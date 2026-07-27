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Прокуратурата дължи над 200 000 евро на генерал Димитър Шивиков

Прокуратурата дължи над 200 000 евро на генерал Димитър Шивиков

27 Юли, 2026 12:49 1 940 35

  • прокуратура-
  • обезщетение-
  • ген. димитър шивиков-
  • българия

Оспорваното пред ВКС обезщетение е по едно от общо трите наказателни производства, които прекършиха кариерата на българския офицер

Прокуратурата дължи над 200 000 евро на генерал Димитър Шивиков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решение на Пловдивския апелативен съд, с което на бригаден генерал Димитър Шивиков се присъжда обезщетение от 76 694 евро заради незаконно обвинение. Според публикация на Defakto.bg офицерът е бил подложен на близо 6-годишно наказателно преследване по обвинение, че е ощетил армията с 22 497 евро. С отказа си за касационен контрол, върховните съдии оставят в сила въззивното решение, а общата сума, която прокуратурата дължи на генерала по всички скалъпени дела срещу него, надхвърля 204 500 евро.

Пред ВКС делото е образувано по жалба на Апелативна прокуратура - Пловдив. Държавното обвинение е поискало отмяна на постановеното обезщетение, както и на присъдените адвокатски разноски в размер на 5 445 евро, определяйки ги като „прекомерни“. Съдът обаче е категоричен, че сумата е напълно справедлива предвид претърпените неимуществени вреди.

Оспорваното пред ВКС обезщетение е по едно от общо трите наказателни производства, които прекършиха кариерата на българския офицер. Първото обвинение бе за длъжностно престъпление по анонимен сигнал. Прокуратурата твърдеше, че Шивиков е извършил 13 престъпления, като е предоставил полево оборудване на общините Карлово, Клисура, Калофер и на местно ловно дружество за различни тържества, без да им поиска наем. Сред абсурдните обвинения бяха изпращане на военнослужещи да помагат за приготвянето на храна, помощ за ремонт на апартамент и задържане на шофьорска книжка на войник за няколко дни.

По това дело генералът бе привличан пет пъти като обвиняем. Наложена му бе забрана да пътува в чужбина, а достъпът му до класифицирана информация бе отнет. На 19 юли 2018 г. Шивиков бе признат за невиновен, а оправдателната присъда влезе в сила в началото на 2021 г.

ВКС отчита, че действията на прокуратурата са довели до принудителното напускане на генерала, с което е сложен край на почти 30-годишната му безупречна кариера. „Според съдебно-психиатрична експертиза, започналото наказателното производство е било неочаквано за Ш. и за кратко време са поставени под съмнение и на практика разрушени основните личностови приоритети – успешната му кариера и уважението на околните“, се посочва в мотивите на съда.

Паралелно с първото производство, Военно-окръжна прокуратура - София образува и прословутото „дело за одеялата“. То започна след края на мисията на ISAF в Афганистан, когато военните прокурори обвиниха бригадния генерал, че е присвоил одеяла, зимни комплекти, спортни екипи, топки, войнишки канчета и походни легла. Оказа се, че имуществото е било предназначено за дарение на домове за сираци в България, а не е било собственост на родната армия или на НАТО.

В открито съдебно заседание дори апелативният прокурор от Пловдив Светлозар Лазаров разкритикува действията на колегите си: „Няма какво да умуваме. Моралът и законът в случая са в един много жесток челен сблъсък. Повдигнати са брутални обвинения. Отговорно заявявам, без да се притеснявам, че това е дело бухалка.“ За това незаконно обвинение Шивиков окончателно осъди държавното обвинение за сумата от 40 903 евро.

ВКС установява, че срещу Шивиков е водено и трето дело – за това, че разрешавал на войници да участват във военни първенства по футбол, нарушавайки ритъма на физическата им подготовка. То също завършва с оправдателна присъда.

В началото на 2026 г. Димитър Шивиков осъди прокуратурата и за осуетеното си участие в мисия на НАТО. Въпреки че е бил включен в групата за операцията „Решителна подкрепа“ през 2018 – 2019 г., той не е заминал заради непочистена полицейска регистрация, която МВР е пазело въпреки липсата на основания. Заради бездействието на институциите той бе обезщетен с общо 32 580 евро за пропуснати ползи и неимуществени вреди.

Общата сума, която данъкоплатците ще трябва да платят чрез бюджета на прокуратурата за унищожаването на кариерата на генерала, възлиза на над 204 500 евро, без да се броят всички натрупани лихви, съдебни разноски и адвокатски хонорари.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    17 62 Отговор
    ВРЪЩАЙ ЧАРШАФИТЕ И ОДЕЯЛАТА БЕ КРАТУНКОВЕЦ....НЕЩАСТНИК , КОКОШКАР !!!
    сега го "перат " мунчовците !!!

    Коментиран от #6

    12:51 27.07.2026

  • 2 Хаха

    20 39 Отговор
    Дууу близо половин милион за този шапкар дето караше редници да му ремонтират апартамента без пари 🤡

    Коментиран от #5

    12:53 27.07.2026

  • 3 Шиширатурата

    29 4 Отговор
    нищо не дава, само прибира

    12:55 27.07.2026

  • 4 Янко

    48 2 Отговор
    Не е лошо бонусите на прокуратурата да отиват за глоби на потърпевшите а не да си купуват имоти на килограм

    12:55 27.07.2026

  • 5 Сила

    12 40 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    МИЗЕРНИК , КОКОШКАР , ТЪРГОВЕЦ НА" МИШИ КОЖИ " .....НАГЪЛ СЛУЖБОГОНЕЦ И КОПЕЙКАДЖИЯ С НАТОВСКИ ПАГОНИ ОБАЧЕ !!!?

    12:56 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На мене до

    32 0 Отговор
    гуша ми идва от харчовете на държавните, нашите, обществени служители! И нищо общо няма тва в частност с ген. Шивиков. Значи непрекъснато някакви високоплатено бюджетни лица ги вкарват в некви филми. Кой крив, кой прав -интриги и създаване на ситуации за т.нар. прокуратура ме не вълнуват. Плащаме на подобни 5, 10, 15 К € заплати. Някой ги наколади, сготви (бой за позиции и влияние). Също толкова високо платените прокурори ги погват, пак за наша сметка. Следва доказателство в липса на доказателства или висока степен калинщина(неумения и незнания). И накрая обезщетението от 200 К € (например) пак го плащане ние?! Е не Ви ли дойде до гуша от неадекватни и неграмотни позьори с връзки, които при тва ни имат очеизвадно за дразнещия, но необходим електорат???!!!

    12:58 27.07.2026

  • 10 Малоумни

    27 1 Отговор
    обвинения, от още по-малоумни прокурори. Радев, ако не се събуди скоро го чака същото.

    13:00 27.07.2026

  • 11 Фори

    13 24 Отговор
    Той вече е милионер.Двайсет заплати 250 000 евро и сега още 200 000 евро за да ругае НАТО от сутрин до вечер.А защо не напусна армията когато влязохме в НАТО, като още тогава е бил убеден , че членството ни там е вредно? Като Ленин (Волгин) ще руши вредния ЕС срещу 25 000 евро заплата.

    Коментиран от #14

    13:01 27.07.2026

  • 12 Почна да намирисва нещо

    9 11 Отговор
    на пране на пари с тези присъждания на огромни обезщетения

    Коментиран от #13

    13:01 27.07.2026

  • 13 50% са за

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Почна да намирисва нещо":

    съдията бе! Много стар номер

    13:02 27.07.2026

  • 14 Сила

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "Фори":

    Абсолютно резонен въпрос !!! Защо ....???!
    Вероятно заради одеялата и чаршафите ...?!?!

    13:03 27.07.2026

  • 15 Сойка Присмехулка

    26 1 Отговор
    И от къде ще ги вземе тези пари прокуратурата, че да му ги плати? ...Познахте...От народа.

    13:09 27.07.2026

  • 16 Леле - леле ! 😜

    18 0 Отговор
    Пеевската служба не си е свършила поръчката .

    13:10 27.07.2026

  • 17 Само да попитам

    15 3 Отговор
    Защо в България има толкова много генерали, след като нямаме достатъчно войска за тях?

    13:11 27.07.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    20 0 Отговор
    "Прокуратурата дължи...."
    Ама ги плащаме аз и ти !!!

    13:11 27.07.2026

  • 19 хххх

    25 0 Отговор
    Крайно време е в такива ситуации, виновният прокурор да е солидарно отговорен с държавата и да му се отнема имущество докато се покрие дълга! Иначе безобразията и незаконнигте обвинения ще продължат вечно.

    Коментиран от #22

    13:13 27.07.2026

  • 20 От казармата

    7 15 Отговор
    Бил съм в казарма и съм виждал, какъв разгул и произвол от страна на офицерския състав цари.
    Така че не 13, а 113 обвинения няма да покрият щетите.

    Странно защо всички крадльовци веднага стават върли русофили.

    А този резултат от далеч вони на корупция.

    Коментиран от #29

    13:16 27.07.2026

  • 21 Мутата

    20 1 Отговор
    Дай боже всекимо, проблема е , че държавата не повдига регресивен иск срещу прокурорите.

    13:16 27.07.2026

  • 22 Име

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "хххх":

    Най-вероятно обещетението се дели между генерал, прокурор, адвокат и съдия.

    13:18 27.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Чичо от село

    20 0 Отговор
    Добре ще е всички замесени в тези скалъпени дела да платят тези около 204 Хил.евро.Така на практика поради политически игри масрафа го плаща народа.Трядва да има промяна в закона за прокурорите .При спечелено дело-премия,при загубено плаща разходите.

    13:19 27.07.2026

  • 25 Румен

    3 1 Отговор
    Пак ще строи , а войници няма.

    13:21 27.07.2026

  • 26 БРАВО !

    3 2 Отговор
    "ГАРВАН ОКО, НА ГАРВАН НЕ ВАДИ...."
    Изгодно....крадеш и после те обезщетяват !

    13:33 27.07.2026

  • 27 Моряка

    14 0 Отговор
    А на прокурорите,повдигнали фалшиви обвинения,ще им се размине ли?А на следователите?А на доносниците на фалшименти?А здравето му някой ще го върне ли?А осквернения служебен авторитет?Началника на отбраната ще замете ли случая?Най вероятно - да.!

    13:36 27.07.2026

  • 28 оня с коня

    2 5 Отговор
    Мошеник връщай парите.

    13:38 27.07.2026

  • 29 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "От казармата":

    Ноща ражда в свойта утроба вековнота злаба на роба.

    13:39 27.07.2026

  • 30 безпартиен

    7 0 Отговор
    Сега трябва министъра на правосъдието да заведе дело срещу прокурора образувал и поддържал обвиненията! Делото да е за нанасяне на щети на държавния бюджет в особено големи размери! Когато поне един прокурор ,съдия започне да плаща за такава "работа",тогава всичко ще си дойде на мястото!Не,че един прокурор с повече от 10 години стаж може да го уплашат 100-200 хиляди евро!Същото е и със съдиите!Така,че чакаме поне сега за ПЪРВИ ПЪТ министър да вземе нещата в свои ръце!А дано........ама.....

    13:53 27.07.2026

  • 31 БОЦ - ко

    3 0 Отговор
    Докато не напълним нашите затвори,
    Със съдии, фуражи, прокурори,
    Все на чуждите ще им за виждаме,
    Без грешките си, да ги виждаме...

    14:00 27.07.2026

  • 32 И после,

    3 0 Отговор
    в България нямало фашизъм! Има! Държавата като ОПГ!!!

    14:05 27.07.2026

  • 33 Простият

    2 0 Отговор
    ВКС греши тотално и смърди тотално. Не "прокуратурата" дължи, а определени прокурори дължат (каквото и да е). От тях трябва да се търси дължимото, а не от "прокуратурата" разбирай държавата, що се отнася до парите. В случая (и не само), ВКС залага на стария железен соцпринцип: "Колективната отговорност е равна на пълна безотговорност". Докато няма строга персонална отговорност при прокурорите и участие/санкции при възстановяване на щети, управия няма да има и там винаги "разровиш ли го - ще мирише и ще горчи като отрова" - както е казал един поет. Ама аз съм прозд, кво разбирам аз от поезия та пиша за ВКС.

    14:09 27.07.2026

  • 34 Станчо

    0 0 Отговор
    Да му ги изплатят в руски рубли!

    14:22 27.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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