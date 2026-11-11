Зеленски: САЩ търсят варианти за Донбас

САЩ търсят различни варианти за решаване на териториалния въпрос около Донбас като част от усилията за спиране на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Дъблин.

По думите му американската страна редовно повдига темата в преговорите. Зеленски каза, че според американския подход прекратяването на войната може да бъде свързано с оттегляне на Украйна от нейна територия.

„С нас не може да се говори по този начин, когато става дума за независимостта на страната ни“, заяви Зеленски.

Украинският президент добави, че Вашингтон се опитва да намери различни варианти по въпроса и че е чул редица предложения. Той обаче отказа да навлиза в подробности, като посочи, че обсъждането им би отнело часове.

Зеленски очаква натиск върху Русия

Според Зеленски изходът зависи от политическата воля на американската страна да окаже натиск върху Русия, както и от формата на диалога между Вашингтон и Москва.

Той заяви, че ако има намерение за решаване на тези деликатни въпроси, те трябва да бъдат обсъждани и решавани на ниво лидери. За това, по думите му, са необходими позитивни сигнали от САЩ и подкрепа от руската страна при американско участие.

Предстоящи срещи с американските представители

Специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнър трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин в Русия в четвъртък.

Зеленски съобщи, че същата вечер американските представители ще разговарят и с него в Дъблин. Срещата ще се проведе на фона на опитите за намиране на приемлива формула за териториалния въпрос и прекратяване на войната.

Източници: pravda.com.ua