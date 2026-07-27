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Иран отправи ново предупреждение към България

Иран отправи ново предупреждение към България

27 Юли, 2026 13:27 2 546 81

  • иран-
  • позиция-
  • българия-
  • американски самолети-цистерни-
  • безмер

Техеран с остра реакция заради самолетите-цистерни на САЩ в авиобаза „Безмер“

Иран отправи ново предупреждение към България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Техеран отправи ново предупреждение към България заради решението на властите в София да разрешат разполагането на американски военни самолети на българска територия. Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че длъжностните лица, гласували и одобрили това действие, трябва да понесат отговорност за последиците от стъпката, която той определи като опасна.

В официалното си изявление представителят на външнополитическото ведомство в Техеран подчерта, че иранската страна разполага с данни за предишни случаи, при които летище София е използвано за логистично подпомагане на военни операции на САЩ, насочени срещу Иран.

Според иранското външно министерство решението за осигуряване на база за американските военновъздушни сили носи пряка отговорност.

„Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази“, посочи Есмаил Багаи.

В рамките на позицията си иранският дипломат отправи и пряко обръщение към гражданите на България. Той припомни, че иранският народ никога не е имал конфликти с българското общество и че двустранните отношения между двете държави традиционно се градят на основата на взаимното уважение в продължение на десетилетия.

Последната реакция от страна на Техеран идва броени дни след като на 22 юли българският парламент даде зелена светлина за временното разполагане на до осем американски самолета и 250 военнослужещи в авиобаза „Безмер“. Решението бе подкрепено предварително и от парламентарната Комисия по отбрана, като официално декларираната му цел е поддръжка на международни операции в региона на Близкия изток.

Настоящата позиция представлява допълнително изостряне на първоначалната реакция на Иран от миналата седмица. Тогава иранските дипломати предупредиха българските си колеги, че улесняването на американски военни действия ще се възприема като съучастие в агресия.

Предупредителните ноти на Техеран към партньори на Вашингтон в Източна Европа не са единичен случай. По-рано през годината иранският посланик в София Али Реза Ирваш декларира, че страната му няма да се подчини на външен натиск, като аналогични сигнали бяха отправени и към Румъния във връзка с използването на нейни военни бази.

Българската дипломатическа служба вече е имала поводи да коментира подобни казуси. През април тогавашният външен министър Надежда Нейнски определи предишна дипломатическа нота от Техеран като предупредителен знак, а не като пряка военна заплаха. В същия период бяха проведени и разговори с турския външен министър Хакан Фидан относно рисковете от нестабилност в Близкия изток и потенциалния миграционен натиск към границите на Европейския съюз.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    74 24 Отговор
    Радев и парламента са пътници.

    Коментиран от #20, #71

    13:28 27.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    65 26 Отговор
    За подбуждане към война Радев и парламента ще получат по 15 години затвор както е по закон.

    Коментиран от #12, #24

    13:29 27.07.2026

  • 3 ЗАПУКАТ ЛИ НА...

    53 5 Отговор
    ША ИЗБЯГАТ СИИИЧКИ НА КАНАРСКИТЕ ОСТРОВИ А НАРОДЕЦА ША СА ГЪРЧИ..

    13:31 27.07.2026

  • 4 ОФФФ

    15 24 Отговор
    Аман вече с тези самолети!

    Коментиран от #15

    13:31 27.07.2026

  • 5 Боруна Лом

    61 16 Отговор
    РАДЕВ, РАДЕЕЕЕЕВ ПОДЛОГО КРАВАРСКА!ПАК НИ ИЗЛЪГА! ДАНО ДА НЕ СПИШ НОЩНО ВРЕМЕ!

    Коментиран от #26, #37

    13:31 27.07.2026

  • 6 Мнение

    53 12 Отговор
    Чимо Румен се оказа много прогресивен - за два месеца ни вкара във война с Иран, спестяванията на българите се стопиха наполовина, затъваме яко в нови многомилиардни дългове! Пари за НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА НЯМА, но за далаверите с пътното строителство на фирмите на Боко и Шиши има. На Весела Лечева хазартния бизнес, както и огромните приходи на банките също не се пипа.

    Коментиран от #34

    13:32 27.07.2026

  • 7 ШЕФА

    27 6 Отговор
    Стига предупреждения,а удряйте,предателя разбира само от б.й и смъ....

    Коментиран от #53

    13:32 27.07.2026

  • 8 ЧИЧО РУМЕН

    52 10 Отговор
    Излезе един лъжлив масон.

    13:33 27.07.2026

  • 9 Въведете пропускателен режим

    11 8 Отговор
    във всички държавни учреждения!
    Някой от Хизбула може да влезе!

    Коментиран от #28, #70

    13:35 27.07.2026

  • 10 Хммммм…

    20 2 Отговор
    …интересен става диалогът. Мисля че е време да дадем думат на евролиберастште от трол фабриката! Нещо коментари?!

    13:35 27.07.2026

  • 11 Успех на Иран и Русия

    44 12 Отговор
    Братя перси, успех в битката ви със сатанистите. Всички вярващи, без значение на вероизповеданието, сме с вас! Надяваме се да заличите сатанистките бази на бившата българска територия. Успех и на братска Русия, която води битката със сатанистите на източноевропейския фронт

    Коментиран от #25

    13:36 27.07.2026

  • 12 Любопитен

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това с 10-та бюлетина и партията на търтеите ли ще стане?

    13:36 27.07.2026

  • 13 Да мятат хипезвуковата

    33 6 Отговор
    по базата е Безмер и една в МС и да се приключва с тия драми. Таман ще ни освободят от говедарите и шиши-муньо-крадевците.

    13:36 27.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Даа

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "ОФФФ":

    Дааа, ама от тези самолети!!! Предишните управляващи правеха всичко тайно от хората и беше като че ли по- добрият вариант... просто месец февруари видяхме военните самолети на гражданското летище София!

    13:37 27.07.2026

  • 16 Мими

    6 16 Отговор
    Не знам но да питам ,могат ли от Иран да ни застрелят с калашниците.

    Коментиран от #30, #43

    13:38 27.07.2026

  • 17 Русия

    19 8 Отговор
    Българският народ жестоко бърка българският военен от 70-80 г.който беше готов на всичко за родината ,беше готов веднага да скочи в окопа и с братска Русия зад гърба да брани България със съвременният Ген. Румен Безродников Боташоглу който е готов за потупване по рамото от кравар и за центове да продаде и родина и ма.ка си !

    Коментиран от #48

    13:38 27.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 излъга ни

    15 6 Отговор
    Оставка на Радев,другари.Излъга ни .Обеща да ни извади от НАТО и ЕС, а тя каква стана съюзи се със САЩ.

    13:40 27.07.2026

  • 20 Евроатлантик

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И кво викаш- да се връщат ГЕРБ- ДПС??? Но това е абсурдно, народа не ги желае, а трети вариант просто няма- Всичките останали партии са малки, разпокъсани и вече управляваха в разни сглобки - патерици на Шиши и Боко!

    Коментиран от #31, #76, #77

    13:40 27.07.2026

  • 21 Турчина

    3 18 Отговор
    Гледайте само ракетата да не удари някъде в Турция, че после "Ох, ма не искахме така да стане" няма да спре танковете да окупират Иран за 48 часа.

    Коментиран от #32

    13:41 27.07.2026

  • 22 Супер ще е,

    12 3 Отговор
    ако освен американската база, тресбат и партийния дом, резиденството и минeтч...министерския съвет! ДАНО!

    13:41 27.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да не забравяме, че

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    точно ти всяваше слухове за война тука. Тук може да си анонимен, но лесно ще те открият службите ако искат.

    13:42 27.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мен не ме излъга радето

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Щото не гласувах за никого и ви разправях че който и да дойде няма да е по добре за народа и няма смисъл да гласуваш щот сичко ще стане квот са замислили кукловодите...ще разбера че има промяна когато един политик застреля в парламента други политици

    13:42 27.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Въведете пропускателен режим":

    не ПОЗНА >>>>...ЩЕ ДУМНАТ РАФИНЕРИЯТА В БУРГАС И ФИЛМА ЩЕ СВЪРШИ ..КАКТО ЧЕ СВЪРШИ БЪЛГАРИЯ ...ЗАЩОТО ПОЗВОЛЯВАТЕ ДА ГЪРМЯТ ВАШИТЕ ПАРИ В УКРАЙНА ..ПР00СТ НАРОД ЕЙ

    13:44 27.07.2026

  • 29 Българи, събудете се!

    17 7 Отговор
    Заради националните предатели няма да има вече мир в България! Чакат ни ракети и атентати!

    13:44 27.07.2026

  • 30 Който Иска !

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мими":

    Намира Начин !

    13:44 27.07.2026

  • 31 Зеления

    9 9 Отговор

    До коментар #20 от "Евроатлантик":

    "а трети вариант просто няма"
    Възраждане не е управлявала.

    Коментиран от #50

    13:44 27.07.2026

  • 32 Българина

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "Турчина":

    Тюркиетата са страхливи. През 70-те години във Военна академия е правен анализ на военните способности на турските войници, на базата фактите от Балканските войни. Изводът е, че не стават за войници. Имат много нисък морал и лесно се разколебават и обръщат гръб. Затова не плаши иранците с тюркиетата.

    13:45 27.07.2026

  • 33 .....

    17 2 Отговор
    Са вместо да ходиме на екскурзии в Персия, да гледаме там древните градове и се възхищаваме, глей с кви работи се занимаваме.

    13:45 27.07.2026

  • 34 Той

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Май някой друг ни натресе в клуба на “богатите” барабар с еврото, но не беше Радев.

    13:45 27.07.2026

  • 35 Точно така е

    12 3 Отговор
    осигуряване на база за американските военновъздушни сили носи пряка отговорност. Винаги и на всякъде е било така. Сигурно мекотелото Радев не го знае нали?

    13:45 27.07.2026

  • 36 да бе

    7 10 Отговор
    ай стига вече с тез драми с тез самолети, точно нищо няма да се случи

    13:46 27.07.2026

  • 37 Търновец

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Вижте Радев е момче на Газпром и Руските нефтени олигарси и след неговото решение за самолетите цистерни вероятно Руските олигарси ще получат ползи за техните фирми

    13:47 27.07.2026

  • 38 амче да ги издирят мишоците

    13 2 Отговор
    заяви, че длъжностните лица, гласували и одобрили това действие, трябва да понесат отговорност за последиците

    13:48 27.07.2026

  • 39 е па готино не е ли

    4 3 Отговор
    вече сме в световните коментари

    13:49 27.07.2026

  • 40 Нашите

    11 4 Отговор
    "убавци" управленци и верната им "прогресивна" дружинка да се кръстят с две ръце.Иран справедливо доказа,че не хаби думи на вятър.Да не им дойде акъла с голямо закъснение!

    13:49 27.07.2026

  • 41 Споко бре

    13 2 Отговор
    Той точно турския външен министър Хакан Фидан ще мисли за вас относно рисковете нали? Ама верно в това външно министерство поне от 20 години само завършени олигофрени се назначават

    13:49 27.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мне…

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мими":

    …мотат със ICBM с обхват 3 ХИЛЯДИ километра. Ракетните развиват 18 километра в час и са тук само за под девет минутки. Пейтриът ПВТ-то на грингосите развива едва 900 километра в час, с което дори не може да премине хиперзвуковата бариера и дефакто може да свали само БГ министърът на финансите, щото ще ни източи бюджетът за 10 години напред една Пейтриът батарея, ахахахахахахах!!!

    Коментиран от #46

    13:53 27.07.2026

  • 44 Джихади Йово

    7 2 Отговор
    Дано третото предупреждение долети от небето, дано! :)))

    13:56 27.07.2026

  • 45 Павел Пенев

    13 2 Отговор
    Предупреждението е навременно, но вместо Безмер удряйте направо София, там са идиотите.

    Коментиран от #49

    13:56 27.07.2026

  • 46 Те, че могат, могат, но виж

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мне…":

    каква глупост си написал/а: "Ракетните развиват 18 километра в час и са тук само за под девет минутки"

    Ракети, пърхащи с 18 км/ч има ли? Мах 18 е друго и означава 18 пъти скоростта на звука, което е около 20 000 км/ч.

    13:57 27.07.2026

  • 47 Рейтинга на Радев

    12 2 Отговор
    се е стопил почити на половина и е на път да бие рекорда на Тръмп

    Коментиран от #51, #62

    13:58 27.07.2026

  • 48 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Русия":

    Абсолютно прав си....

    13:58 27.07.2026

  • 49 Да ударят само базата на САЩ до Безмер,

    11 4 Отговор

    До коментар #45 от "Павел Пенев":

    хората от селото не са виновни за нищо, освен че половината гласуващи олигофрени са фъргали за измамата ПрогресиращБо(га)таш на Моше Боташ Крадев.

    Иранските хиперзвукови ракети са високоточни и няма да засегнат никой, който живее на 2 км от зоната на поражение.

    13:59 27.07.2026

  • 50 Европеец

    8 7 Отговор

    До коментар #31 от "Зеления":

    Време е за Възраждане в бг територията.....

    14:01 27.07.2026

  • 51 Прави ли ви впечатление

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Рейтинга на Радев":

    От 3 дена БНТ с какви пеизажни тъпотии занимава хората а страната почна да ври и само пожари ни трябват и ще стане 6

    Коментиран от #55

    14:01 27.07.2026

  • 52 Партизани са нужни

    7 1 Отговор
    на България ! Няма иранците да ни вършат работата я

    Коментиран от #74

    14:03 27.07.2026

  • 53 Ъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "ШЕФА":

    Ако не знаят адреса на НС и МС, има го в гугъл!

    Коментиран от #58

    14:04 27.07.2026

  • 54 Търновец

    4 3 Отговор
    България да се поучим от ставащото в Иран - тяхното ПВО и въздушни сили са с Руски самолети ракети и радари - и колко неприятелски самолети свалиха колко ракети прехванаха. Къде ги Руските комплекси С 300, Бук и други? Персите платиха милиарди за Руски оръжия

    14:04 27.07.2026

  • 55 Нищо ново под слънцето

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Прави ли ви впечатление":

    98% от "статиите" тука целогодишно облъчват стадото с лъжепорпаганда и простащина.

    14:05 27.07.2026

  • 56 Българин

    8 1 Отговор
    Няма да допуснем американски самолети в България.Това правителство обрича народа си във война.Българите не искаме. Такка също Путин предупреждаваше войските на НАТО да се оттеглят от Източния фланг и нападна Украйна.

    14:05 27.07.2026

  • 57 Иранската армия да взриви с два удара

    6 1 Отговор
    ...триъгълника на смъртта докато вътре са кРадевци, гробаровци и пеевци....и повече България няма да създава задълго заплаха за Иран, иранския народ и иранските деца по училищата,взривявания с керосин, плащан и зареждан от убиеците кРадев , крадевци, Бойко Борисов , гробарите ,пеевски и неговите тежки престъпници и извратени корумпирани убийци

    Коментиран от #65

    14:06 27.07.2026

  • 58 да добавят

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ъъъъ":

    и президентските координти и те са там съвсем наблизо до партийния дом и министерския съвет - 3 в 1 е чудесна комбинация

    14:06 27.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 мдаа

    0 1 Отговор
    Американците няма да дойдат в Безмер. Те настояват да им се предостави Летище София, но правителството отказва с мотив, че е гражданско летище. Всеки, който е проследил коридора, по който се движат самолетите цистерни, знае, че те преминават над Банско - Велинград-София в посока Рамщайн. Такова отклоняване изобщо не им се вписва в сметките. Вероятно сега натискът е за Враждебна, в случай, че тя има капацитет.

    14:07 27.07.2026

  • 61 Човека

    0 4 Отговор
    Еййй ма много разбирачи станахте.
    Кой ни пита за Натото и еврото.Къде бяхте бе умници,пак вкъщи.
    Нали сме съюзници от 20 години. Големи бази има в Ирак,Кувейт уОАЕ,Катар,Кипър, Турция Гърция и т.н. а ние сме били най важните.Глупости.

    Коментиран от #68

    14:07 27.07.2026

  • 62 То вече сме го живяли това

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Рейтинга на Радев":

    Как лъжците от ПП се стопиха само за 6 месеца. Тея новите на Радев, дето хората и името на партията му не знаят точно по същият път вървят. Никакво парламентарно мнозинство няма да ги спаси ако в тоя дух продължават

    14:07 27.07.2026

  • 63 1111

    3 1 Отговор
    Радев излъга избирателите си.Рейтингът му пада.

    14:07 27.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ако братята арийци от Иран

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Иранската армия да взриви с два удара":

    ни свършат тая услуга Иран, цял живот ще ги благославям с добро.

    14:08 27.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тя каквато Поптодорова

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "пачата Поптодорова":

    Такъв и Радев. Едно котило са и двамата

    14:09 27.07.2026

  • 68 Виж се бе жълтопаваж

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Човека":

    "Големи бази има в Ирак,Кувейт уОАЕ,Катар,Кипър..."

    Големи бази имаШЕ в Ирак,Кувейт уОАЕ,Катар,Кипър... Сега вместо бази, там има само изоставени руини.

    14:10 27.07.2026

  • 69 Рамбо Силек

    1 0 Отговор
    Длъжностните лица, гласували и одобрили това действие ,са в парламента ,Надяваме се на точно попадение

    14:10 27.07.2026

  • 70 Оня

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Въведете пропускателен режим":

    Ти да не си ч.ифут, та се страхуваш от Хезбола ?!? България и българите винаги сме заставали зад палестинците. В първата шесторка държави, които признават държавата им сме, още през 1987 година.

    14:11 27.07.2026

  • 71 сега ще е достатъчно и

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    бенгалски огън да падне, на другия ден чичо Радев ще трябва оставка да подава

    14:12 27.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 А какво ако

    0 0 Отговор
    Русия реши да изпробва чл.5 на НАТО чрез проксито Иран?! Имат и основание и всичко. А НАТО може да си измие ръцете и да каже "Никой не ви е карал участвате в нападение върху суверенна държава без резолюция на НАТО, ние сме отбранителен съюз, а никой не е нападал България за да нападате, оправяйте се" Така че хич да не ни обяснявайте кое е безопасно и кое не

    14:14 27.07.2026

  • 74 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Партизани са нужни":

    И показни политически у.б.ийства ! Само това може да стресне тая и.з.мет в парла-ментата.

    Коментиран от #79

    14:14 27.07.2026

  • 75 Неутралитет

    2 0 Отговор
    Трябва да сме неутрални и да не заемаме страна.

    14:15 27.07.2026

  • 76 Възраждане на България

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Евроатлантик":

    Има една истинска партия, която не е предала досега своите привърженици! Може някои хора да не са съгласни с позициите ни, но съм горд, че гласувах за Възраждане. Те не ме предадоха!

    14:17 27.07.2026

  • 77 Време е за Възраждане

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Евроатлантик":

    Тези поне са праволинейни в обещанията си. За постъпките ще се види скоро.
    Най - големият приятел на Възраждане е чичко Румен зеленият чорап с постъпките си.
    Май ще му се приземи самолета аварийно.

    14:18 27.07.2026

  • 78 Ваня

    4 2 Отговор
    Някой ще обясни ли , защо ставаме заложници на американските интереси,против волята ни?

    14:19 27.07.2026

  • 79 Аз съм от рода Чекаларови

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Оня":

    Доста пеедатели са приключили предците ми. Само на Солунска са 3-ма

    14:19 27.07.2026

  • 80 Сега чакам Иранците

    1 0 Отговор
    до променят управляващите в БГ. Един кйорфишек без заряд да удари базата в Безмер и летеца и пътник.

    14:24 27.07.2026

  • 81 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш

    0 0 Отговор
    Брутният вътрешен продукт на окръг Сакраменто ( Калифорния) е 136 милиарда долара на година, територия 2870 квадратни километра. Брутният вътрешен продукт на България за същия период от време е 136 милиарда долара за 2025 година. Територия на България 111 000 квадратни километра.

    14:27 27.07.2026

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