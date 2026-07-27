Катастрофа затруднява трафика в Кресненското дефиле

Пътнотранспортно произшествие с чуждестранен автомобил блокира частично трафика в Кресненското дефиле тази сутрин. Лек автомобил с румънска регистрация се е ударила в предпазна мантинела в района на така наречените ханчета, съобщават от БНТ.

Инцидентът се е разминал само с материални щети, като по първоначална информация няма пострадали граждани.

Към момента преминаването през този ключов участък от пътя за Гърция е сериозно затруднено. Заради катастрофата автомобилите се пропускат поетапно само в едната лента за движение. Екипи на МВР - Благоевград са на мястото на инцидента, за да регулират потока от превозни средства и да предотвратят образуването на километрични колони в разгара на летния сезон.

Очаква се удареното превозно средство да бъде преместено от пътното платно в най-кратки срокове. Специализирана техника е насочена към района на ханчетата, за да освободи блокираната лента. До пълното нормализиране на обстановката от полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като трафикът през дефилето остава изключително натоварен.