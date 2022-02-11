ФАКТИ.БГ
Новини »
България »
4 испански изтребителя кацнаха в България

1 01149

4 испански изтребителя кацнаха в България

  • испания-
  • изтребители-
  • българия

Охраната на въздушното пространство на НАТО е мирновременна колективна отбранителна мисия

4 испански изтребителя кацнаха в България - 1
Снимка: МО
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Четири самолета Eurofighter EF-2000 Typhoon II от Военновъздушните сили на Кралство Испания се приземиха днес в авиобаза Граф Игнатиево. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

До 31 март 2022 г. 130 испански военнослужещи ще изпълняват задачи по усилена охрана на въздушното пространство (Air Policing) съвместно с колегите си от българските Военновъздушни сили.

При изпълнение на съвместните задачи по Air Policing българските дежурни изтребители ще се използват приоритетно. Мисията е в изпълнение на мерките за гарантиране на сигурността на страните-членки от Източния фланг на НАТО и ще се изпълнява по плановете и процедурите на Интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS/)

Охраната на въздушното пространство на НАТО е мирновременна колективна отбранителна мисия. Нейното предназначение е да гарантира целостта и сигурността на въздушното пространство на съюзниците от Алианса.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Онзи

    25 6 Отговор
    Вола рие , на гърба му пада ...

    18:49 11.02.2022

  • 2 НАТО

    5 3 Отговор
    Само мен.

    18:50 11.02.2022

  • 3 Професора

    15 3 Отговор
    И сега Карагьоз балканеца е много щастлив.

    18:51 11.02.2022

  • 4 Майна

    48 12 Отговор
    Е, сега вече сме защитени...Руснаците заявяваха, че никога не биха атакували България,защото там са оставили костите дедите им ,за нашата Родина..БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ГО ПОМНИ И НОСИ БЛАГОДАРНОСТ И В ГЕНИТЕ СИ!

    Коментиран от #11

    18:52 11.02.2022

  • 5 Майна

    37 13 Отговор
    Безобразие е да се пазим от Русия!

    18:53 11.02.2022

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 7 ТаУмВзе

    20 3 Отговор
    Като ни зачешат от 4 страни да няма кво стана!

    18:54 11.02.2022

  • 8 Опонент

    16 4 Отговор
    Прелетяха два по два демонстрационно и над София с дозвукова скорост.😛

    18:55 11.02.2022

  • 9 Лети ли рапторчето?

    23 14 Отговор
    Трябва само едно руско Су35 да ги свие на геврек тези Тайфончета!

    18:55 11.02.2022

  • 10 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Да се конфискуват заради забавените Ф16!

    Коментиран от #14

    18:57 11.02.2022

  • 11 Майна

    9 20 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    ти ма++ло++умен ли си.та ушанките ни окупираха през 1945 макар и кръвта на дедите им..!!Затова само НАТО а вие си хапете ушанките!!

    Коментиран от #15, #29, #39, #43

    19:03 11.02.2022

  • 12 Обесен Язовец

    14 3 Отговор
    Как така Хървати и Гърци вземат Рафал от Франсетата, а ние нямаме право дори втора ръка? Сега ни бавят поръчката, докато не вземем още 8 таралясника на хартия. Ами, ако и тях забавят, ако не вземем следващите 8?

    19:03 11.02.2022

  • 13 Майна

    18 6 Отговор
    Да попитам Г-Н ПРЕЗИДЕНТА, НАТОВСКИЯ ГЕНЕРАЛ ,СЪС КАКЪВ САМОЛЕТ СТАНА ПИЛОТ? С АМЕРИКАНСКИ ЛИ?! ,,ПАЗИ БОЖЕ ,СЛЯПО ДА ПРОГЛЕДА..,, . СРАМ И ПОЗОР!

    Коментиран от #18, #36

    19:04 11.02.2022

  • 14 последният изтърван луд

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    от Курило

    19:04 11.02.2022

  • 15 Майна

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    Не пиши с Ника ми...,твоите интерпретации са си..лични

    Коментиран от #22

    19:05 11.02.2022

  • 16 М. И НИЙ да отидем

    8 4 Отговор
    С. ЧЕТИРИЙСЕТ ТАНКА В ИСПСНИЯ ...ДАНО ДА ИМАМЕ ТОЛКОВА И ДА ПОМАЧКАМЕ ИСПСНСКИТЕ МАСЛИНИ....

    19:05 11.02.2022

  • 17 Един видел

    10 2 Отговор
    Що го теглиха единия Тайфон по писта с една Волга да не е счупил нещо абиалетка ?

    19:06 11.02.2022

  • 18 да бе ушанкин

    11 7 Отговор

    До коментар #13 от "Майна":

    А какви месершмити имаше Царство България, а и собствени самолети „Лаз-7 произвеждаше..

    19:08 11.02.2022

  • 19 БСП...ЗЛО КОМУНДЕ

    5 7 Отговор
    БСП КОМУНЯГИТЕ СЛАГАТ ПАМПЕРСИТЕ

    Коментиран от #21

    19:08 11.02.2022

  • 20 ТАЙФУНИ В БГ

    6 8 Отговор
    ИЗДУХВАТ БСП КОМУНЯГИТЕ

    19:09 11.02.2022

  • 21 Абе индиец

    17 5 Отговор

    До коментар #19 от "БСП...ЗЛО КОМУНДЕ":

    През светлия социализма в НРБ БНА притежаваше 370 истребители, а са се радвате на 4 фърчила сороснята.

    Коментиран от #23, #24, #35, #49

    19:11 11.02.2022

  • 22 Това

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    си е обръщение към тебе, бре подлогин российски!

    19:12 11.02.2022

  • 23 Да да

    6 9 Отговор

    До коментар #21 от "Абе индиец":

    А народа притежаваше само шапките и гащите си!!

    19:15 11.02.2022

  • 24 Абе, туземец

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Абе индиец":

    иЗтребител се пише със "з".

    19:15 11.02.2022

  • 25 оня с коня

    4 10 Отговор
    На ТРАДИЦИОННО ГЛУПАВИТЕ,но РАЗПАЛЕНО КОМЕНТИРАЩИ тук Рускопоклонници ще обясня,че тия Изтребители са "Въздушна Полиция", а не Реална Отбранителна военна мощ.И както гражданската полиция като види зора се обажда на Жандармерията/ако трябва - и на Армията/ същата работа ще сторят и Тия Испански изтребители ако забележат на хоризонта ЯТА от руски бойни самолети.А на кого ще се обадят ли?Ами на АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ в България,в които НИКОЙ българин не знае какво има НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ!След което пък автоматично се задействат ВСИЧКИ натовски държави в Региона- Румъния,Турция,Гърция и т.н.

    19:16 11.02.2022

  • 26 А50

    7 2 Отговор
    Да не би поради далновидна политика да окапаха изтребителите ни,и сега ползваме услугите на испанците. Нали до сега ние сами си изпълнявахме еър-полисинг. А съвместни учения с американски хвърчила вървят целогодишно. Само да не почнат и северномакедонците да ни пазят от Русия, те това ще е чудо на чудесата.

    19:16 11.02.2022

  • 27 незнайко

    15 2 Отговор
    Завладяването на БЪЛГАРИЯ започна ! 30 години за това ли се борихме ? Да премахнем едно управление за да дойде друго по лошо ? Всички стари страни от СИВ трябва да бъдат ОБЛАДАНИ от НАТО в частност САЩ !!! Това вече си личи ОТВСЯКЪДЕ !!! Жалко, че ЕС е измислен не в Еропа а в САЩ а основателите са абсолютни марионетки !!!

    Коментиран от #32, #44

    19:20 11.02.2022

  • 28 Иванушка

    8 2 Отговор
    Четири Педра кацнаха...леле ))

    19:21 11.02.2022

  • 29 БОРУНА ЛОМ

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    НЕЩАСТНИК

    19:24 11.02.2022

  • 30 Леле

    9 2 Отговор
    Щели да ни пазят испанските изтребители. Все едно да вдигна моя самолет да пази хълмистата долина на младата ми комшийка.

    19:25 11.02.2022

  • 31 !!!?

    8 8 Отговор
    Браво на испанците - българите им помагаха срещу диктатора Франко, а сега те ни помага срещу диктатора Путин !!!?

    19:27 11.02.2022

  • 32 чичо Доктор

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "незнайко":

    Айде Пий си хапчетата и си лягай

    19:28 11.02.2022

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Испанските

    7 2 Отговор
    Изтребители марш обратно в Испания

    19:36 11.02.2022

  • 35 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 7 Отговор

    До коментар #21 от "Абе индиец":

    И КВО КАТО ИМАХМЕ ТОЛКОВА ИЗСТРЕБИТЕЛА...КЪДЕ ГИ ИЗПОЛЗВАХМЕ....САМО ЛАПАХА МИЛИАРДИ НАРОДНА ПАРА ЗА ПОДРЪЖКА

    Коментиран от #37, #41

    19:38 11.02.2022

  • 36 Господин президента

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Майна":

    Е американски възпитаник
    Припомнете си къде е специализирал и си представете дали американските служби са пропуснали възможността да го вербуват

    19:40 11.02.2022

  • 37 Абе индиец

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Ама спеше на топло през социализма и знаеше, че 25 ескадрили те пазят от турците.

    19:40 11.02.2022

  • 38 Изтребителя?

    0 1 Отговор
    Оди у първи клас

    19:41 11.02.2022

  • 39 Окупиран

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    Е мозъкът ти от американската пропаганда

    19:42 11.02.2022

  • 40 Истината

    3 2 Отговор
    НАТО НИ МАМИ, ЕС НИ ГРАБИ

    19:44 11.02.2022

  • 41 Истината

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    НАТО НИ МАМИ, ЕС НИ ГРАБИ

    19:45 11.02.2022


  • 42 ФИЛИП ЕЙДЖИ

    3 4 Отговор
    русите умряха от страх!

    19:50 11.02.2022

  • 43 ФИЛИП ЕЙДЖИ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    обявиха война по споразумение с нападнатите от България Англия и САЩ!

    19:53 11.02.2022

  • 44 ФИЛИП ЕЙДЖИ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "незнайко":

    кой не скача е червен! е наскача се! предадоха ви за един пробит долар!

    19:55 11.02.2022

  • 45 Шкюмбе войводин

    0 2 Отговор
    Що не купи такива и на летището кацат. Явно ефките мноо специални щом не могат да кацат. Ко ши праят у Русия 16 млн кв километра ша падат кът джанки

    Коментиран от #47

    19:55 11.02.2022

  • 46 Iviviv

    0 1 Отговор
    Дано никога не полетят повече.

    20:00 11.02.2022

  • 47 ШКЕМБЕ БИЛА ПРЕПИКАНИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Шкюмбе войводин":

    С НАЩЕ 8 ЧЕРТЕЖА ЩЕ ЗАЩИТИМ НЕБЕТО БЪЛГАРСКО. ДОБРЕ ЧЕ ИМАМЕ МИГ 29 И ТЕ ОТЗАД ЩЕ ВЛАЧАТ ЧЕРТЕЖИТЕ НА ЕФ16 И ЩЕ ПЛАШАТ ГАРГИТЕ. А ТИЯ ВОЕННИ ИСПАНСКИ ЛЕТЦИ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЦИВИЛНИ ЗАДАЧИ СПОРЕД НАЩЕ УПРАВЛЯВАЩИ ПОЛИТИЦИ И ЩЕ ТОРЯТ ПОЛЕТАТА С ЖИТА И ЦАРЕВИЦА. МОЖЕ И ДА ПРЪСКАТ С ВИРУСИ.

    20:02 11.02.2022

  • 48 Докараха ли леб ,дирене и салам

    0 0 Отговор
    Или трябва и тях да хрантутим

    20:12 11.02.2022

  • 49 Балчик

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Абе индиец":

    Ами аз съм родом от Балчик и израстнах под рева на денонощно -летящите зиме и лете реактивни самолети от нашето военно летище ... в годините на соца . Цял полк мисля бе дислоциран . За първи и последен път видях съветски изтребители МиГ от най съвременните по него време , на учението "ЩИТ 82" май беше ... вечер излизахме да ги гледаме ,как излитат на пълен форсаж ,нагоре ,като ракети ...направо вертикално в посока към морето . Всички знаехме ,че само руснаците така го правят . Нашите може би са били по-стари модели ...Та свърши учението и те си отлетяха . Все пак тогава бяхме във "Варшавския договор" .Но само в Балчик имахме базирани над три-четири ескадрили годни за летене де .

    20:13 11.02.2022

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове