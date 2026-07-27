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Русия обяви, че е превзела още две села в Донецка и Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Русия обяви, че е превзела още две села в Донецка и Днепропетровска област

27 Юли, 2026 14:34, обновена 27 Юли, 2026 14:34 1 074 22

  • русия-
  • донецка област-
  • днепропетровска област-
  • села

Москва твърди, че е установила контрол над Торске и Христофоривка, но информацията не е независимо потвърдена

Русия обяви, че е превзела още две села в Донецка и Днепропетровска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са превзели още две населени места в Украйна - село Торске в Донецка област и Христофоривка в Днепропетровска област, предава БТА.

По данни на Москва настъплението е довело до установяване на контрол над двете села, които се намират в райони с активни бойни действия.

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Към момента информацията не може да бъде независимо потвърдена. Агенция „Ройтерс“ отбелязва, че няма възможност да провери твърденията на руската страна от независими източници.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    16 4 Отговор
    Торское и Христофоровка. Не звучи ли далеч по-разбираемо и благозвучно?

    Коментиран от #5

    14:37 27.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЕЛИ

    23 5 Отговор
    Това е преди 2 дни бе Душко. Днес вече са руски други населени места. Хайде след два дни ще го напишеш.

    14:40 27.07.2026

  • 5 Такива са руските имена

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Тая мова е измислена.

    14:42 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Швейк

    11 21 Отговор
    1709г.-Петър Велики разбива шведската армия.
    1945г.-Йосиф Сталин побеждава фашистка Германия.
    2026г.-Путин превзема две села в Украйна.
    Или-както казва Остап Бендер-сбъдва се мечтата на идиота !

    Коментиран от #17

    14:44 27.07.2026

  • 8 Некои си

    16 7 Отговор
    Ами нали урните уж бяха изтрепали руснаците а какво става

    14:46 27.07.2026

  • 9 Руснаци

    15 8 Отговор

    До коментар #6 от "вперьод":

    Хахаха, продължавайте да го удрят депа та, ние си взимаме територията хахаха, милиони укри торят земите ви, а вие се хвали те че удрят депа хахахахахах, идва киевчето наред, фронта се пука, Зеленски реве за мир

    Коментиран от #16

    14:48 27.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нищо де,

    19 2 Отговор
    след две седмици щего потвърдят.

    14:51 27.07.2026

  • 12 Слава на Русия!

    22 7 Отговор
    Напред Русия! Бой до пълна капитулация на фашистка украина и помагачите й!

    14:57 27.07.2026

  • 13 няма край

    6 13 Отговор
    руската мъка

    15:04 27.07.2026

  • 14 Стенли

    11 4 Отговор
    Браво ,успех на храбрите руски солдати💪👍

    15:06 27.07.2026

  • 15 Пффф...

    4 9 Отговор
    Бтаво бе,хахаха....Планът преди 5 години такъв ли беше????

    15:10 27.07.2026

  • 16 Пффф...

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаци":

    И така в подобни басни,5 години вече...хахаха

    15:13 27.07.2026

  • 17 койдазнай

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    Путин е КАЗАЛ, че е превзел две села в Украйна.

    15:34 27.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аз съм веган

    1 3 Отговор
    За пет години две села. Бензиностанцията е позор.

    Коментиран от #21, #22

    15:44 27.07.2026

  • 20 Механик

    3 1 Отговор
    Да де, ама па Драпти и ВСУ драпат към Лвов. Киев е на път да изгуби стратегическо значение.

    15:49 27.07.2026

  • 21 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Аз съм веган":

    Абе, кво става с КУРск? Още ли браните Бахмут? Злеленски пи ли кафе в Крим?
    М????

    15:51 27.07.2026

  • 22 Про100киро

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аз съм веган":

    ти ли си бе кУрулаторееее :)))

    16:01 27.07.2026

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