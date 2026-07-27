Столична община пак търси главен архитект

Kметът на Столична община Васил Терзиев обяви конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“ на Столична община.

Конкурсът ще се проведе в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати.

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Архитектура“, минимум пет години професионален опит или придобит II младши ранг, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, както и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

Документите за участие могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33 или по електронен път чрез електронните административни услуги.