Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе"

Автобус катастрофира на булевард „Цариградско шосе“ в София в посока "Орлов мост". Превозното средство се е ударило в разделителната мантинела и я е скъсало, съобщи бТВ.

То препречва и платнoто за движение за излизане от София. Има сериозни затруднения в трафика.

На място са изпратени екипи на полицията и аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата.

Четирима души са леко пострадали, те ще бъдат изпратени за прегледи в ИСУЛ и "Пирогов".