Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе"

Автобус катастрофира на булевард „Цариградско шосе“ в София в посока "Орлов мост". Превозното средство се е ударило в разделителната мантинела и я е скъсало, съобщи бТВ.
То препречва и платнoто за движение за излизане от София. Има сериозни затруднения в трафика.
На място са изпратени екипи на полицията и аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата.
Четирима души са леко пострадали, те ще бъдат изпратени за прегледи в ИСУЛ и "Пирогов".
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Частна Република България
14:30 27.07.2026
2 111
Коментиран от #8, #39
14:32 27.07.2026
3 Сила
Какво още чакате , не се бавете защото може да дойдат първо за вас .... И оная , крадливата Самоковска даскалица , водете в с пранги като Иванчева ....
14:32 27.07.2026
4 Кара Кольо
14:32 27.07.2026
5 Тя с ножица
14:33 27.07.2026
6 сигурно е
14:33 27.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БАНКЯНСКИЯ
До коментар #2 от "111":РАДЕВ НАРОЧНО ГИ ПРАЩА ДА МИ КЪСАТ МАНТИНЕЛИТЕ
14:33 27.07.2026
9 Мда
14:34 27.07.2026
10 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #15
14:34 27.07.2026
11 Хипотетично
14:37 27.07.2026
12 Густав Климт
14:41 27.07.2026
13 Намирисва ли
14:41 27.07.2026
14 ИЗПРОБВАЛ Е
14:42 27.07.2026
15 Сила
До коментар #10 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ако беше паднал долу не ми се мисли ....и ако е бил пълен с пътници !!! Ужас !!!
И това е на основна пътна артерия на София ....
Работа ,работа , работа !!!
Коментиран от #27, #28
14:43 27.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Първоначалния
14:49 27.07.2026
18 Весел Патиланец
14:59 27.07.2026
19 Ей...
Коментиран от #24
15:02 27.07.2026
20 Кат Решиш !
Винаги !
Ще намериш Начин !
Ама Като Вземеш Да Правиш ?
Сигурно !
За това !
Не Правят !
Нищо !
15:05 27.07.2026
21 Бойко Борисов!
И мантинели нямаше дори...!
Коментиран от #25
15:10 27.07.2026
22 Хейт
Коментиран от #44
15:12 27.07.2026
23 Колко Ще те задържат ?
На Мантинелите ?
Ъъ ?
15:12 27.07.2026
24 Ти пък?!
До коментар #19 от "Ей...":Никой не се и съмнява, дори,че Бойко-Разбойко е крал от мантинелите...?!
Крадеше и от релефната боя по магистралите,полагайки обикновена ефтина блажна боя за маркироека...!
За асфалта...да не говорим...!
15:13 27.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 в кратце
15:15 27.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ОК!
До коментар #15 от "Сила":Работа ,работа , работа !!!
Ама с...качествени материали!
Коментиран от #35, #37
15:17 27.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЙЕЛОУ ТАКСИ
15:34 27.07.2026
31 БСТ
Коментиран от #41, #46
15:34 27.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Цвете
15:37 27.07.2026
34 Тиквич
15:42 27.07.2026
35 тиквенсониада
До коментар #28 от "ОК!":Работа , работа , работа ...не беше ли един от девизите на партия , наречена ШАЙКА ?
А друг от идиот.ските девизи беше - ГАРАНТИРАНО от геРб и цялата тази гаранция явно не важи за мантинелите , с които ББ се хвалеше , снимаше и гордееше даже.
15:44 27.07.2026
36 Станчев
15:44 27.07.2026
37 Ееее, ама
До коментар #28 от "ОК!":така не мое да се краде!
15:48 27.07.2026
38 КоСя
15:49 27.07.2026
39 ами, нормални са
До коментар #2 от "111":Кво искате, като св блъсне в тях колата да отскача ли? Смачват се и така омекотяват удара.
15:51 27.07.2026
40 Тончо
15:55 27.07.2026
41 Прочети за
До коментар #31 от "БСТ":турското черно желязо, нашите апаши гроб, дпс и биесиепе много го харесват , фирмите , които са го поставели са фалирали или купрни от брадчедите и вече са чиати с нови имена и стари верни другари....
15:56 27.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Абсурдистан
15:57 27.07.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Хейт":Тва е строгено по времето на ТОШО
Кражби по комунистически
15:59 27.07.2026
45 .....
16:04 27.07.2026
46 .....
До коментар #31 от "БСТ":Вече се пробваха с коли, 2 коли са разкъсали мантинелите и са се размазали в дърветата, за пешеходци явно са мантинелите.
16:10 27.07.2026