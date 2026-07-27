Прокуратурата дължи над 200 000 евро на генерал Димитър Шивиков

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решение на Пловдивския апелативен съд, с което на бригаден генерал Димитър Шивиков се присъжда обезщетение от 76 694 евро заради незаконно обвинение. Според публикация на Defakto.bg офицерът е бил подложен на близо 6-годишно наказателно преследване по обвинение, че е ощетил армията с 22 497 евро. С отказа си за касационен контрол, върховните съдии оставят в сила въззивното решение, а общата сума, която прокуратурата дължи на генерала по всички скалъпени дела срещу него, надхвърля 204 500 евро.
Пред ВКС делото е образувано по жалба на Апелативна прокуратура - Пловдив. Държавното обвинение е поискало отмяна на постановеното обезщетение, както и на присъдените адвокатски разноски в размер на 5 445 евро, определяйки ги като „прекомерни“. Съдът обаче е категоричен, че сумата е напълно справедлива предвид претърпените неимуществени вреди.
Оспорваното пред ВКС обезщетение е по едно от общо трите наказателни производства, които прекършиха кариерата на българския офицер. Първото обвинение бе за длъжностно престъпление по анонимен сигнал. Прокуратурата твърдеше, че Шивиков е извършил 13 престъпления, като е предоставил полево оборудване на общините Карлово, Клисура, Калофер и на местно ловно дружество за различни тържества, без да им поиска наем. Сред абсурдните обвинения бяха изпращане на военнослужещи да помагат за приготвянето на храна, помощ за ремонт на апартамент и задържане на шофьорска книжка на войник за няколко дни.
По това дело генералът бе привличан пет пъти като обвиняем. Наложена му бе забрана да пътува в чужбина, а достъпът му до класифицирана информация бе отнет. На 19 юли 2018 г. Шивиков бе признат за невиновен, а оправдателната присъда влезе в сила в началото на 2021 г.
ВКС отчита, че действията на прокуратурата са довели до принудителното напускане на генерала, с което е сложен край на почти 30-годишната му безупречна кариера. „Според съдебно-психиатрична експертиза, започналото наказателното производство е било неочаквано за Ш. и за кратко време са поставени под съмнение и на практика разрушени основните личностови приоритети – успешната му кариера и уважението на околните“, се посочва в мотивите на съда.
Паралелно с първото производство, Военно-окръжна прокуратура - София образува и прословутото „дело за одеялата“. То започна след края на мисията на ISAF в Афганистан, когато военните прокурори обвиниха бригадния генерал, че е присвоил одеяла, зимни комплекти, спортни екипи, топки, войнишки канчета и походни легла. Оказа се, че имуществото е било предназначено за дарение на домове за сираци в България, а не е било собственост на родната армия или на НАТО.
В открито съдебно заседание дори апелативният прокурор от Пловдив Светлозар Лазаров разкритикува действията на колегите си: „Няма какво да умуваме. Моралът и законът в случая са в един много жесток челен сблъсък. Повдигнати са брутални обвинения. Отговорно заявявам, без да се притеснявам, че това е дело бухалка.“ За това незаконно обвинение Шивиков окончателно осъди държавното обвинение за сумата от 40 903 евро.
ВКС установява, че срещу Шивиков е водено и трето дело – за това, че разрешавал на войници да участват във военни първенства по футбол, нарушавайки ритъма на физическата им подготовка. То също завършва с оправдателна присъда.
В началото на 2026 г. Димитър Шивиков осъди прокуратурата и за осуетеното си участие в мисия на НАТО. Въпреки че е бил включен в групата за операцията „Решителна подкрепа“ през 2018 – 2019 г., той не е заминал заради непочистена полицейска регистрация, която МВР е пазело въпреки липсата на основания. Заради бездействието на институциите той бе обезщетен с общо 32 580 евро за пропуснати ползи и неимуществени вреди.
Общата сума, която данъкоплатците ще трябва да платят чрез бюджета на прокуратурата за унищожаването на кариерата на генерала, възлиза на над 204 500 евро, без да се броят всички натрупани лихви, съдебни разноски и адвокатски хонорари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
сега го "перат " мунчовците !!!
Коментиран от #6
12:51 27.07.2026
2 Хаха
Коментиран от #5
12:53 27.07.2026
3 Шиширатурата
12:55 27.07.2026
4 Янко
12:55 27.07.2026
5 Сила
До коментар #2 от "Хаха":МИЗЕРНИК , КОКОШКАР , ТЪРГОВЕЦ НА" МИШИ КОЖИ " .....НАГЪЛ СЛУЖБОГОНЕЦ И КОПЕЙКАДЖИЯ С НАТОВСКИ ПАГОНИ ОБАЧЕ !!!?
12:56 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 На мене до
12:58 27.07.2026
10 Малоумни
13:00 27.07.2026
11 Фори
Коментиран от #14
13:01 27.07.2026
12 Почна да намирисва нещо
Коментиран от #13
13:01 27.07.2026
13 50% са за
До коментар #12 от "Почна да намирисва нещо":съдията бе! Много стар номер
13:02 27.07.2026
14 Сила
До коментар #11 от "Фори":Абсолютно резонен въпрос !!! Защо ....???!
Вероятно заради одеялата и чаршафите ...?!?!
13:03 27.07.2026
15 Сойка Присмехулка
13:09 27.07.2026
16 Леле - леле ! 😜
13:10 27.07.2026
17 Само да попитам
13:11 27.07.2026
18 АГАТ а Кристи
Ама ги плащаме аз и ти !!!
13:11 27.07.2026
19 хххх
Коментиран от #22
13:13 27.07.2026
20 От казармата
Така че не 13, а 113 обвинения няма да покрият щетите.
Странно защо всички крадльовци веднага стават върли русофили.
А този резултат от далеч вони на корупция.
Коментиран от #29
13:16 27.07.2026
21 Мутата
13:16 27.07.2026
22 Име
До коментар #19 от "хххх":Най-вероятно обещетението се дели между генерал, прокурор, адвокат и съдия.
13:18 27.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Чичо от село
13:19 27.07.2026
25 Румен
13:21 27.07.2026
26 БРАВО !
Изгодно....крадеш и после те обезщетяват !
13:33 27.07.2026
27 Моряка
13:36 27.07.2026
28 оня с коня
13:38 27.07.2026
29 Моряка
До коментар #20 от "От казармата":Ноща ражда в свойта утроба вековнота злаба на роба.
13:39 27.07.2026
30 безпартиен
13:53 27.07.2026
31 БОЦ - ко
Със съдии, фуражи, прокурори,
Все на чуждите ще им за виждаме,
Без грешките си, да ги виждаме...
14:00 27.07.2026
32 И после,
14:05 27.07.2026
33 Простият
14:09 27.07.2026
34 Станчо
14:22 27.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.