Мартин-Елвиса пак е ерген, обяви раздялата си с младата Йоана (СНИМКА)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Мечтите Ви постепенно ще започнат да намират по-реалистична посока за развитие. Подкрепата на близък човек ще Ви помогне да погледнете по-уверено към бъдещето. Не позволявайте на моментни колебания или неясни впечатления да отклонят вниманието Ви от истински важните цели. Вечерта ще Ви донесе хармония, спокойствие и усещане за вътрешна сигурност.

Водолей (21.01 - 19.02) Оригиналното мислене ще Ви помогне да откриете решение, което другите трудно забелязват. Ще имате възможност да обмените идеи с хора, които споделят Вашите интереси. Проверявайте внимателно всяка нова информация, преди да ? се доверите напълно. Вечерта ще бъде подходяща за творчество, приятелски разговори и вдъхновение.

Козирог (23.12 - 20.01) Последователният подход ще Ви помогне да напреднете уверено към поставените цели. Ще разполагате с достатъчно търпение, за да решите въпрос, който изисква внимание към детайла. Не позволявайте на временна несигурност или чужди съмнения да променят плановете Ви. Вечерта ще бъде спокойна и изпълнена с усещане за стабилност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Оптимизмът Ви ще вдъхновява хората около Вас и ще създава благоприятни възможности за нови начинания. Денят е подходящ за планиране, обучение или срещи с интересни събеседници. Добре е да съчетаете смелите идеи с реалистична оценка на обстоятелствата. Вечерта ще Ви остави с чувство за удовлетворение и надежда.

Скорпион (24.10 - 22.11) Проницателността Ви ще Ви помогне да откриете най-доброто решение на въпрос, който изисква внимание. Някои събития ще покажат, че търпението носи по-добри резултати от прибързаните действия. Бъдете предпазливи към обещания, които звучат прекалено добре, за да бъдат истински. Вечерта ще Ви донесе увереност и вътрешно спокойствие.

Везни (24.09 - 23.10) Дипломатичността ще бъде най-силното Ви качество през този ден. Ще успеете да изгладите различия и да създадете по-добра атмосфера около себе си. Не се поддавайте на чужди колебания или объркващи мнения. Завършвате деня с приятни разговори и чувство за близост.

Дева (24.08 - 23.09) Прецизността в действията Ви ще Ви помогне да избегнете ненужни усложнения. Подходящ момент е да довършите започнати задачи и да внесете повече ред в плановете си. Ако нещо изглежда прекалено обещаващо, отделете време да го прецените спокойно. Преди денят да приключи ще имате усещане за сигурност и вътрешен баланс.

Лъв (24.07 - 23.08) Лидерските Ви качества ще бъдат забелязани и високо оценени. Пред Вас може да се открие възможност, която ще Ви насърчи да мислите по-мащабно за бъдещето. Подхождайте с увереност, но не пренебрегвайте дребните подробности. Денят завършва с добро настроение и ново вдъхновение.

Рак (22.06 - 23.07) Вниманието към хората, които цените, ще Ви донесе чувство на удовлетворение. Ще намирате правилните думи, когато трябва да внесете спокойствие в напрегната ситуация. Не позволявайте на временни съмнения да отслабят увереността Ви. Вечерните часове ще бъдат изпълнени с повече хармония и уют.

Близнаци (22.05 - 21.06) Общуването ще Ви донесе интересни идеи и полезни възможности за развитие. Някой разговор може да Ви помогне да видите стара ситуация от съвсем различен ъгъл. Избягвайте да правите прибързани заключения, ако информацията все още не е пълна. Вечерта е благоприятна за приятни срещи и вдъхновяващи планове.

Телец (21.04 - 21.05) Постоянството ще бъде Вашият най-ценен съюзник през този ден. Ще успеете да се справите с практични въпроси, които доскоро са изглеждали по-сложни. Добре е да разграничавате фактите от предположенията, когато обсъждате важни теми. В края на деня ще се почувствате по-уверени в следващите си стъпки.