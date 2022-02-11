4 испански изтребителя кацнаха в България

Четири самолета Eurofighter EF-2000 Typhoon II от Военновъздушните сили на Кралство Испания се приземиха днес в авиобаза Граф Игнатиево. Това съобщиха от Министерството на отбраната.
До 31 март 2022 г. 130 испански военнослужещи ще изпълняват задачи по усилена охрана на въздушното пространство (Air Policing) съвместно с колегите си от българските Военновъздушни сили.
При изпълнение на съвместните задачи по Air Policing българските дежурни изтребители ще се използват приоритетно. Мисията е в изпълнение на мерките за гарантиране на сигурността на страните-членки от Източния фланг на НАТО и ще се изпълнява по плановете и процедурите на Интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS/)
Охраната на въздушното пространство на НАТО е мирновременна колективна отбранителна мисия. Нейното предназначение е да гарантира целостта и сигурността на въздушното пространство на съюзниците от Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Онзи
18:49 11.02.2022
2 НАТО
18:50 11.02.2022
3 Професора
18:51 11.02.2022
4 Майна
Коментиран от #11
18:52 11.02.2022
5 Майна
18:53 11.02.2022
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ТаУмВзе
18:54 11.02.2022
8 Опонент
18:55 11.02.2022
9 Лети ли рапторчето?
18:55 11.02.2022
10 Последния Софиянец
Коментиран от #14
18:57 11.02.2022
11 Майна
До коментар #4 от "Майна":ти ма++ло++умен ли си.та ушанките ни окупираха през 1945 макар и кръвта на дедите им..!!Затова само НАТО а вие си хапете ушанките!!
Коментиран от #15, #29, #39, #43
19:03 11.02.2022
12 Обесен Язовец
19:03 11.02.2022
13 Майна
Коментиран от #18, #36
19:04 11.02.2022
14 последният изтърван луд
До коментар #10 от "Последния Софиянец":от Курило
19:04 11.02.2022
15 Майна
До коментар #11 от "Майна":Не пиши с Ника ми...,твоите интерпретации са си..лични
Коментиран от #22
19:05 11.02.2022
16 М. И НИЙ да отидем
19:05 11.02.2022
17 Един видел
19:06 11.02.2022
18 да бе ушанкин
До коментар #13 от "Майна":А какви месершмити имаше Царство България, а и собствени самолети „Лаз-7 произвеждаше..
19:08 11.02.2022
19 БСП...ЗЛО КОМУНДЕ
Коментиран от #21
19:08 11.02.2022
20 ТАЙФУНИ В БГ
19:09 11.02.2022
21 Абе индиец
До коментар #19 от "БСП...ЗЛО КОМУНДЕ":През светлия социализма в НРБ БНА притежаваше 370 истребители, а са се радвате на 4 фърчила сороснята.
Коментиран от #23, #24, #35, #49
19:11 11.02.2022
22 Това
До коментар #15 от "Майна":си е обръщение към тебе, бре подлогин российски!
19:12 11.02.2022
23 Да да
До коментар #21 от "Абе индиец":А народа притежаваше само шапките и гащите си!!
19:15 11.02.2022
24 Абе, туземец
До коментар #21 от "Абе индиец":иЗтребител се пише със "з".
19:15 11.02.2022
25 оня с коня
19:16 11.02.2022
26 А50
19:16 11.02.2022
27 незнайко
Коментиран от #32, #44
19:20 11.02.2022
28 Иванушка
19:21 11.02.2022
29 БОРУНА ЛОМ
До коментар #11 от "Майна":НЕЩАСТНИК
19:24 11.02.2022
30 Леле
19:25 11.02.2022
31 !!!?
19:27 11.02.2022
32 чичо Доктор
До коментар #27 от "незнайко":Айде Пий си хапчетата и си лягай
19:28 11.02.2022
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Испанските
19:36 11.02.2022
35 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #21 от "Абе индиец":И КВО КАТО ИМАХМЕ ТОЛКОВА ИЗСТРЕБИТЕЛА...КЪДЕ ГИ ИЗПОЛЗВАХМЕ....САМО ЛАПАХА МИЛИАРДИ НАРОДНА ПАРА ЗА ПОДРЪЖКА
Коментиран от #37, #41
19:38 11.02.2022
36 Господин президента
До коментар #13 от "Майна":Е американски възпитаник
Припомнете си къде е специализирал и си представете дали американските служби са пропуснали възможността да го вербуват
19:40 11.02.2022
37 Абе индиец
До коментар #35 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Ама спеше на топло през социализма и знаеше, че 25 ескадрили те пазят от турците.
19:40 11.02.2022
38 Изтребителя?
19:41 11.02.2022
39 Окупиран
До коментар #11 от "Майна":Е мозъкът ти от американската пропаганда
19:42 11.02.2022
40 Истината
19:44 11.02.2022
41 Истината
До коментар #35 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":НАТО НИ МАМИ, ЕС НИ ГРАБИ
19:45 11.02.2022
42 ФИЛИП ЕЙДЖИ
19:50 11.02.2022
43 ФИЛИП ЕЙДЖИ
До коментар #11 от "Майна":обявиха война по споразумение с нападнатите от България Англия и САЩ!
19:53 11.02.2022
44 ФИЛИП ЕЙДЖИ
До коментар #27 от "незнайко":кой не скача е червен! е наскача се! предадоха ви за един пробит долар!
19:55 11.02.2022
45 Шкюмбе войводин
Коментиран от #47
19:55 11.02.2022
46 Iviviv
20:00 11.02.2022
47 ШКЕМБЕ БИЛА ПРЕПИКАНИЯ
До коментар #45 от "Шкюмбе войводин":С НАЩЕ 8 ЧЕРТЕЖА ЩЕ ЗАЩИТИМ НЕБЕТО БЪЛГАРСКО. ДОБРЕ ЧЕ ИМАМЕ МИГ 29 И ТЕ ОТЗАД ЩЕ ВЛАЧАТ ЧЕРТЕЖИТЕ НА ЕФ16 И ЩЕ ПЛАШАТ ГАРГИТЕ. А ТИЯ ВОЕННИ ИСПАНСКИ ЛЕТЦИ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЦИВИЛНИ ЗАДАЧИ СПОРЕД НАЩЕ УПРАВЛЯВАЩИ ПОЛИТИЦИ И ЩЕ ТОРЯТ ПОЛЕТАТА С ЖИТА И ЦАРЕВИЦА. МОЖЕ И ДА ПРЪСКАТ С ВИРУСИ.
20:02 11.02.2022
48 Докараха ли леб ,дирене и салам
20:12 11.02.2022
49 Балчик
До коментар #21 от "Абе индиец":Ами аз съм родом от Балчик и израстнах под рева на денонощно -летящите зиме и лете реактивни самолети от нашето военно летище ... в годините на соца . Цял полк мисля бе дислоциран . За първи и последен път видях съветски изтребители МиГ от най съвременните по него време , на учението "ЩИТ 82" май беше ... вечер излизахме да ги гледаме ,как излитат на пълен форсаж ,нагоре ,като ракети ...направо вертикално в посока към морето . Всички знаехме ,че само руснаците така го правят . Нашите може би са били по-стари модели ...Та свърши учението и те си отлетяха . Все пак тогава бяхме във "Варшавския договор" .Но само в Балчик имахме базирани над три-четири ескадрили годни за летене де .
20:13 11.02.2022