ДАНС отряза 25 чужденци за българско гражданство

Държавна агенция "Национална сигурност" е дала отрицателно становище за предоставяне на българско гражданство на 25 чужденци през 2025 година заради връзки с чужди специални служби и дейност срещу националната сигурност, съобщават от NOVA.
През изминалата година контраразузнаването е експулсирало руски граждани заради действия срещу интересите на България. Спрямо един от тях са наложени мерки за експулсиране, отнемане на правото на пребиваване и петгодишна забрана за влизане в Европейския съюз. Втори руски гражданин е лишен от право на пребиваване със същата петгодишна забрана за достъп до общността, а трети е експулсиран поради доказана съпричастност към руските специални служби.
Докладът на агенцията разкрива, че Софийската градска прокуратура проверява български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили във войната срещу Украйна. Успоредно с това се води досъдебно производство срещу чужденец за дейност в полза на чужди разузнавания.
През 2025 година България е останала обект на активни хибридни операции, целящи влияние върху външната политика, процеса на вземане на решения и създаването на зависимости в различни сфери. Основните цели на чуждестранните служби включват придобиване на чувствителна информация и изграждане на позиции в държавната администрация, медиите, неправителствения сектор и стратегическите предприятия.
Защитата на критичната инфраструктура придобива ключово значение на фона на зачестилите кибератаки, при които все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. Отчитат се сериозни рискове за енергетиката, транспорта, комуникациите и здравеопазването поради остаряло оборудване, недостиг на средства и недостатъчно развита киберзащита.
Трафикът на хора остава сериозно предизвикателство пред националната сигурност. Агенцията работи съвместно с останалите институции за пресичане на каналите за нелегално преминаване и ограничаване на проникването на лица, представляващи заплаха. Въпреки че страната не е била пряка цел на терористични атаки, продължава стриктният мониторинг над организации с потенциал за радикализация и обменът на информация с партньорските служби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Ганчо
До коментар #2 от "честен ционист":Когато тръгнеш на джамия вместо на синагога. Не че има голяма разлика.
14:15 27.07.2026
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6 Само
Коментиран от #15, #16
14:31 27.07.2026
7 Нещастници
14:53 27.07.2026
8 ОЩЕ ОТ СТАРОТО
14:55 27.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Родина
западните разузнавания и турското . Вие
само козирувате . Послушковци !
15:07 27.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чувствителна
15:25 27.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Противоречиш си!
До коментар #6 от "Само":Рундьо ни натриса все повече и повече амерски самолети, а ти виеш за руски?!
15:57 27.07.2026
17 Цвете
Коментиран от #19
16:10 27.07.2026
18 Цвете
16:11 27.07.2026
19 Щом си
До коментар #17 от "Цвете":отраяха като пръдн у гащи, значи Е наш чиляк! Баба ти алино приключи!
16:12 27.07.2026