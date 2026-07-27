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Катастрофа затруднява трафика в Кресненското дефиле
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа затруднява трафика в Кресненското дефиле

27 Юли, 2026 11:51 868 5

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Инцидентът се е разминал само с материални щети

Катастрофа затруднява трафика в Кресненското дефиле - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътнотранспортно произшествие с чуждестранен автомобил блокира частично трафика в Кресненското дефиле тази сутрин. Лек автомобил с румънска регистрация се е ударила в предпазна мантинела в района на така наречените ханчета, съобщават от БНТ.

Инцидентът се е разминал само с материални щети, като по първоначална информация няма пострадали граждани.

Към момента преминаването през този ключов участък от пътя за Гърция е сериозно затруднено. Заради катастрофата автомобилите се пропускат поетапно само в едната лента за движение. Екипи на МВР - Благоевград са на мястото на инцидента, за да регулират потока от превозни средства и да предотвратят образуването на километрични колони в разгара на летния сезон.

Очаква се удареното превозно средство да бъде преместено от пътното платно в най-кратки срокове. Специализирана техника е насочена към района на ханчетата, за да освободи блокираната лента. До пълното нормализиране на обстановката от полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като трафикът през дефилето остава изключително натоварен.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дудов

    3 3 Отговор
    Румънец шофьор е като жена шофьор или негър скиор

    Коментиран от #3

    12:18 27.07.2026

  • 3 Сексистко изказване

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дудов":

    на поредният мачо-простачо, който е решил, че се е родил с волан в ръцете. И точно такива са най-опасни на пътя.

    12:28 27.07.2026

  • 4 МПС

    0 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    12:37 27.07.2026

  • 5 хаха

    0 0 Отговор
    Колчетата работят

    12:37 27.07.2026

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