Русия обяви, че е превзела още две села в Донецка и Днепропетровска област

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са превзели още две населени места в Украйна - село Торске в Донецка област и Христофоривка в Днепропетровска област, предава БТА.
По данни на Москва настъплението е довело до установяване на контрол над двете села, които се намират в райони с активни бойни действия.
Към момента информацията не може да бъде независимо потвърдена. Агенция „Ройтерс“ отбелязва, че няма възможност да провери твърденията на руската страна от независими източници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #5
14:37 27.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЕЛИ
14:40 27.07.2026
5 Такива са руските имена
До коментар #2 от "честен ционист":Тая мова е измислена.
14:42 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Швейк
1945г.-Йосиф Сталин побеждава фашистка Германия.
2026г.-Путин превзема две села в Украйна.
Или-както казва Остап Бендер-сбъдва се мечтата на идиота !
Коментиран от #17
14:44 27.07.2026
8 Некои си
14:46 27.07.2026
9 Руснаци
До коментар #6 от "вперьод":Хахаха, продължавайте да го удрят депа та, ние си взимаме територията хахаха, милиони укри торят земите ви, а вие се хвали те че удрят депа хахахахахах, идва киевчето наред, фронта се пука, Зеленски реве за мир
Коментиран от #16
14:48 27.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нищо де,
14:51 27.07.2026
12 Слава на Русия!
14:57 27.07.2026
13 няма край
15:04 27.07.2026
14 Стенли
15:06 27.07.2026
15 Пффф...
15:10 27.07.2026
16 Пффф...
До коментар #9 от "Руснаци":И така в подобни басни,5 години вече...хахаха
15:13 27.07.2026
17 койдазнай
До коментар #7 от "Швейк":Путин е КАЗАЛ, че е превзел две села в Украйна.
15:34 27.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Аз съм веган
Коментиран от #21, #22
15:44 27.07.2026
20 Механик
15:49 27.07.2026
21 Механик
До коментар #19 от "Аз съм веган":Абе, кво става с КУРск? Още ли браните Бахмут? Злеленски пи ли кафе в Крим?
М????
15:51 27.07.2026
22 Про100киро
До коментар #19 от "Аз съм веган":ти ли си бе кУрулаторееее :)))
16:01 27.07.2026