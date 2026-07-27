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Украйна и Европа ускоряват разработката на системата „Фрея“ за прехващане на балистични ракети
  Тема: Украйна

Украйна и Европа ускоряват разработката на системата „Фрея“ за прехващане на балистични ракети

27 Юли, 2026 14:51 763 22

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  • фрея-
  • балистични ракети

Киев иска прототипът да бъде готов до средата на 2027 г., за да намали зависимостта си от американските системи Patriot

Украйна и Европа ускоряват разработката на системата „Фрея“ за прехващане на балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна настоява прототипът на европейската система за противоракетна отбрана с кодово име „Фрея“ (Freyja) да бъде готов през първата половина на следващата година. Целта е създаването на европейска алтернатива на американските системи Пейтриът, които в момента са основното средство за защита срещу руските балистични ракети, предава БТА.

Заместник-секретарят на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна Давид Алоян, който ръководи проекта, заяви, че международният комитет, отговарящ за оценката на разходите за научноизследователската и развойната дейност, скоро ще проведе първото си заседание.

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Проектът беше официално представен преди две седмици на среща на върха в Париж с участието на лидерите на 10 европейски държави, сред които украинският президент Володимир Зеленски, както и представители на водещи отбранителни компании.

„Работим в много кратки срокове и си поставяме амбициозната цел да разполагаме с минимално функциониращ прототип през първата половина на следващата година. Това ще бъде система, която вече ще може да демонстрира първите си практически резултати“, заяви Алоян.

Украйна остава силно зависима от американските системи Пейтриът, които засега са единственото надеждно средство за прихващане на руски балистични ракети. Доставките им обаче се затрудняват от политическа несигурност, ограничени запаси и продължителни производствени срокове.

През последните седмици Русия засили ударите с балистични ракети срещу Киев и Одеса. Според украинските власти част от ракетите не са били прехванати поради недостиг на ракети-прехващачи.

Киев е готов да предостави за проекта собствена пускова установка и ракета-прехващач. По думите на президента Зеленски системата вече е достигнала етап, в който основният въпрос е нейното изпитване, а надеждите са тя да започне да функционира в рамките на около година.

Украйна очаква европейските си партньори да допринесат с модерни радари, сензори и технологии за управление и насочване на ракетите.

В проекта участват редица водещи европейски компании, сред които Eurosam - производител на системата SAMP/T, Leonardo, Thales и Saab. Украинската компания Fire Point, разработила крилатата ракета „Фламинго“, ще бъде водещ индустриален партньор. Миналия месец тя подписа споразумение с германската Hensoldt за доставка на радари за новата система.

Отворена архитектура и гъвкава интеграция

Според Алоян „Фрея“ ще бъде изградена като система с отворена архитектура, която позволява различните държави да интегрират собствено оборудване.

„Ако Дания иска да използва датски радари Weibel, това е възможно. Ако Швеция предпочете решение на Saab, също няма проблем. Именно това е логиката на проекта“, обясни той.

Обсъжда се и създаването на специален фонд, който да управлява финансирането и даренията за разработването на системата.

„Коалицията трябва да бъде практическа, а не политическа“, подчерта Алоян, изразявайки надежда, че прякото участие на индустрията ще ускори разработката и ще намали административните процедури.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххххххххххххх

    13 4 Отговор
    По един Посейдон и Фрея отива ...

    Коментиран от #16, #18

    14:52 27.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    17 3 Отговор
    Украйна и европа могат да разработват само комплексирани нацисти и прайдове. За нищо друго не стават.

    Коментиран от #9

    14:53 27.07.2026

  • 3 Град Козлодуй

    5 3 Отговор
    Бързай бавно, langzam
    Трета световна война вече започна.

    14:55 27.07.2026

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор
    Видя иска да каже на Дания и Швеция, че може и двете едновременно да пращат за Украину. Въобще да не се притесняват.

    14:55 27.07.2026

  • 5 Соня

    11 1 Отговор
    Предсавям си урсула гушнала зеленко и кая върти опашка покрай тях. Тия могат да разработят само схема за кражби на пари.

    14:55 27.07.2026

  • 6 Путин

    8 1 Отговор
    Фрея, дреме ми наХея

    14:55 27.07.2026

  • 7 Иван

    9 0 Отговор
    Като краваро еврейската пародия железен купол

    15:03 27.07.2026

  • 8 Бахурчо1

    7 0 Отговор
    Тия укритата стават нагли. Да загиват.

    15:04 27.07.2026

  • 9 Ъъъъ не!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    И лубриканти, фалоимитатори, страпони...!

    15:05 27.07.2026

  • 10 Мишел

    9 1 Отговор
    НатО и САЩ не могат да разработят ефективна ПРО срещу руските ракети не само защото не разполагат с необходимите технологии, а и защото нямат аналози на руските ракети, за да проверят ефективността на разработената своя ПРО. Назад са с поколения при ракетите.

    15:09 27.07.2026

  • 11 Зеления

    9 1 Отговор
    В деня в който ЕС си даде всички пари на Украйна, вече ЕС няма да има. Ще бъде заменен от Украински съюз, с водеща държава Украйна, а Зеленски на мястото на Урсула. Съюза ще включва Украйна и още 3-4 държави, другите просто ще са фалирали и ще чакат на помощи по хуманитарните програми на ООН.
    Тези фалиралите ще молят Зеленски да им помогне, а той ще отвръща: "ба дреме ми за вас"

    15:10 27.07.2026

  • 12 Чики-Рики

    5 0 Отговор
    Тъкмо тръпнех в очакване да прочета поредната глупост и ето, Господ ,, усети,, мислите ми!!!

    15:13 27.07.2026

  • 13 Руснаци

    6 1 Отговор
    Хахахаха 2027,то май тогава няма да има Украйна както са тръгнали нещата, наркомана такъв рев дава, моли се на тръмпчо да накара руснаците да спрат въздушните удари, маджара се крие в дупката си и мисли как може неговите успехи да са само депа и нищо друго, а руснаците да го громят по този начин

    15:17 27.07.2026

  • 14 Бреее

    4 1 Отговор
    Ели, като преписваш, па малко мисли беее. Украйна няма нито научния,нито техническия потенциал да разработва каквото и да било. Тя е само полигон за чужди разработки. Това и е участието.

    15:27 27.07.2026

  • 15 Българин

    2 0 Отговор
    Най-добре е България да няма никаква войска! Така политиците ни винаги ще бъдат принудени, да търсят компромиса и мира, а не да ни вкарват във войни!

    15:29 27.07.2026

  • 16 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ххххххххххххх":

    Точно така! Европа трябва да има оръжия, които със сигурност да могат да унищожат всеки един съперник! Това е единствената гаранция за мир! За това не може да се разита на 7-800 ядрени заряда на Франция, а ЕК трябва да има няколко хиляди.
    Иначе все ще се намират някакви загубеняци, които да ни заплашват и да провокират войни.

    15:32 27.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бийк

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ххххххххххххх":

    Много са ти промили мозъка
    Кардамски ,картовски ,дачков ,зорница илиева ,академик математик първи геополитик Витанов
    Хазин, Соловьов
    Скот Ритър Дъглас Макгрегър Лари Джонсън
    Итн итн
    Хапчетата и лягай да спиш

    Коментиран от #20

    15:57 27.07.2026

  • 19 Елементарно Уотсън

    0 0 Отговор
    Да повикат певицата Прея в разработката на пво системата Фрея .

    16:06 27.07.2026

  • 20 Сък Майдик

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бийк":

    Итс ийзи Бийк ,джаст съкмайДИК !

    Коментиран от #21

    16:08 27.07.2026

  • 21 Бийк

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сък Майдик":

    Тука или в Дир@ плащат повече за да тролите

    16:12 27.07.2026

  • 22 Димитър Георгиев

    0 0 Отговор
    ГрозНиат татаромонгол Роберт Бровди -Мадяр напоследък от страх е напълнил потурите -не ползва никакъв мобилен телефон ,не излиза от укритието си ,незнайно до сега и всичките му служители и стари и нови засега редовно минават на полиграф .Но това няма да го спре да бъде награден с орден Искандер Първа степен.

    16:15 27.07.2026

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