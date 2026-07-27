Новини
България »
София »
Столична община пак търси главен архитект

Столична община пак търси главен архитект

27 Юли, 2026 14:47 698 11

  • столична община-
  • главен архитект-
  • конкурс

Подборът ще се проведе чрез открит конкурс, основан на професионалните качества и нормативно определените изисквания

Столична община пак търси главен архитект - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Kметът на Столична община Васил Терзиев обяви конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“ на Столична община.

Конкурсът ще се проведе в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати.

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Архитектура“, минимум пет години професионален опит или придобит II младши ранг, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, както и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

Документите за участие могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33 или по електронен път чрез електронните административни услуги.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    Васик да наеме Евгений Иванов та съвсем Софето да заприлича на Саратов.

    14:49 27.07.2026

  • 2 надарена кака

    3 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    14:52 27.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    8 1 Отговор
    Има ли още софиянци в София....?

    Коментиран от #5

    14:54 27.07.2026

  • 5 Петък вечер

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    се изнасят към родните села.

    15:01 27.07.2026

  • 6 Кранта Фъндъкова

    4 2 Отговор
    Нека аз, нищо не разбирам от архитектура но за уреждане на 22 етажа небостъргачи съм номер едно

    15:13 27.07.2026

  • 7 Терзията

    5 1 Отговор
    С приоритет са тези които покажат бъдещето на София като минимум 22 етажна бетонна джунгла

    15:15 27.07.2026

  • 8 Моарейн

    9 0 Отговор
    Докога бе, Терзиев? Мандатът ти свърши, ти още екип не си сформирал. Впрочем "управлението" ти е нагледно доказателство, че и без кмет може.

    15:28 27.07.2026

  • 9 ша намери

    2 0 Отговор
    на куково лято

    15:33 27.07.2026

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. По настоящем, в София има 44 находища на хипотермални води с общ дебит 268,5 л/с, с температура между 19 и 81о С . При този дебит може около 20 000 души дневно да ползуват балнеоложки процедури, обаче София е пренебрегната, въпреки че е била и балнеоложки център, което е отразено в герба на столицата ни. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
    Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
    Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.

    15:59 27.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове