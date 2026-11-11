Зеленски: САЩ търсят варианти за Донбас

САЩ търсят различни варианти за решаване на териториалния въпрос около Донбас като част от усилията за спиране на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Дъблин.
По думите му американската страна редовно повдига темата в преговорите. Зеленски каза, че според американския подход прекратяването на войната може да бъде свързано с оттегляне на Украйна от нейна територия.„С нас не може да се говори по този начин, когато става дума за независимостта на страната ни“, заяви Зеленски.
Украинският президент добави, че Вашингтон се опитва да намери различни варианти по въпроса и че е чул редица предложения. Той обаче отказа да навлиза в подробности, като посочи, че обсъждането им би отнело часове.
Зеленски очаква натиск върху Русия
Според Зеленски изходът зависи от политическата воля на американската страна да окаже натиск върху Русия, както и от формата на диалога между Вашингтон и Москва.
Той заяви, че ако има намерение за решаване на тези деликатни въпроси, те трябва да бъдат обсъждани и решавани на ниво лидери. За това, по думите му, са необходими позитивни сигнали от САЩ и подкрепа от руската страна при американско участие.
Предстоящи срещи с американските представители
Специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнър трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин в Русия в четвъртък.
Зеленски съобщи, че същата вечер американските представители ще разговарят и с него в Дъблин. Срещата ще се проведе на фона на опитите за намиране на приемлива формула за териториалния въпрос и прекратяване на войната.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варианта е един
Коментиран от #6, #9, #13, #21
22:31 11.11.2026
2 Шопо
Коментиран от #8
22:32 11.11.2026
3 Кина
Коментиран от #7
22:32 11.11.2026
4 Хи хи хи ,
22:32 11.11.2026
5 Тоя накрая къде ще бяга
22:34 11.11.2026
6 Точен!
До коментар #1 от "Варианта е един":ВСУ си връща територии като същевременно нанася колосални загуби на руснаците.
Не е време за преговори.
Коментиран от #10, #12, #14
22:34 11.11.2026
7 Оня с парчето
До коментар #3 от "Кина":Като ти го намам болката ще премине, но срамът ще ти остане за цял живот.И ще ходиш с изхвръкнали оченца.
Коментиран от #11, #20
22:35 11.11.2026
8 Пий си апчетата
До коментар #2 от "Шопо":И се завивай.
22:36 11.11.2026
9 така е
До коментар #1 от "Варианта е един":Вариантът е само един, но не този, който си посочил. Единственият възможен вариант е Донбас да се върне в границите на Русия, където му е мястото и където винаги е бил. Руснаците го подариха на Украйна, но украинците искаха територията но не и населението на Донбас и затова години наред го убиваха, измъчваха и тероризираха. Затова Донбас сам реши, че иска да е в пределите на Руската федерация. Американците знаят това, а този палячо никой за нищо не го пита.
22:38 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Що бе
До коментар #6 от "Точен!":Тоя клоун чака САЩ да му реши въпроса за руския Донбас. Хахаха. Смешник.
22:42 11.11.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Варианта е един":Не знам прочетох под заглавието и първия абзац и до тука.... Но това не ми пречи да кажа, че зеленият просяк милионер няма връзка с мозъчните си гънки, Ако ги има въобще.... Основание за това мое твърдение ми дава престоя му като президент на Украйна...... Всичко щеше да бъде решено при изпълнение на Минск 1 и 2, и Украйна щеше да си бъде цяла..... Иска среща с Путин Ами хващай самолета и отива и в Москва, руският президент е възпитан човек и ще те приеме, ама класните са различни...... Видяхме го колко струва при среща с Тръмп и сега винаги си води европаделски антураж.... Съжалявам, бях се зарекъл да не го коментирам, ама не се сдържах като видях поредните му глупави изявления.... Но си ме е яд на Путин, че да не дума февруари 22-ра година но тогава с нея премиер на евреите Нафали Бенет..... Ако не беше тогава щото благородство на Путин досега да сме забравили за тая война....
22:43 11.11.2026
14 Така е
До коментар #6 от "Точен!":Затова остана само тролският вой.
Коментиран от #17
22:44 11.11.2026
15 Тоя екскурзиант
22:45 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ооо, кене фф
До коментар #14 от "Така е":На линия ли си?🤣🤣🤣
Коментиран от #29
22:57 11.11.2026
18 7057097694
23:00 11.11.2026
19 Съдията
Коментиран от #22
23:01 11.11.2026
20 Джорджа Мелони
До коментар #7 от "Оня с парчето":"И ще ходиш с изхвръкнали оченца."
Не мога да те забравя! Спя с отворени очи, защото не мога да ги затворя!
23:02 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смотан
До коментар #19 от "Съдията":Ти кой беше?
Коментиран от #24, #27
23:04 11.11.2026
23 Републиканец
23:07 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Землемер
23:08 11.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Реално
23:09 11.11.2026
29 Та кога
До коментар #17 от "Ооо, кене фф":не си. 😄
23:14 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Само казвам
23:19 11.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дика
23:55 11.11.2026