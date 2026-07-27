Столична община пак търси главен архитект

Kметът на Столична община Васил Терзиев обяви конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“ на Столична община.
Конкурсът ще се проведе в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати.
Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Архитектура“, минимум пет години професионален опит или придобит II младши ранг, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, както и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.
Документите за участие могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33 или по електронен път чрез електронните административни услуги.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:49 27.07.2026
2 надарена кака
14:52 27.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Робот
Коментиран от #5
14:54 27.07.2026
5 Петък вечер
До коментар #4 от "Робот":се изнасят към родните села.
15:01 27.07.2026
6 Кранта Фъндъкова
15:13 27.07.2026
7 Терзията
15:15 27.07.2026
8 Моарейн
15:28 27.07.2026
9 ша намери
15:33 27.07.2026
10 ИМПЕРИАЛИСТ
Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.
15:59 27.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.