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Гори хотел „Централ“ в центъра на София

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Гори хотел „Централ“ в центъра на София

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  • пожар-
  • евакуация

Евакуират хора

Гори хотел „Централ“ в центъра на София - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гори хотел „Централ“ в центъра на София.

Сигналът за пожара е подаден в 06.10 ч., съобщиха за NOVA от Столичната полиция. Няма жертви и пострадали.

В момента евакуират хората от хотела.

Очаквайте подробности...


София /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асвн

    11 5 Отговор
    Да гори

    Коментиран от #2

    07:32 17.09.2022

  • 2 И защо...

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Асвн":

    ...така,бе АсВне...?!?!

    Коментиран от #12

    07:35 17.09.2022

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    11 8 Отговор
    дано няма пострадали ХОРА

    07:36 17.09.2022

  • 4 Независима държава в 1л.ед.ч.

    17 2 Отговор
    Голема новина. Кой е собственика на хотела?

    07:47 17.09.2022


  • 5 Теле

    17 7 Отговор
    Града на злото това заслужава

    Коментиран от #7, #8

    08:01 17.09.2022

  • 6 Извънредно

    6 13 Отговор
    Путин му изгоря халката

    Коментиран от #15, #23

    08:02 17.09.2022

  • 7 Злобар

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Теле":

    Стой си на село и не се обаждай!

    Коментиран от #14, #16

    08:04 17.09.2022

  • 8 Важното е

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Теле":

    На Вуте да му е зле

    Коментиран от #13

    08:06 17.09.2022

  • 9 Па кои го 6оли

    2 2 Отговор
    За тва

    08:13 17.09.2022

  • 10 Гори хотел „Централ“

    4 1 Отговор
    Гори хотел „Централ“

    ДА НЕ СВЪРШИХА ДЪРВАТА? БА ТИ НОВИНАТА! АМИ, КАТО ГОРИ, ОБАДЕТЕ СЕ НА 112 ИЛИ НА ПОЖАРНАТА!

    08:17 17.09.2022

  • 11 Това е

    4 3 Отговор
    Подарък за празника на софето!

    08:17 17.09.2022

  • 12 Рошко

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "И защо...":

    Щот така, и се запалил, и е централа та нека гори

    08:18 17.09.2022

  • 13 Теле

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Важното е":

    А шопската поговорка

    08:18 17.09.2022

  • 14 Бай ганьо

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Злобар":

    То най голямото е софия

    08:19 17.09.2022


  • 15 БЪРКАШ ДРАГИ

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Извънредно":

    ПОДПАЛИ МУ СЕ ХАЛКАТА. ВСИЧКИ ДЖУДЖЕТА ПУСКАТ ПО ЕДНА ВОДА И НЕ МОГАТ ДА Я УГАСЯТ!

    Коментиран от #24

    08:22 17.09.2022

  • 16 Теле

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Злобар":

    Ако не е туй село че гризете жълтите павета

    Коментиран от #18

    08:23 17.09.2022

  • 17 мечо

    2 4 Отговор
    и какво ме грее мене бе даите на хората хлияб зштото нияма какво да ядат

    08:24 17.09.2022

  • 18 Гого Лагуната

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Теле":

    Ако не са селяните у туй село , щеше да си остане табелата за село Драгалевци

    08:30 17.09.2022

  • 19 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор
    има един загинал и един пострадал според МВР и БТА

    08:30 17.09.2022

  • 20 Блатен Асечки

    4 1 Отговор
    Кога нещо такова от непроизводствен характер гори, работата е ясна! Лошо инвестирахме навремето сега да прецакаме застрахователя

    08:30 17.09.2022

  • 21 Тото 1 и Тото 2

    4 0 Отговор
    Ще вземат застраховката ли ?

    08:39 17.09.2022

  • 22 бонбон

    0 0 Отговор
    Столичната община официално отбелязва Деня на София.Начело на манифестацията ще бъде Йордънка ФЪНДЪКовъ и Лена Парапета.Честито на софиянци.

    08:55 17.09.2022

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 цтра

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "БЪРКАШ ДРАГИ":

    КОЕ ДЖУДЖЕ АТАНАС АТАНАСОФ ЛИ?

    08:57 17.09.2022

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