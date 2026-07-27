Прокуратурата дължи над 200 000 евро на генерал Димитър Шивиков

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решение на Пловдивския апелативен съд, с което на бригаден генерал Димитър Шивиков се присъжда обезщетение от 76 694 евро заради незаконно обвинение. Според публикация на Defakto.bg офицерът е бил подложен на близо 6-годишно наказателно преследване по обвинение, че е ощетил армията с 22 497 евро. С отказа си за касационен контрол, върховните съдии оставят в сила въззивното решение, а общата сума, която прокуратурата дължи на генерала по всички скалъпени дела срещу него, надхвърля 204 500 евро.

Пред ВКС делото е образувано по жалба на Апелативна прокуратура - Пловдив. Държавното обвинение е поискало отмяна на постановеното обезщетение, както и на присъдените адвокатски разноски в размер на 5 445 евро, определяйки ги като „прекомерни“. Съдът обаче е категоричен, че сумата е напълно справедлива предвид претърпените неимуществени вреди.

Оспорваното пред ВКС обезщетение е по едно от общо трите наказателни производства, които прекършиха кариерата на българския офицер. Първото обвинение бе за длъжностно престъпление по анонимен сигнал. Прокуратурата твърдеше, че Шивиков е извършил 13 престъпления, като е предоставил полево оборудване на общините Карлово, Клисура, Калофер и на местно ловно дружество за различни тържества, без да им поиска наем. Сред абсурдните обвинения бяха изпращане на военнослужещи да помагат за приготвянето на храна, помощ за ремонт на апартамент и задържане на шофьорска книжка на войник за няколко дни.

По това дело генералът бе привличан пет пъти като обвиняем. Наложена му бе забрана да пътува в чужбина, а достъпът му до класифицирана информация бе отнет. На 19 юли 2018 г. Шивиков бе признат за невиновен, а оправдателната присъда влезе в сила в началото на 2021 г.

ВКС отчита, че действията на прокуратурата са довели до принудителното напускане на генерала, с което е сложен край на почти 30-годишната му безупречна кариера. „Според съдебно-психиатрична експертиза, започналото наказателното производство е било неочаквано за Ш. и за кратко време са поставени под съмнение и на практика разрушени основните личностови приоритети – успешната му кариера и уважението на околните“, се посочва в мотивите на съда.

Паралелно с първото производство, Военно-окръжна прокуратура - София образува и прословутото „дело за одеялата“. То започна след края на мисията на ISAF в Афганистан, когато военните прокурори обвиниха бригадния генерал, че е присвоил одеяла, зимни комплекти, спортни екипи, топки, войнишки канчета и походни легла. Оказа се, че имуществото е било предназначено за дарение на домове за сираци в България, а не е било собственост на родната армия или на НАТО.

В открито съдебно заседание дори апелативният прокурор от Пловдив Светлозар Лазаров разкритикува действията на колегите си: „Няма какво да умуваме. Моралът и законът в случая са в един много жесток челен сблъсък. Повдигнати са брутални обвинения. Отговорно заявявам, без да се притеснявам, че това е дело бухалка.“ За това незаконно обвинение Шивиков окончателно осъди държавното обвинение за сумата от 40 903 евро.

ВКС установява, че срещу Шивиков е водено и трето дело – за това, че разрешавал на войници да участват във военни първенства по футбол, нарушавайки ритъма на физическата им подготовка. То също завършва с оправдателна присъда.

В началото на 2026 г. Димитър Шивиков осъди прокуратурата и за осуетеното си участие в мисия на НАТО. Въпреки че е бил включен в групата за операцията „Решителна подкрепа“ през 2018 – 2019 г., той не е заминал заради непочистена полицейска регистрация, която МВР е пазело въпреки липсата на основания. Заради бездействието на институциите той бе обезщетен с общо 32 580 евро за пропуснати ползи и неимуществени вреди.

Общата сума, която данъкоплатците ще трябва да платят чрез бюджета на прокуратурата за унищожаването на кариерата на генерала, възлиза на над 204 500 евро, без да се броят всички натрупани лихви, съдебни разноски и адвокатски хонорари.