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Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе"

Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе"

27 Юли, 2026 14:28 2 941 46

  • автобус-
  • цариградско шосе-
  • мантинела

На място са изпратени екипи на полицията и аварийните служби

Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе" - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автобус катастрофира на булевард „Цариградско шосе“ в София в посока "Орлов мост". Превозното средство се е ударило в разделителната мантинела и я е скъсало, съобщи бТВ.

То препречва и платнoто за движение за излизане от София. Има сериозни затруднения в трафика.

На място са изпратени екипи на полицията и аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата.

Четирима души са леко пострадали, те ще бъдат изпратени за прегледи в ИСУЛ и "Пирогов".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Частна Република България

    57 0 Отговор
    Ами само тировете ли? Автобусите завиждат. :):):)

    14:30 27.07.2026

  • 2 111

    57 3 Отговор
    Какви са тези мантинели? Щом така се късат за нищо не стават.

    Коментиран от #8, #39

    14:32 27.07.2026

  • 3 Сила

    75 8 Отговор
    Абе айде прибирайте го Тулупа от Банкя и цялата му гнусна крадлива паплач вече !!!
    Какво още чакате , не се бавете защото може да дойдат първо за вас .... И оная , крадливата Самоковска даскалица , водете в с пранги като Иванчева ....

    14:32 27.07.2026

  • 4 Кара Кольо

    57 2 Отговор
    Голям талант се изисква, за да направиш този трик с автобус. Сигурно пичът е тренирал по някакъв начин на сухо. При всички положения мантинелите си остават тема на месеца.

    14:32 27.07.2026

  • 5 Тя с ножица

    43 1 Отговор
    се реже , че автобус няма да я скъса !

    14:33 27.07.2026

  • 6 сигурно е

    46 1 Отговор
    Ама тези мантинели на 100% са правени от вафлени кори !!!

    14:33 27.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БАНКЯНСКИЯ

    48 7 Отговор

    До коментар #2 от "111":

    РАДЕВ НАРОЧНО ГИ ПРАЩА ДА МИ КЪСАТ МАНТИНЕЛИТЕ

    14:33 27.07.2026

  • 9 Мда

    32 0 Отговор
    добре че има бетонови стени !

    14:34 27.07.2026

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    49 0 Отговор
    Стоманобетонните ограничителни прегради са го удържали да не се хвърли долу! Голям късмет.

    Коментиран от #15

    14:34 27.07.2026

  • 11 Хипотетично

    34 0 Отговор
    Автобуса се е спрял от бетонната мантинела преди да направи "бънджи скок" от надлеза. Комбинация от разделителни метални мантинели с бетонна между металните, е решението безопасно и за коли и за тирове.

    14:37 27.07.2026

  • 12 Густав Климт

    37 0 Отговор
    Ден без скъсана мантинела е хаос

    14:41 27.07.2026

  • 13 Намирисва ли

    33 0 Отговор
    ви на лятото на скъсаните мантинели. Все е било, мъ таквоз антимантинелено чудо... Че и софийска диверсия?!

    14:41 27.07.2026

  • 14 ИЗПРОБВАЛ Е

    33 0 Отговор
    "ЗДРАВИНАТА " НА БОЙОВИТЕ МЕНТЕНЕЛИ..

    14:42 27.07.2026

  • 15 Сила

    39 0 Отговор

    До коментар #10 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ако беше паднал долу не ми се мисли ....и ако е бил пълен с пътници !!! Ужас !!!
    И това е на основна пътна артерия на София ....
    Работа ,работа , работа !!!

    Коментиран от #27, #28

    14:43 27.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Първоначалния

    25 0 Отговор
    проект на надлеза на колелото при арената е с метални мантинели от двете страни, но след няколко скока на коли, един неизвестен (за късмет на пътниците в автобуса) пое отговорност и разпореди монтиране на бетонни мантинели отстрани на надлеза.

    14:49 27.07.2026

  • 18 Весел Патиланец

    29 0 Отговор
    Нагледен пример - минал е през две мантинели, а го е спряло бетонното съоръжение!

    14:59 27.07.2026

  • 19 Ей...

    28 1 Отговор
    Пак ли мантинели? Такова чудо не е имало. И не ми казвайте, че не са крали и от мантинелите. Че всички знаем кой почитател на спорта, дето се прави на професионалист, е зад бизнеса с мантинелите! Защо няма наказани!

    Коментиран от #24

    15:02 27.07.2026

  • 20 Кат Решиш !

    11 1 Отговор
    Да Чупиш Нещо !

    Винаги !

    Ще намериш Начин !

    Ама Като Вземеш Да Правиш ?

    Сигурно !

    За това !

    Не Правят !

    Нищо !

    15:05 27.07.2026

  • 21 Бойко Борисов!

    21 2 Отговор
    А преди мен-нямаше какво да късат!
    И мантинели нямаше дори...!

    Коментиран от #25

    15:10 27.07.2026

  • 22 Хейт

    18 0 Отговор
    Това също са мантинели на Буци.

    Коментиран от #44

    15:12 27.07.2026

  • 23 Колко Ще те задържат ?

    9 0 Отговор
    Тези Болтове ?

    На Мантинелите ?

    Ъъ ?

    15:12 27.07.2026

  • 24 Ти пък?!

    31 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ей...":

    Никой не се и съмнява, дори,че Бойко-Разбойко е крал от мантинелите...?!
    Крадеше и от релефната боя по магистралите,полагайки обикновена ефтина блажна боя за маркироека...!
    За асфалта...да не говорим...!

    15:13 27.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 в кратце

    7 0 Отговор
    Автобусът ще бъде изпратен за прегледи в ИСУЛ и в "Пирогов".

    15:15 27.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ОК!

    17 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    Работа ,работа , работа !!!
    Ама с...качествени материали!

    Коментиран от #35, #37

    15:17 27.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    11 0 Отговор
    Значи такива стари на по 25 години автобуси могат да се движат и возят по 100++ човека, а такси не може да е повече от 15 години...

    15:34 27.07.2026

  • 31 БСТ

    8 0 Отговор
    Тези мантинели от някаква калпава тенекия явно ги правят . Скоро очакваме и някой с кола да се пробва .

    Коментиран от #41, #46

    15:34 27.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Цвете

    8 1 Отговор
    ОСТАНАЛО ЛИ Е НЕЩО ОЩЕ ЗА РАЗБИВАНЕ ? ДА ВЪРНАТ ЧУВАЛИТЕ С КИНТИТЕ И ДА ЗАПОЧВАТ НАНОВО ДА ПРАВЯТ ЛАМАРИНИ КАТО В ЕВРОПА. АБЕ НИКОЙ ЛИ ОТ ТЕЗИ НЕ Е ПЪТУВАЛ В НЯКОЯ БЛИЗКА ДО БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВА, ЗА ДА ВИДЯТ КАКВИ МАНТИНЕЛИ СА ПОЛОЖЕНИ ? МАГИСТРАЛИТЕ ИМ СА ПРЕКРАСНИ С ОГРОМНИ ПАРКИНГИ И БЕСЕДКИ ЗА ОТДИХ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КАФЕНЕТА С ЧИСТИ WC.

    15:37 27.07.2026

  • 34 Тиквич

    8 0 Отговор
    Ние ги правим за мелиарди, а те ги късат като хартиени.

    15:42 27.07.2026

  • 35 тиквенсониада

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "ОК!":

    Работа , работа , работа ...не беше ли един от девизите на партия , наречена ШАЙКА ?
    А друг от идиот.ските девизи беше - ГАРАНТИРАНО от геРб и цялата тази гаранция явно не важи за мантинелите , с които ББ се хвалеше , снимаше и гордееше даже.

    15:44 27.07.2026

  • 36 Станчев

    11 0 Отговор
    А крадеца на асфалт и на мантинели как е коментирал ?

    15:44 27.07.2026

  • 37 Ееее, ама

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "ОК!":

    така не мое да се краде!

    15:48 27.07.2026

  • 38 КоСя

    4 0 Отговор
    Решил да мине напреко

    15:49 27.07.2026

  • 39 ами, нормални са

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "111":

    Кво искате, като св блъсне в тях колата да отскача ли? Смачват се и така омекотяват удара.

    15:51 27.07.2026

  • 40 Тончо

    4 0 Отговор
    Ремонтът и поддръжката на мантинелите на бул. „Цариградско шосе“ в София се възлагат от Столичната община!! Терзиев е кмет от почти 3 години! Защо не ги смени след като са били проблемни?! Гледах Тур дьо Франс т. г. и след инцидента по магистралата се вглеждах какви мантинели има във Франция и Испания. Ами не са по-различно от тези по нашите пътища! След като от два месеца станаха проблем, ми да започват да ги сменят!

    15:55 27.07.2026

  • 41 Прочети за

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "БСТ":

    турското черно желязо, нашите апаши гроб, дпс и биесиепе много го харесват , фирмите , които са го поставели са фалирали или купрни от брадчедите и вече са чиати с нови имена и стари верни другари....

    15:56 27.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    И най-здравата мантинела не може да устои пред дебилите!

    15:57 27.07.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хейт":

    Тва е строгено по времето на ТОШО
    Кражби по комунистически

    15:59 27.07.2026

  • 45 .....

    2 0 Отговор
    Тея мантинели са за пешеходци, тиквуня като е строил тези пътеки не е казвал, че са за превозни средства, за пешеходци са правени а те ги ползват за коли и камиони, те затова и се разпадат така, неправилно ползване.

    16:04 27.07.2026

  • 46 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "БСТ":

    Вече се пробваха с коли, 2 коли са разкъсали мантинелите и са се размазали в дърветата, за пешеходци явно са мантинелите.

    16:10 27.07.2026

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