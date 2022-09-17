Гори хотел „Централ“ в центъра на София.
Сигналът за пожара е подаден в 06.10 ч., съобщиха за NOVA от Столичната полиция. Няма жертви и пострадали.
В момента евакуират хората от хотела.
Очаквайте подробности...
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асвн
Коментиран от #2
07:32 17.09.2022
2 И защо...
До коментар #1 от "Асвн":...така,бе АсВне...?!?!
Коментиран от #12
07:35 17.09.2022
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:36 17.09.2022
4 Независима държава в 1л.ед.ч.
07:47 17.09.2022
5 Теле
Коментиран от #7, #8
08:01 17.09.2022
6 Извънредно
Коментиран от #15, #23
08:02 17.09.2022
7 Злобар
До коментар #5 от "Теле":Стой си на село и не се обаждай!
Коментиран от #14, #16
08:04 17.09.2022
8 Важното е
До коментар #5 от "Теле":На Вуте да му е зле
Коментиран от #13
08:06 17.09.2022
9 Па кои го 6оли
08:13 17.09.2022
10 Гори хотел „Централ“
ДА НЕ СВЪРШИХА ДЪРВАТА? БА ТИ НОВИНАТА! АМИ, КАТО ГОРИ, ОБАДЕТЕ СЕ НА 112 ИЛИ НА ПОЖАРНАТА!
08:17 17.09.2022
11 Това е
08:17 17.09.2022
12 Рошко
До коментар #2 от "И защо...":Щот така, и се запалил, и е централа та нека гори
08:18 17.09.2022
13 Теле
До коментар #8 от "Важното е":А шопската поговорка
08:18 17.09.2022
14 Бай ганьо
До коментар #7 от "Злобар":То най голямото е софия
08:19 17.09.2022
15 БЪРКАШ ДРАГИ
До коментар #6 от "Извънредно":ПОДПАЛИ МУ СЕ ХАЛКАТА. ВСИЧКИ ДЖУДЖЕТА ПУСКАТ ПО ЕДНА ВОДА И НЕ МОГАТ ДА Я УГАСЯТ!
Коментиран от #24
08:22 17.09.2022
16 Теле
До коментар #7 от "Злобар":Ако не е туй село че гризете жълтите павета
Коментиран от #18
08:23 17.09.2022
17 мечо
08:24 17.09.2022
18 Гого Лагуната
До коментар #16 от "Теле":Ако не са селяните у туй село , щеше да си остане табелата за село Драгалевци
08:30 17.09.2022
19 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:30 17.09.2022
20 Блатен Асечки
08:30 17.09.2022
21 Тото 1 и Тото 2
08:39 17.09.2022
22 бонбон
08:55 17.09.2022
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 цтра
До коментар #15 от "БЪРКАШ ДРАГИ":КОЕ ДЖУДЖЕ АТАНАС АТАНАСОФ ЛИ?
08:57 17.09.2022