Новини
България »
Службите и министри при Радев, обсъдиха сигурността

Службите и министри при Радев, обсъдиха сигурността

27 Юли, 2026 12:45 829 22

  • румен радев-
  • сигурност-
  • данс-
  • разузнаване

Средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за страната обсъди премиерът Румен Радев на работна среща в Министерския съвет. В срещата участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба "Военно разузнаване" бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Димитър Георгиев, и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, временно изпълняващия задълженията на вакантна длъжност директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов. Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна. Предприети са мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите

Службите и министри при Радев, обсъдиха сигурността - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за страната обсъди премиерът Румен Радев на работна среща в Министерския съвет. В срещата участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба "Военно разузнаване" бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Димитър Георгиев, и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, временно изпълняващия задълженията на вакантна длъжност директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов.

Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна. Предприети са мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОСТАВКА, БЕ!

    23 2 Отговор
    БОКЛУЦИ!!!

    Коментиран от #3

    12:54 27.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Вкараха ни в една безкрайна война в Близкият изток която продължава вече 80 години.Атентатите са въпрос на време.Избягвайте тълпите.

    Коментиран от #4

    12:54 27.07.2026

  • 3 тиририрам

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "ОСТАВКА, БЕ!":

    А тиквето щяло да се връща на власт, ама в някоя паралелна вселена.

    Коментиран от #5, #7

    12:54 27.07.2026

  • 4 въпрос на време

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Господ ще ги накаже за предателството, както наказа и 🎃!

    12:56 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сигурност

    17 1 Отговор
    от и чрез лъжци ? Хайде , по - сериозно !

    13:00 27.07.2026

  • 7 Шиши

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "тиририрам":

    През любимия ти Муньо аз взех цялата власт, бе "умен"!

    Коментиран от #10

    13:05 27.07.2026

  • 8 Мани Ги Тия !

    10 1 Отговор
    По !

    -.-

    Мя !

    --

    Ри !

    13:05 27.07.2026

  • 9 Борката

    13 1 Отговор
    Коя сигурност? Крайпътната, пътната, националната или сигурността на българите
    в чужбина! Има ли нещо сигурно в България
    Боташ, евенди! Има, пътя на Копринката!

    13:07 27.07.2026

  • 10 тиририрам

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Шиши":

    От суфльори зад завесата забележки не приемам!
    Ще видиш какво си "взел" на местните избори!

    13:13 27.07.2026

  • 11 От Тва Държава Не Става !

    5 1 Отговор
    Единия Ще ти изключва интернета През 2 минути !

    Другия ще ти Замразява Заплатата !

    И Ще ти Вдига Данъчната Задълженост !

    Другия Ще !

    Пр !

    Ъ

    --

    Дне !

    И той ! Ще иска Нещо !

    Коментиран от #12

    13:14 27.07.2026

  • 12 неможачи

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "От Тва Държава Не Става !":

    От тях държавници не става!
    На държавата нищо и няма.

    13:16 27.07.2026

  • 13 ШЕФА

    6 3 Отговор
    Службите и министри при нац.предател и подлога Румен Безродников Боташоглу обсъждат какво още могат да харижат на краварите ,какво още да откраднат и как да продължат по дълго да лъжат овчото население.Мутри Вън - Боташоглу !

    Коментиран от #16

    13:18 27.07.2026

  • 14 ЦСКА

    9 2 Отговор
    Р Радев е тумор който ако не изрежем до есента ще довърши България така като турчин не го е направил.

    Коментиран от #17

    13:19 27.07.2026

  • 15 КАКВО ЩЕ ОБСЪЖДАТЕ БЕ!?

    7 2 Отговор
    ИРАН ДИРЕКТНО ОТПРАВИ ЗАПЛАХА КЪМ БЪЛГАРИЯ.
    КОЕ ТОЧНО НЕ РАЗБРАХТЕ!?

    13:19 27.07.2026

  • 16 между другото

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕФА":

    "Мутри Вън" беше призив на гражданска платформа.
    Радев няма нищо общо с нея!

    13:20 27.07.2026

  • 17 хе хе

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "ЦСКА":

    Боце, Шиши и Румбурак са израстък на ДП$!
    Ако ще режете нещо, трябва да ги режете заедно!

    13:22 27.07.2026

  • 18 Русия

    6 2 Отговор
    Внимавайте за кого и как гласувате на президентските избори,защото ако нац.предател Р.Р ги вземе ще ви закопае в окопите срещу Кинжалите на братска Русия, той ще духне за САЩ !!!

    Коментиран от #19

    13:24 27.07.2026

  • 19 1111

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Русия":

    За никой от изброените в коментар 17 няма да гласувам.
    Няма да гласувам и за "Възраждане", защото те ни бутнаха към спиралата от избори!

    13:26 27.07.2026

  • 20 След дъжд качулка?

    4 2 Отговор
    Първо ни вкарват в чужда война и после сядат да мислят какво ще правят като дойде Народният Съд!

    13:27 27.07.2026

  • 21 Баш химик

    3 4 Отговор
    Супер забавно, троловете се скъсват да реват един през друг! Ревете, шу.шо.ми.ги, сега ви е паднало, но за ваше съжаление и ужас това правителство работи и то добре! Така, че колкото и да ревете, то остава!

    13:45 27.07.2026

  • 22 котарака

    1 1 Отговор
    Без боко Рапона/Тиквата нищо няма да постигнете !

    14:02 27.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове