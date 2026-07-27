Катастрофа затруднява трафика в Кресненското дефиле

Пътнотранспортно произшествие с чуждестранен автомобил блокира частично трафика в Кресненското дефиле тази сутрин. Лек автомобил с румънска регистрация се е ударила в предпазна мантинела в района на така наречените ханчета, съобщават от БНТ.
Инцидентът се е разминал само с материални щети, като по първоначална информация няма пострадали граждани.
Към момента преминаването през този ключов участък от пътя за Гърция е сериозно затруднено. Заради катастрофата автомобилите се пропускат поетапно само в едната лента за движение. Екипи на МВР - Благоевград са на мястото на инцидента, за да регулират потока от превозни средства и да предотвратят образуването на километрични колони в разгара на летния сезон.
Очаква се удареното превозно средство да бъде преместено от пътното платно в най-кратки срокове. Специализирана техника е насочена към района на ханчетата, за да освободи блокираната лента. До пълното нормализиране на обстановката от полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като трафикът през дефилето остава изключително натоварен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дудов
Коментиран от #3
12:18 27.07.2026
3 Сексистко изказване
До коментар #2 от "Дудов":на поредният мачо-простачо, който е решил, че се е родил с волан в ръцете. И точно такива са най-опасни на пътя.
12:28 27.07.2026
4 МПС
12:37 27.07.2026
5 хаха
12:37 27.07.2026