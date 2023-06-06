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Тошко Йорданов: Това е най-позорното правителство след 1989 г.

6 Юни, 2023 13:23 1 011 28

Тошко Йорданов: Това е най-позорното правителство след 1989 г.

  • тошко йорданов-
  • парламент

Това са хората, които в прав текст заявиха, че с кръв и против закона ще уволняват хора и ще си правят МВР за изборите

Тошко Йорданов: Това е най-позорното правителство след 1989 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това е най-позорното правителство след 1989 г. Няма да го подкрепим. Това е отвратително правителство. Отвратително правителство е по-лошо от това да няма. Толкова неморално и алчно“, заяви Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, цитиран от БНР.

„Това са хората, които в прав текст заявиха, че с кръв и против закона ще уволняват хора и ще си правят МВР за изборите“, припомни председател на ПГ на ИТН.

И Бойко Борисов, и Кирил Петков трябва да се откажат от имунитетите си, коментира Тошко Йорданов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веселяка

    1 14 Отговор
    Аз гласувах за русофилите и Волен само за майтапа 🤪 иначе въобще не ми дреме 😆 разбрахте ли, шматки 🤣

    Коментиран от #3

    13:27 06.06.2023

  • 2 Георги

    23 7 Отговор
    Мафията официално излезе и каза, вече няма от какво да се крием … Господ да е с нас че идва най-лошото.

    13:28 06.06.2023

  • 3 Голямо

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Веселяка":

    Голямо геройство си направил няма що

    13:28 06.06.2023

  • 4 Нико

    20 15 Отговор
    Мнението на чалгаджии не е важно

    13:29 06.06.2023


  • 5 Московийски пропагандатор

    19 13 Отговор
    Ви пък сте най-смешната и безсмислена партия.

    13:30 06.06.2023

  • 6 Стойчо

    8 9 Отговор
    Събрахме ли се целия народ пред парламента? Гледам сме към 200 човека вече, начи към 90% от народа. Дойде ли Иван от село, че имаше да тори днеска, ама сандвичите с тупено сирини го спичелиха…

    13:31 06.06.2023

  • 7 Иван от Троян

    12 15 Отговор
    то и вие не сте убави ама си прав ,положението е много зле .Копаем дъното .Правителство на измяната и кукли на конци .Толкова не е била зле държавата НИКОГА .

    13:33 06.06.2023

  • 8 истина е

    19 3 Отговор
    Бъди сигурен , че от вашата коунада няма по позорна с света !!

    13:34 06.06.2023

  • 9 ийеуха

    16 5 Отговор
    Не бива да се забравя и гнусотията на простия пожарникар от Банкя. Тоя бок лук, 12 г. граби българите заедно с разбониците си и всички българи са купили на мис бикини 2-3 двореца. Всеки си мълчеше и траеше и ни грабиха. Сега ви казвам няма какво да ги чакаме, трябва да ги махаме тези тротинетки. Само мислят как да гепят парите от Плана за развитие. Нищо друго не ги обединява. Да се махат. Оставка.

    13:34 06.06.2023

  • 10 Офф..

    13 11 Отговор
    На всички е ясно - посолствоТО го назначи да работи за Зеления Наркос и фашистите в Украина - други мнения?

    13:34 06.06.2023

  • 11 Мнение

    3 11 Отговор
    Ами Тошкууууу, какво друго може да се каже. Забавни и смешни хора в тяхната сфера, но не стават за народни водачи. Иначе е добре да има и такива, като тях, защото всеки има право на собствено мнение. В царските дворове също е имало шутуве, съвсем сериозно, които са били неделима част от ежедневието в държавите им.

    13:39 06.06.2023

  • 12 Иван

    16 7 Отговор
    А най-позорното нещо е ИТН

    13:39 06.06.2023

  • 13 АЛА БАЛА

    11 5 Отговор
    Отиват ли милиони в чували и куфарчета към президентството всеки месец? Публикувано на 14.05.2023 / 18:21
    ВСИЧКИ В ПОСОЛСТВАТА ЗНАЯТ КОЙ Е ТОЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ ЧОВЕК, ДЕТО ПИПА ОТ „БЕЛО“-ТО, САМО РУМЕН РАДЕВ ДА ВИКА: „ А, НЕ, ТОЯ Е МОЙ ЧОВЕК, НЯМА ДА ГО ЗАКАЧАТЕ!“........

    13:39 06.06.2023

  • 14 демо крация

    6 9 Отговор
    Правителство на политическата мафия, обслужващо чужди интереси!

    13:40 06.06.2023

  • 15 ЦИТИРАМ

    7 2 Отговор
    ИНТЕРВЮ С ВЕСЕЛИНА ТОМОВА! ЗА ПРЕЗИДЕНТА, ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА, ЪНДЪРГРАУНДА! КЪДЕ ОТИВАТ ЧУВАЛИТЕ С ПАРИТЕ. КОПРИНКОВ Е ЧОВЕКЪТ! КЪРО, ТАКИ, АМИ ПОТРЕСАВАЩОТО МЪЛЧАНИЕ НА ШЕФА.............САЙТА АФЕРА

    13:40 06.06.2023

  • 16 Живков

    10 5 Отговор
    ИТН това е най позорната партийка след 1989

    13:44 06.06.2023

  • 17 И какъв е другият вариант ?

    12 4 Отговор
    Пак избори. Пак нерви, напрежение, пилеене на енергия, на време и пари. Има трудни решения, но се налага да се вземат, в името на стабилизирането на държавата.
    А що се отнася до ИТН - малко скромност, срам и смирение, не са им излишни. Трите "С" за съжаление, не изграждат личността не техния вожд. Той удобно забравя, колко злини причиниха на парламентаризма и колко назад се върна България, заради тях.

    13:56 06.06.2023

  • 18 Оххххх

    10 3 Отговор
    Малкото ДПС защо не направихте правителство ,като 2 пъти печелихте избори.Нищо.Само вкарахте държавата в разруха.

    13:58 06.06.2023

  • 19 Цървул

    10 1 Отговор
    Тошенце мило,още африканско! Не сте нужни никому! На два пъти на вашата кръчмарска партия възложихме надежди, но вие плюхте на нас! Прав ви път...накъдето си решите!

    14:00 06.06.2023

  • 20 Бамбука

    8 2 Отговор
    Колко дребен , а колко злобен и глупав.

    14:04 06.06.2023

  • 21 Тошко

    7 2 Отговор
    И вие не сте стока. Добре че ДПС ви наляга малко от техните гласове, за да прескочите 4%-ната бариера.

    14:06 06.06.2023

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ддд

    4 0 Отговор
    Тоше личи ви мъката за ради паричките с които ва лишиха
    и сега сте заедливи

    14:14 06.06.2023

  • 24 Яяяяя

    3 0 Отговор
    По позорно предателство към народа от ИТН аз не съм виждал! Така, че нека плялите се да си стоят в кенефа и да се бършат, вместо да дават акъл!

    14:20 06.06.2023

  • 25 Хаджи Тошко

    1 0 Отговор
    ама как са бяхти наточили за третия мандат да управлявате територията на суверена, тюю, язък, нада!

    14:23 06.06.2023

  • 26 пипероси

    2 1 Отговор
    то и ти и славе чалгаро сте един позор. ама сте твърде прости за да го разберете.

    14:24 06.06.2023

  • 27 3333

    1 0 Отговор
    А вие сте най-позорната партия.

    14:38 06.06.2023

  • 28 дядото

    0 0 Отговор
    вероятно,но време напред има,а и дъно няма

    14:56 06.06.2023

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