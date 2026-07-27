ДАНС отряза 25 чужденци за българско гражданство

Държавна агенция "Национална сигурност" е дала отрицателно становище за предоставяне на българско гражданство на 25 чужденци през 2025 година заради връзки с чужди специални служби и дейност срещу националната сигурност, съобщават от NOVA.

През изминалата година контраразузнаването е експулсирало руски граждани заради действия срещу интересите на България. Спрямо един от тях са наложени мерки за експулсиране, отнемане на правото на пребиваване и петгодишна забрана за влизане в Европейския съюз. Втори руски гражданин е лишен от право на пребиваване със същата петгодишна забрана за достъп до общността, а трети е експулсиран поради доказана съпричастност към руските специални служби.

Докладът на агенцията разкрива, че Софийската градска прокуратура проверява български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили във войната срещу Украйна. Успоредно с това се води досъдебно производство срещу чужденец за дейност в полза на чужди разузнавания.

През 2025 година България е останала обект на активни хибридни операции, целящи влияние върху външната политика, процеса на вземане на решения и създаването на зависимости в различни сфери. Основните цели на чуждестранните служби включват придобиване на чувствителна информация и изграждане на позиции в държавната администрация, медиите, неправителствения сектор и стратегическите предприятия.

Защитата на критичната инфраструктура придобива ключово значение на фона на зачестилите кибератаки, при които все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. Отчитат се сериозни рискове за енергетиката, транспорта, комуникациите и здравеопазването поради остаряло оборудване, недостиг на средства и недостатъчно развита киберзащита.

Трафикът на хора остава сериозно предизвикателство пред националната сигурност. Агенцията работи съвместно с останалите институции за пресичане на каналите за нелегално преминаване и ограничаване на проникването на лица, представляващи заплаха. Въпреки че страната не е била пряка цел на терористични атаки, продължава стриктният мониторинг над организации с потенциал за радикализация и обменът на информация с партньорските служби.