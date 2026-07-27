Украйна и Европа ускоряват разработката на системата „Фрея“ за прехващане на балистични ракети

Украйна настоява прототипът на европейската система за противоракетна отбрана с кодово име „Фрея“ (Freyja) да бъде готов през първата половина на следващата година. Целта е създаването на европейска алтернатива на американските системи Пейтриът, които в момента са основното средство за защита срещу руските балистични ракети, предава БТА.

Заместник-секретарят на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна Давид Алоян, който ръководи проекта, заяви, че международният комитет, отговарящ за оценката на разходите за научноизследователската и развойната дейност, скоро ще проведе първото си заседание.

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Проектът беше официално представен преди две седмици на среща на върха в Париж с участието на лидерите на 10 европейски държави, сред които украинският президент Володимир Зеленски, както и представители на водещи отбранителни компании.

„Работим в много кратки срокове и си поставяме амбициозната цел да разполагаме с минимално функциониращ прототип през първата половина на следващата година. Това ще бъде система, която вече ще може да демонстрира първите си практически резултати“, заяви Алоян.

Украйна остава силно зависима от американските системи Пейтриът, които засега са единственото надеждно средство за прихващане на руски балистични ракети. Доставките им обаче се затрудняват от политическа несигурност, ограничени запаси и продължителни производствени срокове.

През последните седмици Русия засили ударите с балистични ракети срещу Киев и Одеса. Според украинските власти част от ракетите не са били прехванати поради недостиг на ракети-прехващачи.

Киев е готов да предостави за проекта собствена пускова установка и ракета-прехващач. По думите на президента Зеленски системата вече е достигнала етап, в който основният въпрос е нейното изпитване, а надеждите са тя да започне да функционира в рамките на около година.

Украйна очаква европейските си партньори да допринесат с модерни радари, сензори и технологии за управление и насочване на ракетите.

В проекта участват редица водещи европейски компании, сред които Eurosam - производител на системата SAMP/T, Leonardo, Thales и Saab. Украинската компания Fire Point, разработила крилатата ракета „Фламинго“, ще бъде водещ индустриален партньор. Миналия месец тя подписа споразумение с германската Hensoldt за доставка на радари за новата система.

Отворена архитектура и гъвкава интеграция

Според Алоян „Фрея“ ще бъде изградена като система с отворена архитектура, която позволява различните държави да интегрират собствено оборудване.

„Ако Дания иска да използва датски радари Weibel, това е възможно. Ако Швеция предпочете решение на Saab, също няма проблем. Именно това е логиката на проекта“, обясни той.

Обсъжда се и създаването на специален фонд, който да управлява финансирането и даренията за разработването на системата.

„Коалицията трябва да бъде практическа, а не политическа“, подчерта Алоян, изразявайки надежда, че прякото участие на индустрията ще ускори разработката и ще намали административните процедури.