Иран отправи ново предупреждение към България

Техеран отправи ново предупреждение към България заради решението на властите в София да разрешат разполагането на американски военни самолети на българска територия. Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че длъжностните лица, гласували и одобрили това действие, трябва да понесат отговорност за последиците от стъпката, която той определи като опасна.

В официалното си изявление представителят на външнополитическото ведомство в Техеран подчерта, че иранската страна разполага с данни за предишни случаи, при които летище София е използвано за логистично подпомагане на военни операции на САЩ, насочени срещу Иран.

Според иранското външно министерство решението за осигуряване на база за американските военновъздушни сили носи пряка отговорност.

„Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази“, посочи Есмаил Багаи.

В рамките на позицията си иранският дипломат отправи и пряко обръщение към гражданите на България. Той припомни, че иранският народ никога не е имал конфликти с българското общество и че двустранните отношения между двете държави традиционно се градят на основата на взаимното уважение в продължение на десетилетия.

Последната реакция от страна на Техеран идва броени дни след като на 22 юли българският парламент даде зелена светлина за временното разполагане на до осем американски самолета и 250 военнослужещи в авиобаза „Безмер“. Решението бе подкрепено предварително и от парламентарната Комисия по отбрана, като официално декларираната му цел е поддръжка на международни операции в региона на Близкия изток.

Настоящата позиция представлява допълнително изостряне на първоначалната реакция на Иран от миналата седмица. Тогава иранските дипломати предупредиха българските си колеги, че улесняването на американски военни действия ще се възприема като съучастие в агресия.

Предупредителните ноти на Техеран към партньори на Вашингтон в Източна Европа не са единичен случай. По-рано през годината иранският посланик в София Али Реза Ирваш декларира, че страната му няма да се подчини на външен натиск, като аналогични сигнали бяха отправени и към Румъния във връзка с използването на нейни военни бази.

Българската дипломатическа служба вече е имала поводи да коментира подобни казуси. През април тогавашният външен министър Надежда Нейнски определи предишна дипломатическа нота от Техеран като предупредителен знак, а не като пряка военна заплаха. В същия период бяха проведени и разговори с турския външен министър Хакан Фидан относно рисковете от нестабилност в Близкия изток и потенциалния миграционен натиск към границите на Европейския съюз.