4 испански изтребителя кацнаха в България

Четири самолета Eurofighter EF-2000 Typhoon II от Военновъздушните сили на Кралство Испания се приземиха днес в авиобаза Граф Игнатиево. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

До 31 март 2022 г. 130 испански военнослужещи ще изпълняват задачи по усилена охрана на въздушното пространство (Air Policing) съвместно с колегите си от българските Военновъздушни сили.

При изпълнение на съвместните задачи по Air Policing българските дежурни изтребители ще се използват приоритетно. Мисията е в изпълнение на мерките за гарантиране на сигурността на страните-членки от Източния фланг на НАТО и ще се изпълнява по плановете и процедурите на Интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS/)

Охраната на въздушното пространство на НАТО е мирновременна колективна отбранителна мисия. Нейното предназначение е да гарантира целостта и сигурността на въздушното пространство на съюзниците от Алианса.