Мартин-Елвиса пак е ерген, обяви раздялата си с младата Йоана (СНИМКА)

Най-възрастният Ерген до момента Мартин Николов се раздели с гаджето си Йоана Илиева. Риалити героят обяви изненадващо новината за раздялата чрез стори в социалните мрежи, воден от желанието си да избегне спекулации. Елвиса заяви, че предпочита той да съобщи за края на отношенията си с 20 години по-младото си гадже, преди да започнат клюките по техен адрес.
„Тъй като искаме да избегнем всякакви интриги и злонамерени коментари по наш адрес и искаме всичко да е ясно и да излезе като информация от нас самите, с Йоана Илиева се разделихме, но запазихме приятелски отношения“, пише в краткото изявление на Мартин, придружено от тяхна обща снимка.
Той не дава никакви повече пояснения, а много от феновете им са шокирани да чуят за раздялата при положение, че се надяваха скоро да ги видят пред олтара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боби
Коментиран от #3, #9
14:41 27.07.2026
2 истина ти казвам
14:43 27.07.2026
3 истина ти казвам
До коментар #1 от "Боби":Е виж кой е написал тая простотия! Какво очакваш???
14:44 27.07.2026
4 Кобра Кай 🥋
14:44 27.07.2026
5 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
14:45 27.07.2026
6 в кратце
14:45 27.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ами,
До коментар #1 от "Боби":Чалгаропитеци,нищо неочаквано.Туниговано кифле и чичко уж паричко.
15:01 27.07.2026
10 Пари не й дава, не го
15:05 27.07.2026
11 непротестиращ
Коментиран от #18
15:14 27.07.2026
12 Специалист
15:24 27.07.2026
13 Стефан
15:26 27.07.2026
14 ЙЕЛОУ ТАКСИ
15:36 27.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този
15:56 27.07.2026
17 Най - накрая
15:57 27.07.2026
18 ха, ха
До коментар #11 от "непротестиращ":Може и затова да са се разделили,този хвалипръцко се хвана като плевел за формата,,Ергенът,,и никой и нищо не може да го изкорени оттам освен дружката му Ники Николов с когото си паснаха като бупе и гащи.
15:59 27.07.2026