Службите и министри при Радев, обсъдиха сигурността

Средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за страната обсъди премиерът Румен Радев на работна среща в Министерския съвет. В срещата участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба "Военно разузнаване" бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Димитър Георгиев, и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, временно изпълняващия задълженията на вакантна длъжност директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов.
Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна. Предприети са мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОСТАВКА, БЕ!
Коментиран от #3
12:54 27.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
12:54 27.07.2026
3 тиририрам
До коментар #1 от "ОСТАВКА, БЕ!":А тиквето щяло да се връща на власт, ама в някоя паралелна вселена.
Коментиран от #5, #7
12:54 27.07.2026
4 въпрос на време
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Господ ще ги накаже за предателството, както наказа и 🎃!
12:56 27.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сигурност
13:00 27.07.2026
7 Шиши
До коментар #3 от "тиририрам":През любимия ти Муньо аз взех цялата власт, бе "умен"!
Коментиран от #10
13:05 27.07.2026
8 Мани Ги Тия !
-.-
Мя !
--
Ри !
13:05 27.07.2026
9 Борката
в чужбина! Има ли нещо сигурно в България
Боташ, евенди! Има, пътя на Копринката!
13:07 27.07.2026
10 тиририрам
До коментар #7 от "Шиши":От суфльори зад завесата забележки не приемам!
Ще видиш какво си "взел" на местните избори!
13:13 27.07.2026
11 От Тва Държава Не Става !
Другия ще ти Замразява Заплатата !
И Ще ти Вдига Данъчната Задълженост !
Другия Ще !
Пр !
Ъ
--
Дне !
И той ! Ще иска Нещо !
Коментиран от #12
13:14 27.07.2026
12 неможачи
До коментар #11 от "От Тва Държава Не Става !":От тях държавници не става!
На държавата нищо и няма.
13:16 27.07.2026
13 ШЕФА
Коментиран от #16
13:18 27.07.2026
14 ЦСКА
Коментиран от #17
13:19 27.07.2026
15 КАКВО ЩЕ ОБСЪЖДАТЕ БЕ!?
КОЕ ТОЧНО НЕ РАЗБРАХТЕ!?
13:19 27.07.2026
16 между другото
До коментар #13 от "ШЕФА":"Мутри Вън" беше призив на гражданска платформа.
Радев няма нищо общо с нея!
13:20 27.07.2026
17 хе хе
До коментар #14 от "ЦСКА":Боце, Шиши и Румбурак са израстък на ДП$!
Ако ще режете нещо, трябва да ги режете заедно!
13:22 27.07.2026
18 Русия
Коментиран от #19
13:24 27.07.2026
19 1111
До коментар #18 от "Русия":За никой от изброените в коментар 17 няма да гласувам.
Няма да гласувам и за "Възраждане", защото те ни бутнаха към спиралата от избори!
13:26 27.07.2026
20 След дъжд качулка?
13:27 27.07.2026
21 Баш химик
13:45 27.07.2026
22 котарака
14:02 27.07.2026