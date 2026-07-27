Новини
България »
София »
ДАНС отряза 25 чужденци за българско гражданство

ДАНС отряза 25 чужденци за българско гражданство

27 Юли, 2026 14:11 1 396 19

  • данс-
  • отряза-
  • 25 чужденци-
  • българско гражданство-
  • българия-
  • национална сигурност-
  • тероризъм

През 2025 година България е останала обект на активни хибридни операции, целящи влияние върху външната политика, процеса на вземане на решения и създаването на зависимости в различни сфери

ДАНС отряза 25 чужденци за българско гражданство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавна агенция "Национална сигурност" е дала отрицателно становище за предоставяне на българско гражданство на 25 чужденци през 2025 година заради връзки с чужди специални служби и дейност срещу националната сигурност, съобщават от NOVA.

През изминалата година контраразузнаването е експулсирало руски граждани заради действия срещу интересите на България. Спрямо един от тях са наложени мерки за експулсиране, отнемане на правото на пребиваване и петгодишна забрана за влизане в Европейския съюз. Втори руски гражданин е лишен от право на пребиваване със същата петгодишна забрана за достъп до общността, а трети е експулсиран поради доказана съпричастност към руските специални служби.

Докладът на агенцията разкрива, че Софийската градска прокуратура проверява български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили във войната срещу Украйна. Успоредно с това се води досъдебно производство срещу чужденец за дейност в полза на чужди разузнавания.

През 2025 година България е останала обект на активни хибридни операции, целящи влияние върху външната политика, процеса на вземане на решения и създаването на зависимости в различни сфери. Основните цели на чуждестранните служби включват придобиване на чувствителна информация и изграждане на позиции в държавната администрация, медиите, неправителствения сектор и стратегическите предприятия.

Защитата на критичната инфраструктура придобива ключово значение на фона на зачестилите кибератаки, при които все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. Отчитат се сериозни рискове за енергетиката, транспорта, комуникациите и здравеопазването поради остаряло оборудване, недостиг на средства и недостатъчно развита киберзащита.

Трафикът на хора остава сериозно предизвикателство пред националната сигурност. Агенцията работи съвместно с останалите институции за пресичане на каналите за нелегално преминаване и ограничаване на проникването на лица, представляващи заплаха. Въпреки че страната не е била пряка цел на терористични атаки, продължава стриктният мониторинг над организации с потенциал за радикализация и обменът на информация с партньорските служби.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганчо

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Когато тръгнеш на джамия вместо на синагога. Не че има голяма разлика.

    14:15 27.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само

    10 7 Отговор
    Само старчоци,свързани с ДС и зелени чорапи без ценз ,набутани в тези звена. Каква национална сигурност като Рундьо реве да защитава руските агенти.Писали ли си глупости една така,друг унака,анонимни уж свършили нещо.Ако тоя на снимката има морал да си подава оставката.Има афера със сина си за лекарства,ама нашите хора законите не ги ловят.Безсрамници.Нищо ново под слънцето .Фатмака вече е оср...почти до уши.Дтрахливеца една реформа няма да направи.Защото е зависим от масони,ТИМаджии,олигарси разни.И тоя Копринков дайте да го видят хората?Този,дето му върти аферите и далаверите.

    Коментиран от #15, #16

    14:31 27.07.2026

  • 7 Нещастници

    12 2 Отговор
    процентът на отказ на визи за американци трябва да е съшия като техния процент на отказ.... упссс те нямат визи за колонията ..

    14:53 27.07.2026

  • 8 ОЩЕ ОТ СТАРОТО

    9 1 Отговор
    ПБ сА още от старото нищо няма да се промини в България да попитам а Олег Невзоров кога ? той кога ? кога баба алино ще бъде премахнато кога

    14:55 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Родина

    8 3 Отговор
    Смешници ! В България на воля си работят
    западните разузнавания и турското . Вие
    само козирувате . Послушковци !

    15:07 27.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чувствителна

    4 0 Отговор
    информация била интереса на "шпионите".Малей,чудо.А някой отговорен "фактор" може ли да каже какво чуждите разузнавания още не знаят за нас?Отдавна сме с извити бельо,нали?!

    15:25 27.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Противоречиш си!

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само":

    Рундьо ни натриса все повече и повече амерски самолети, а ти виеш за руски?!

    15:57 27.07.2026

  • 17 Цвете

    2 0 Отговор
    ОТНАСЯ ЛИ СЕ И ДО НЕВЗОРОВ, ИЛИ ТОЙ Е " НАШ ЧОВЕК "?????? ЗА СВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ ОКОЛО ПОЛОВИН МИЛИОН РУСНАКА ,НЕ ЗНАМ ДАЛИ ИМАТ ОФИЦИАЛНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕТО ИМ ,СЛЕД КАТО ИЗТЕЧЕ ТРИМЕСЕЧНИЯТ ИМ СРОК? МАСА СОБСТВЕНИЦИ НА ХОТЕЛИ И ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ НЕ ПО ЕДИН, А ПО ДВА И ПОВЕЧЕ. ДА ПРОВЕРЯТ ЦЯЛОТО ЧЕРНОМОРИЕ.

    Коментиран от #19

    16:10 27.07.2026

  • 18 Цвете

    1 0 Отговор
    ОТНАСЯ ЛИ СЕ И ДО НЕВЗОРОВ, ИЛИ ТОЙ Е " НАШ ЧОВЕК "?????? ЗА СВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ ОКОЛО ПОЛОВИН МИЛИОН РУСНАКА ,НЕ ЗНАМ ДАЛИ ИМАТ ОФИЦИАЛНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕТО ИМ ,СЛЕД КАТО ИЗТЕЧЕ ТРИМЕСЕЧНИЯТ ИМ СРОК? МАСА СОБСТВЕНИЦИ НА ХОТЕЛИ И ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ НЕ ПО ЕДИН, А ПО ДВА И ПОВЕЧЕ. ДА ПРОВЕРЯТ ЦЯЛОТО ЧЕРНОМОРИЕ.

    16:11 27.07.2026

  • 19 Щом си

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    отраяха като пръдн у гащи, значи Е наш чиляк! Баба ти алино приключи!

    16:12 27.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове