то пък имало защо.
-2 +12
(гост)
Неутрално
73 16:39
-1 +16
(гост)
Неутрално
74 16:41
-1 +13
(гост)
Неутрално
75 16:43
До коментар #13 от "Фаренхайт":
Уважаеми, цитирам Ви: " Детето или е оклеветено или е изманиполирано..." Де видяхте на снимката дете!? Както е известно, у нас 20-годишният е пълнолетен и не е дете. "Оклеветено?! Със самохвалните му мейли със заплахи за изнудване на държавни агенции?! А "изманиполирано" какво ли ще да рече ? Някакъв джендъризъм, а?
-3 +8
(гост)
Неутрално
76 16:43
До коментар #28 от "Точен":
Като го гледам се сещам,за Джулиан Асандж.
-1 +6
(гост)
Неутрално
77 16:45
-1 +11
(гост)
Неутрално
79 16:48
До коментар #40 от "Патриот":
Ами то така се пише ,за да повярват,баламурняците,и хакера.Схващаш ли?
-0 +12
(гост)
Неутрално
80 16:48
-2 +6
(гост)
Неутрално
81 16:51
-2 +14
(гост)
Неутрално
82 16:54
-0 +12
(гост)
Неутрално
84 17:11
До коментар #55 от "Гражданин":
Щом това ти е мечтата,ГЕРБ да го назначат,при тях на работа.Ама да не стане ,като мечтата за 1 лев субсидия.После да не рИвеш,и да казваш,че не е било правилно.
-0 +4
(гост)
Неутрално
86 17:13
До коментар #26 от "Иван Грозни":
Нищо не са хванали
-1 +7
(гост)
Неутрално
87 17:19
-0 +9
(гост)
Неутрално
88 17:23
-0 +14
(гост)
Неутрално
89 17:41
-1 +13
(гост)
Неутрално
90 17:42
-0 +16
(гост)
Неутрално
91 17:47
-0 +13
(гост)
Неутрално
92 17:53
-1 +12
(гост)
Неутрално
94 18:02
-3 +3
(гост)
Неутрално
95 18:05
-2 +10
(гост)
Неутрално
97 18:45
-1 +4
(гост)
Неутрално
98 18:59
До коментар #14 от "Бай Хой":
Пише се: АСАП.
-0 +3
(гост)
Неутрално
99 19:11
По вероятна е версията създаване на психоз към електронното гласуване.
-1 +6
(гост)
Неутрално
100 19:18
-1 +2
(гост)
Неутрално
101 19:39
-0 +3
(гост)
Неутрално
102 19:41
До коментар #1 от "Гаргамел":
Що бе умен ли е боко?и нали според герб хакерът беше руснак уж.руснак от пловдив ,живеещ в софия.и вълшебник,тиквата е на вълна хари потър вече,не винету.в крак с модата е!
-0 +3
(гост)
Неутрално
103 20:50
-0 +4
(гост)
Неутрално
104 21:50
До коментар #2 от "Кую":
Ако не е клошар ще е невръстно хлапе и т.н.Дебилиадата , продължава.
-0 +5
(гост)
Неутрално
105 23:08
-0 +5
(гост)
Неутрално
106 02:29
-0 +1
(гост)
Неутрално
107 08:53
-1 +0
(гост)
Неутрално
109 10:41
-0 +0
(гост)
Неутрално
110 11:53
Но когато става дума за най-вероятно нагласена акция на ГДБОП и е много вероятно да натопят невинен човек, за да си измият ръцете заглавието е изчерпателно и категорично "Това Е хакерът ударил НАП".
Няма съд, няма присъда но няма и грам съмнение в "родната полиция ни пази"!
Добре че не сте съдии!
-0 +0