Русия обяви, че е превзела още две села в Донецка и Днепропетровска област

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са превзели още две населени места в Украйна - село Торске в Донецка област и Христофоривка в Днепропетровска област, предава БТА.

По данни на Москва настъплението е довело до установяване на контрол над двете села, които се намират в райони с активни бойни действия.

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Към момента информацията не може да бъде независимо потвърдена. Агенция „Ройтерс“ отбелязва, че няма възможност да провери твърденията на руската страна от независими източници.