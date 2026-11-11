Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: САЩ търсят варианти за Донбас
  Тема: Украйна

Зеленски: САЩ търсят варианти за Донбас

11 Ноември, 2026 22:30 1 420 34

  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • сащ-
  • русия-
  • мирни преговори

Украинският президент заяви, че териториалният въпрос трябва да бъде решен на ниво лидери и отхвърли идеята Украйна да се оттегли от свои територии

Зеленски: САЩ търсят варианти за Донбас - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ търсят различни варианти за решаване на териториалния въпрос около Донбас като част от усилията за спиране на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Дъблин.

По думите му американската страна редовно повдига темата в преговорите. Зеленски каза, че според американския подход прекратяването на войната може да бъде свързано с оттегляне на Украйна от нейна територия.

„С нас не може да се говори по този начин, когато става дума за независимостта на страната ни“, заяви Зеленски.

Украинският президент добави, че Вашингтон се опитва да намери различни варианти по въпроса и че е чул редица предложения. Той обаче отказа да навлиза в подробности, като посочи, че обсъждането им би отнело часове.

Зеленски очаква натиск върху Русия

Според Зеленски изходът зависи от политическата воля на американската страна да окаже натиск върху Русия, както и от формата на диалога между Вашингтон и Москва.

Той заяви, че ако има намерение за решаване на тези деликатни въпроси, те трябва да бъдат обсъждани и решавани на ниво лидери. За това, по думите му, са необходими позитивни сигнали от САЩ и подкрепа от руската страна при американско участие.

Предстоящи срещи с американските представители

Специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнър трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин в Русия в четвъртък.

Зеленски съобщи, че същата вечер американските представители ще разговарят и с него в Дъблин. Срещата ще се проведе на фона на опитите за намиране на приемлива формула за териториалния въпрос и прекратяване на войната.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варианта е един

    8 31 Отговор
    да дадат колкото се може повече оръжие а Украинската Армия.

    Коментиран от #6, #9, #13, #21

    22:31 11.11.2026

  • 2 Шопо

    42 3 Отговор
    Украинците свършиха, парите от ЕС свършиха, време е за капитулация.

    Коментиран от #8

    22:32 11.11.2026

  • 3 Кина

    26 4 Отговор
    Украйна ще стане руска провинция до края на зимата..! Китайските инвеститори ще я поделят на парче..!

    Коментиран от #7

    22:32 11.11.2026

  • 4 Хи хи хи ,

    25 2 Отговор
    Пак летиш в облаците.

    22:32 11.11.2026

  • 5 Тоя накрая къде ще бяга

    26 2 Отговор
    Господарите ли му ще го дадат курбан или украинският народ. Кой ли ще е първи?

    22:34 11.11.2026

  • 6 Точен!

    6 29 Отговор

    До коментар #1 от "Варианта е един":

    ВСУ си връща територии като същевременно нанася колосални загуби на руснаците.
    Не е време за преговори.

    Коментиран от #10, #12, #14

    22:34 11.11.2026

  • 7 Оня с парчето

    0 14 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Като ти го намам болката ще премине, но срамът ще ти остане за цял живот.И ще ходиш с изхвръкнали оченца.

    Коментиран от #11, #20

    22:35 11.11.2026

  • 8 Пий си апчетата

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    И се завивай.

    22:36 11.11.2026

  • 9 така е

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Варианта е един":

    Вариантът е само един, но не този, който си посочил. Единственият възможен вариант е Донбас да се върне в границите на Русия, където му е мястото и където винаги е бил. Руснаците го подариха на Украйна, но украинците искаха територията но не и населението на Донбас и затова години наред го убиваха, измъчваха и тероризираха. Затова Донбас сам реши, че иска да е в пределите на Руската федерация. Американците знаят това, а този палячо никой за нищо не го пита.

    22:38 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Що бе

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Точен!":

    Тоя клоун чака САЩ да му реши въпроса за руския Донбас. Хахаха. Смешник.

    22:42 11.11.2026

  • 13 Европеец

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варианта е един":

    Не знам прочетох под заглавието и първия абзац и до тука.... Но това не ми пречи да кажа, че зеленият просяк милионер няма връзка с мозъчните си гънки, Ако ги има въобще.... Основание за това мое твърдение ми дава престоя му като президент на Украйна...... Всичко щеше да бъде решено при изпълнение на Минск 1 и 2, и Украйна щеше да си бъде цяла..... Иска среща с Путин Ами хващай самолета и отива и в Москва, руският президент е възпитан човек и ще те приеме, ама класните са различни...... Видяхме го колко струва при среща с Тръмп и сега винаги си води европаделски антураж.... Съжалявам, бях се зарекъл да не го коментирам, ама не се сдържах като видях поредните му глупави изявления.... Но си ме е яд на Путин, че да не дума февруари 22-ра година но тогава с нея премиер на евреите Нафали Бенет..... Ако не беше тогава щото благородство на Путин досега да сме забравили за тая война....

    22:43 11.11.2026

  • 14 Така е

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Точен!":

    Затова остана само тролският вой.

    Коментиран от #17

    22:44 11.11.2026

  • 15 Тоя екскурзиант

    20 1 Отговор
    От кога не е стъпвал в студения и тъмен Киев? Бръмчи си на разноски на будалите от ЕС.

    22:45 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ооо, кене фф

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    На линия ли си?🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    22:57 11.11.2026

  • 18 7057097694

    2 5 Отговор
    ми да дадат Тексас на Русия , бе !

    23:00 11.11.2026

  • 19 Съдията

    11 1 Отговор
    Ще стане както кажат САЩ и Русия. А ти ще бъдеш принуден да се съгласиш. И то от Западна(лите). Неизбежно е.

    Коментиран от #22

    23:01 11.11.2026

  • 20 Джорджа Мелони

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оня с парчето":

    "И ще ходиш с изхвръкнали оченца."

    Не мога да те забравя! Спя с отворени очи, защото не мога да ги затворя!

    23:02 11.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смотан

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Съдията":

    Ти кой беше?

    Коментиран от #24, #27

    23:04 11.11.2026

  • 23 Републиканец

    8 0 Отговор
    Икономическите загуби и пропуснати ползи за САЩ и ЕС по вина на Зеленски са колосални! Той има и ПОЛИТИЧЕСКА ВИНА за войната между САЩ и Иран, протестите в Европа, загубата на изборите от републиканската партия, серията оставки в страните от ЕС. Зеленски е световното ЗЛО! Зло! Зло! Зло!

    23:07 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Землемер

    8 0 Отговор
    Териториалните въпроси не се решават от някакви личност, които си вярват, че били държавни "лидери" и ги е страх да влезнат в държавата си, а от реалното положение на бойното поле. Говорим за реалното положение, а не положението описвано от поръчкови медии в някоя паралелна реалност.

    23:08 11.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Реално

    1 3 Отговор
    САЩ нямат карти за тая работа най много да намерят нещо с три букви и да се хванат за него!

    23:09 11.11.2026

  • 29 Та кога

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ооо, кене фф":

    не си. 😄

    23:14 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Само казвам

    2 0 Отговор
    Варианта е един... няма какво да го търсят... ама щом искат...

    23:19 11.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дика

    1 0 Отговор
    Никой с никого не преговаря, идват някакви източни мародери с ултиматуми и искане за украинска и едва ли не европейска капитулация и си заминават. Искат си война хората и е крайно време да си я получат щом друг начин няма. Явно с дипломация и миротворци не става, не е добре ама това е положението. Щом смятат, че могат да победят Нато и Европа да почват, ако не, да се прибират в блатата. Това което в момента правят в Украйна с изключение на Донбас не е война, а тероризъм върху цивилни. Война има в Донбас и те 5г. не могат да я спечелят.

    23:55 11.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания