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Мартин-Елвиса пак е ерген, обяви раздялата си с младата Йоана (СНИМКА)

Мартин-Елвиса пак е ерген, обяви раздялата си с младата Йоана (СНИМКА)

27 Юли, 2026 14:31 1 550 18

  • мартин николов - елвиса-
  • йоана илиева-
  • ергенът-
  • раздяла

Риалити героят сподели, че двамата ще запазят приятелските си отношения

Мартин-Елвиса пак е ерген, обяви раздялата си с младата Йоана (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-възрастният Ерген до момента Мартин Николов се раздели с гаджето си Йоана Илиева. Риалити героят обяви изненадващо новината за раздялата чрез стори в социалните мрежи, воден от желанието си да избегне спекулации. Елвиса заяви, че предпочита той да съобщи за края на отношенията си с 20 години по-младото си гадже, преди да започнат клюките по техен адрес.

„Тъй като искаме да избегнем всякакви интриги и злонамерени коментари по наш адрес и искаме всичко да е ясно и да излезе като информация от нас самите, с Йоана Илиева се разделихме, но запазихме приятелски отношения“, пише в краткото изявление на Мартин, придружено от тяхна обща снимка.

Той не дава никакви повече пояснения, а много от феновете им са шокирани да чуят за раздялата при положение, че се надяваха скоро да ги видят пред олтара.

Мартин-Елвиса пак е ерген, обяви раздялата си с младата Йоана (СНИМКА)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боби

    34 1 Отговор
    И Елвиса и малката са за съжаление ! И единия и другия са съвременни ,, Боклуци " на който не трябва дори да им се обръща ни най малко внимание

    Коментиран от #3, #9

    14:41 27.07.2026

  • 2 истина ти казвам

    19 0 Отговор
    Оооооп, преместих го!

    14:43 27.07.2026

  • 3 истина ти казвам

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    Е виж кой е написал тая простотия! Какво очакваш???

    14:44 27.07.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    24 0 Отговор
    Таа цялата пластмасова - скули, нос, брадичка, тситси, коса със екстеншъни. Вероятно пропускам нещо.

    14:44 27.07.2026

  • 5 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    21 0 Отговор
    Йоанна какво работи? Сама ли се издържа? Къде живее?

    14:45 27.07.2026

  • 6 в кратце

    8 0 Отговор
    E,това нали вече го четохме?!

    14:45 27.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ами,

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    Чалгаропитеци,нищо неочаквано.Туниговано кифле и чичко уж паричко.

    15:01 27.07.2026

  • 10 Пари не й дава, не го

    6 1 Отговор
    вдига, за какво й е тоя пр...ъч!

    15:05 27.07.2026

  • 11 непротестиращ

    12 0 Отговор
    Е, върнете го отново в шоуто, щом е ерген! Пък може и де му натресете някоя и друга бабичка-мома! Ще стане един път, Наумчо!

    Коментиран от #18

    15:14 27.07.2026

  • 12 Специалист

    8 0 Отговор
    Стига ни занимавахте с ненужни на никого хора.От тях няма полза.Пишете за умни и интелигентни хора полезни за България

    15:24 27.07.2026

  • 13 Стефан

    3 0 Отговор
    Тоя е един най-обикновен Кат

    15:26 27.07.2026

  • 14 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    6 0 Отговор
    И мъжа и жената еднодневки ... употребяваш и захвърляш

    15:36 27.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този

    3 0 Отговор
    Внуци му предстоят ,а се излага.

    15:56 27.07.2026

  • 17 Най - накрая

    3 0 Отговор
    Взел се е с Нико Николов, който го направи известен с, Ергенът.

    15:57 27.07.2026

  • 18 ха, ха

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "непротестиращ":

    Може и затова да са се разделили,този хвалипръцко се хвана като плевел за формата,,Ергенът,,и никой и нищо не може да го изкорени оттам освен дружката му Ники Николов с когото си паснаха като бупе и гащи.

    15:59 27.07.2026