Иран отправи ново предупреждение към България

Техеран отправи ново предупреждение към България заради решението на властите в София да разрешат разполагането на американски военни самолети на българска територия. Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че длъжностните лица, гласували и одобрили това действие, трябва да понесат отговорност за последиците от стъпката, която той определи като опасна.
В официалното си изявление представителят на външнополитическото ведомство в Техеран подчерта, че иранската страна разполага с данни за предишни случаи, при които летище София е използвано за логистично подпомагане на военни операции на САЩ, насочени срещу Иран.
Според иранското външно министерство решението за осигуряване на база за американските военновъздушни сили носи пряка отговорност.
„Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази“, посочи Есмаил Багаи.
В рамките на позицията си иранският дипломат отправи и пряко обръщение към гражданите на България. Той припомни, че иранският народ никога не е имал конфликти с българското общество и че двустранните отношения между двете държави традиционно се градят на основата на взаимното уважение в продължение на десетилетия.
Последната реакция от страна на Техеран идва броени дни след като на 22 юли българският парламент даде зелена светлина за временното разполагане на до осем американски самолета и 250 военнослужещи в авиобаза „Безмер“. Решението бе подкрепено предварително и от парламентарната Комисия по отбрана, като официално декларираната му цел е поддръжка на международни операции в региона на Близкия изток.
Настоящата позиция представлява допълнително изостряне на първоначалната реакция на Иран от миналата седмица. Тогава иранските дипломати предупредиха българските си колеги, че улесняването на американски военни действия ще се възприема като съучастие в агресия.
Предупредителните ноти на Техеран към партньори на Вашингтон в Източна Европа не са единичен случай. По-рано през годината иранският посланик в София Али Реза Ирваш декларира, че страната му няма да се подчини на външен натиск, като аналогични сигнали бяха отправени и към Румъния във връзка с използването на нейни военни бази.
Българската дипломатическа служба вече е имала поводи да коментира подобни казуси. През април тогавашният външен министър Надежда Нейнски определи предишна дипломатическа нота от Техеран като предупредителен знак, а не като пряка военна заплаха. В същия период бяха проведени и разговори с турския външен министър Хакан Фидан относно рисковете от нестабилност в Близкия изток и потенциалния миграционен натиск към границите на Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #71
13:28 27.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #24
13:29 27.07.2026
3 ЗАПУКАТ ЛИ НА...
13:31 27.07.2026
4 ОФФФ
Коментиран от #15
13:31 27.07.2026
5 Боруна Лом
Коментиран от #26, #37
13:31 27.07.2026
6 Мнение
Коментиран от #34
13:32 27.07.2026
7 ШЕФА
Коментиран от #53
13:32 27.07.2026
8 ЧИЧО РУМЕН
13:33 27.07.2026
9 Въведете пропускателен режим
Някой от Хизбула може да влезе!
Коментиран от #28, #70
13:35 27.07.2026
10 Хммммм…
13:35 27.07.2026
11 Успех на Иран и Русия
Коментиран от #25
13:36 27.07.2026
12 Любопитен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това с 10-та бюлетина и партията на търтеите ли ще стане?
13:36 27.07.2026
13 Да мятат хипезвуковата
13:36 27.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Даа
До коментар #4 от "ОФФФ":Дааа, ама от тези самолети!!! Предишните управляващи правеха всичко тайно от хората и беше като че ли по- добрият вариант... просто месец февруари видяхме военните самолети на гражданското летище София!
13:37 27.07.2026
16 Мими
Коментиран от #30, #43
13:38 27.07.2026
17 Русия
Коментиран от #48
13:38 27.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 излъга ни
13:40 27.07.2026
20 Евроатлантик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И кво викаш- да се връщат ГЕРБ- ДПС??? Но това е абсурдно, народа не ги желае, а трети вариант просто няма- Всичките останали партии са малки, разпокъсани и вече управляваха в разни сглобки - патерици на Шиши и Боко!
Коментиран от #31, #76, #77
13:40 27.07.2026
21 Турчина
Коментиран от #32
13:41 27.07.2026
22 Супер ще е,
13:41 27.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Да не забравяме, че
До коментар #2 от "Последния Софиянец":точно ти всяваше слухове за война тука. Тук може да си анонимен, но лесно ще те открият службите ако искат.
13:42 27.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мен не ме излъга радето
До коментар #5 от "Боруна Лом":Щото не гласувах за никого и ви разправях че който и да дойде няма да е по добре за народа и няма смисъл да гласуваш щот сичко ще стане квот са замислили кукловодите...ще разбера че има промяна когато един политик застреля в парламента други политици
13:42 27.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #9 от "Въведете пропускателен режим":не ПОЗНА >>>>...ЩЕ ДУМНАТ РАФИНЕРИЯТА В БУРГАС И ФИЛМА ЩЕ СВЪРШИ ..КАКТО ЧЕ СВЪРШИ БЪЛГАРИЯ ...ЗАЩОТО ПОЗВОЛЯВАТЕ ДА ГЪРМЯТ ВАШИТЕ ПАРИ В УКРАЙНА ..ПР00СТ НАРОД ЕЙ
13:44 27.07.2026
29 Българи, събудете се!
13:44 27.07.2026
30 Който Иска !
До коментар #16 от "Мими":Намира Начин !
13:44 27.07.2026
31 Зеления
До коментар #20 от "Евроатлантик":"а трети вариант просто няма"
Възраждане не е управлявала.
Коментиран от #50
13:44 27.07.2026
32 Българина
До коментар #21 от "Турчина":Тюркиетата са страхливи. През 70-те години във Военна академия е правен анализ на военните способности на турските войници, на базата фактите от Балканските войни. Изводът е, че не стават за войници. Имат много нисък морал и лесно се разколебават и обръщат гръб. Затова не плаши иранците с тюркиетата.
13:45 27.07.2026
33 .....
13:45 27.07.2026
34 Той
До коментар #6 от "Мнение":Май някой друг ни натресе в клуба на “богатите” барабар с еврото, но не беше Радев.
13:45 27.07.2026
35 Точно така е
13:45 27.07.2026
36 да бе
13:46 27.07.2026
37 Търновец
До коментар #5 от "Боруна Лом":Вижте Радев е момче на Газпром и Руските нефтени олигарси и след неговото решение за самолетите цистерни вероятно Руските олигарси ще получат ползи за техните фирми
13:47 27.07.2026
38 амче да ги издирят мишоците
13:48 27.07.2026
39 е па готино не е ли
13:49 27.07.2026
40 Нашите
13:49 27.07.2026
41 Споко бре
13:49 27.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мне…
До коментар #16 от "Мими":…мотат със ICBM с обхват 3 ХИЛЯДИ километра. Ракетните развиват 18 километра в час и са тук само за под девет минутки. Пейтриът ПВТ-то на грингосите развива едва 900 километра в час, с което дори не може да премине хиперзвуковата бариера и дефакто може да свали само БГ министърът на финансите, щото ще ни източи бюджетът за 10 години напред една Пейтриът батарея, ахахахахахахах!!!
Коментиран от #46
13:53 27.07.2026
44 Джихади Йово
13:56 27.07.2026
45 Павел Пенев
Коментиран от #49
13:56 27.07.2026
46 Те, че могат, могат, но виж
До коментар #43 от "Мне…":каква глупост си написал/а: "Ракетните развиват 18 километра в час и са тук само за под девет минутки"
Ракети, пърхащи с 18 км/ч има ли? Мах 18 е друго и означава 18 пъти скоростта на звука, което е около 20 000 км/ч.
13:57 27.07.2026
47 Рейтинга на Радев
Коментиран от #51, #62
13:58 27.07.2026
48 Европеец
До коментар #17 от "Русия":Абсолютно прав си....
13:58 27.07.2026
49 Да ударят само базата на САЩ до Безмер,
До коментар #45 от "Павел Пенев":хората от селото не са виновни за нищо, освен че половината гласуващи олигофрени са фъргали за измамата ПрогресиращБо(га)таш на Моше Боташ Крадев.
Иранските хиперзвукови ракети са високоточни и няма да засегнат никой, който живее на 2 км от зоната на поражение.
13:59 27.07.2026
50 Европеец
До коментар #31 от "Зеления":Време е за Възраждане в бг територията.....
14:01 27.07.2026
51 Прави ли ви впечатление
До коментар #47 от "Рейтинга на Радев":От 3 дена БНТ с какви пеизажни тъпотии занимава хората а страната почна да ври и само пожари ни трябват и ще стане 6
Коментиран от #55
14:01 27.07.2026
52 Партизани са нужни
Коментиран от #74
14:03 27.07.2026
53 Ъъъъ
До коментар #7 от "ШЕФА":Ако не знаят адреса на НС и МС, има го в гугъл!
Коментиран от #58
14:04 27.07.2026
54 Търновец
14:04 27.07.2026
55 Нищо ново под слънцето
До коментар #51 от "Прави ли ви впечатление":98% от "статиите" тука целогодишно облъчват стадото с лъжепорпаганда и простащина.
14:05 27.07.2026
56 Българин
14:05 27.07.2026
57 Иранската армия да взриви с два удара
Коментиран от #65
14:06 27.07.2026
58 да добавят
До коментар #53 от "Ъъъъ":и президентските координти и те са там съвсем наблизо до партийния дом и министерския съвет - 3 в 1 е чудесна комбинация
14:06 27.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 мдаа
14:07 27.07.2026
61 Човека
Кой ни пита за Натото и еврото.Къде бяхте бе умници,пак вкъщи.
Нали сме съюзници от 20 години. Големи бази има в Ирак,Кувейт уОАЕ,Катар,Кипър, Турция Гърция и т.н. а ние сме били най важните.Глупости.
Коментиран от #68
14:07 27.07.2026
62 То вече сме го живяли това
До коментар #47 от "Рейтинга на Радев":Как лъжците от ПП се стопиха само за 6 месеца. Тея новите на Радев, дето хората и името на партията му не знаят точно по същият път вървят. Никакво парламентарно мнозинство няма да ги спаси ако в тоя дух продължават
14:07 27.07.2026
63 1111
14:07 27.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ако братята арийци от Иран
До коментар #57 от "Иранската армия да взриви с два удара":ни свършат тая услуга Иран, цял живот ще ги благославям с добро.
14:08 27.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тя каквато Поптодорова
До коментар #42 от "пачата Поптодорова":Такъв и Радев. Едно котило са и двамата
14:09 27.07.2026
68 Виж се бе жълтопаваж
До коментар #61 от "Човека":"Големи бази има в Ирак,Кувейт уОАЕ,Катар,Кипър..."
Големи бази имаШЕ в Ирак,Кувейт уОАЕ,Катар,Кипър... Сега вместо бази, там има само изоставени руини.
14:10 27.07.2026
69 Рамбо Силек
14:10 27.07.2026
70 Оня
До коментар #9 от "Въведете пропускателен режим":Ти да не си ч.ифут, та се страхуваш от Хезбола ?!? България и българите винаги сме заставали зад палестинците. В първата шесторка държави, които признават държавата им сме, още през 1987 година.
14:11 27.07.2026
71 сега ще е достатъчно и
До коментар #1 от "Последния Софиянец":бенгалски огън да падне, на другия ден чичо Радев ще трябва оставка да подава
14:12 27.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 А какво ако
14:14 27.07.2026
74 Оня
До коментар #52 от "Партизани са нужни":И показни политически у.б.ийства ! Само това може да стресне тая и.з.мет в парла-ментата.
Коментиран от #79
14:14 27.07.2026
75 Неутралитет
14:15 27.07.2026
76 Възраждане на България
До коментар #20 от "Евроатлантик":Има една истинска партия, която не е предала досега своите привърженици! Може някои хора да не са съгласни с позициите ни, но съм горд, че гласувах за Възраждане. Те не ме предадоха!
14:17 27.07.2026
77 Време е за Възраждане
До коментар #20 от "Евроатлантик":Тези поне са праволинейни в обещанията си. За постъпките ще се види скоро.
Най - големият приятел на Възраждане е чичко Румен зеленият чорап с постъпките си.
Май ще му се приземи самолета аварийно.
14:18 27.07.2026
78 Ваня
14:19 27.07.2026
79 Аз съм от рода Чекаларови
До коментар #74 от "Оня":Доста пеедатели са приключили предците ми. Само на Солунска са 3-ма
14:19 27.07.2026
80 Сега чакам Иранците
14:24 27.07.2026
81 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш
14:27 27.07.2026