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Възпитателката, удряла и влачила деца по пода в столична ясла, ще бъде уволнена

Възпитателката, удряла и влачила деца по пода в столична ясла, ще бъде уволнена

27 Юли, 2026 12:17 546 14

  • изгрев-
  • детска ясла-
  • възпитателка-
  • насилие

За агресията пръв сигнализира кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев

Възпитателката, удряла и влачила деца по пода в столична ясла, ще бъде уволнена - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възпитателката, удряла и влачила деца по пода в Столична детска ясла „Проф. д-р Иван Митев” в ж.к. „Изток”, ще бъде освободена дисциплинарно. Това стана ясно от думите на директора на детската ясла Елена Атанасова, която коментира случая в ефира на „Здравей, България” по Нова тв. За агресията пръв сигнализира кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев. В пост в социалните мрежи той написа, че на записи от камери се вижда как възпитателка е удряла и влачила няколко деца по пода и им е дърпала ушите.

„Получихме в районната администрация сигнал от родители за извършено насилие над детето им. Незабавно разпоредих проверка и уведомих компетентните органи. Извършихме проверка съвместно с Първо районно полицейско управление. На базата на информацията от камерите, които са разположени почти навсякъде в яслата и са с висока резолюция, се потвърдиха опасенията, посочени в сигнала”, коментира Делян Георгиев в ефира на предаването.

По думите му на записите се вижда как един от възпитателите в яслата дърпа едно дете за ухото. „Не бих искал да навлизам в повече подробности, тъй като в момента се води разследване. От вчера има и преписка в СГП по темата, затова изчакваме компетентните органи да се произнесат. В нито една детска градина или ясла няма място за подобно поведение. Като районен кмет няма да позволя това да се случва в детските заведения в нашия район. Уведомил съм и дирекцията на Столична община, както и съм изпратил писмо до директора на яслата с искане за дисциплинарно освобождаване на въпросната служителка”, заяви Георгиев.

Той коментира още, че става въпрос за инцидент, който касае един работен ден, но засяга няколко деца. „Щом прокуратурата е сезирана по случая, очевидно не става въпрос само за едно подръпване на ухо. Дори и да ставаше дума само за такова действие, аз лично считам, че това е абсолютно недопустимо поведение в детска ясла. За периода, в който съм кмет на района, нито веднъж не съм получавал подобен сигнал. Затова съм изключително притеснен и разочарован от ситуацията”, допълни кметът на район „Изгрев“.

Директорът на детската ясла Елена Атанасова коментира, че въпросната възпитателка работи от една година в детското заведение. Преди това е била йога учител. „Такъв служител няма място сред нас. Това се случва извън присъствието на други колеги. Поискано е обяснение от целия персонал в групата и никой не е видял, но на камерите се вижда. Никога не съм го очаквала от нея, защото тя е преподавател по йога, еродиран човек и съм потресена от случая”, каза Атанасова.

„Когато си прекратих отпуската, за да разследвам случая, тя си взе болничен и изпрати своето обяснение по електронната поща, в което пише, че няма физически контакт с определеното дете, за което майката е дала оплакване”, коментира още директорът.

Психологът на детската ясла Ирена Василева посочи, че това категорично е изолиран случай. „Децата идват с желание, чувстват се обичани и добре при нас”, каза тя. Психологът на детската ясла коментира още, че служителите, които постъпват на работа, не минават проверка за това каква е психическата им подготовка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А не бе

    3 2 Отговор
    повишете я

    12:19 27.07.2026

  • 2 Без име

    5 1 Отговор
    А един търговец, ако не издаде кадов бон, 1500 евро глоба и един месец затваряне на обекта при първо нарушение. Тая съсипала психиката на детето и само уволнение. Тук държавни и общински служители не носят наказателна отговорност, синекурни длъжности.

    12:24 27.07.2026

  • 3 тиририрам

    4 0 Отговор
    За момент си помислих, че става дума за Мими Кучева, но се сетих, че тя не е йога учител, а камасутра инструктор.

    12:24 27.07.2026

  • 4 честен ционист

    0 4 Отговор
    Тези йога петроханци трябва да възпитават само дребен рогат добитък из пасищата.

    12:24 27.07.2026

  • 5 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    ЯВНО НА УЧИТЕЛИТЕ ИМ БУШИ СИСТЕМАТА ДА СЕ БОРЯТ С ,,ГАМЕНЧЕТА,,?

    Коментиран от #6

    12:24 27.07.2026

  • 6 пфф

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Какви гаменчета в детските ясли, бе чиче?

    Коментиран от #10

    12:26 27.07.2026

  • 7 оня с коня

    7 3 Отговор
    Виждал съм разглезени деца по улицата свикнали да им се угажда за всичко как внезапно започват да пищят неистово,да тропат с крака че не им е угодено,а едно дори започна да се търкаля по земята и легна по гръб в една локва.Ако в тая невръстна възраст у Детето не се култивира чувство за Дисциплина и страх от наказание,то твърде вероятно е в Младежка възраст да стигне до Затвора поради чувство за Безнаказаност!

    Коментиран от #9

    12:26 27.07.2026

  • 8 Нормално

    2 1 Отговор
    ...когато имаш 30 малки палави зверчета, трудно е за една лелка и една учителка да се справят...за тая бройка трябва да е разделена на три групи. И кой за подобно нарушение в работата му го уволняват...за политиците да не говорим. Едно време им свирила ушите на децата от дърпане и шамари и всичко беше точно, здрави и послушни деца, утеха и работеха....сега майки кифли и децата кифлеят

    12:31 27.07.2026

  • 9 Освалдо Риос

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Спокойно, до тогава ще си е обърнало пола и ще е кротко и хрисимо.

    Коментиран от #13

    12:31 27.07.2026

  • 10 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "пфф":

    ..ГОУЕМИ!

    12:32 27.07.2026

  • 11 хаха

    0 0 Отговор
    Ауууу каква изненада. Допълнителни данни към изследването как женският пол е значително по-склонен към насилие срещу бебета/деца и възрастни.

    12:36 27.07.2026

  • 12 Доротея

    0 2 Отговор
    Извинявайте, но това не е детска градина на фотоса! Такива кецове от КНР имах преди 50 години - откъде ги изкопахте!!? Същественото - масово на такива места се трудят неудачници, които не са достатъчно красиви и образовани, без сполучлив брак, тоест, без съпруг или направо без мъж, което е не само депресиращо! Битови проблеми, липса на ласки - съсипия! След това - млади учителници с купени дипломи си чоплят фейсбуците и ноктите, търсят нови авантюри, а тя трябва да се грижи за хлапетата - това не ще да се храни, другото удря третото, там се напишкало, онова пък направо без пампер - ужаст! И като и дойде до гуша от този ,,живот", на кого да си го изкара - на малките! И ги подпуква с шамари, крясъци и влачене по паркета! Има нужда не от наказания, а от спешна помощ, някой по запазен господин да и реши проблемите! А на нейно място искам да видя позитивни млади дами, които коментират случая - водещата по телевизията, облечена от гардероб, любовницата на районния кмет, репортерките, тези от социалните и Агенцията за защита! Това ще бъде една положителна среда и пример за малчуганите, ще растат щастливи и добри, а сега какво - възпитателката агресира върху тях и те вземайки този пример, започват да бият играчките, зайчета, мечета, костенурки и да стават лоши подрастващи!

    12:37 27.07.2026

  • 13 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Освалдо Риос":

    Честно казано подобни Шеги ме Депресират...

    12:39 27.07.2026

  • 14 Цвете

    1 0 Отговор
    ДА Й СЕ ОТНЕМЕ ПРАВОТО ЗАВИНАГИ ДА РАБОТИ С ДЕЦА. НИЩОЖЕСТВО.ДИСЦИПЛИНАРНО ДА Я УВОЛНЯТ.

    12:39 27.07.2026

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