Тошко Йорданов: Това е най-позорното правителство след 1989 г.

„Това е най-позорното правителство след 1989 г. Няма да го подкрепим. Това е отвратително правителство. Отвратително правителство е по-лошо от това да няма. Толкова неморално и алчно“, заяви Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, цитиран от БНР.
„Това са хората, които в прав текст заявиха, че с кръв и против закона ще уволняват хора и ще си правят МВР за изборите“, припомни председател на ПГ на ИТН.
И Бойко Борисов, и Кирил Петков трябва да се откажат от имунитетите си, коментира Тошко Йорданов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Веселяка
Коментиран от #3
13:27 06.06.2023
2 Георги
13:28 06.06.2023
3 Голямо
До коментар #1 от "Веселяка":Голямо геройство си направил няма що
13:28 06.06.2023
4 Нико
13:29 06.06.2023
5 Московийски пропагандатор
13:30 06.06.2023
6 Стойчо
13:31 06.06.2023
7 Иван от Троян
13:33 06.06.2023
8 истина е
13:34 06.06.2023
9 ийеуха
13:34 06.06.2023
10 Офф..
13:34 06.06.2023
11 Мнение
13:39 06.06.2023
12 Иван
13:39 06.06.2023
13 АЛА БАЛА
ВСИЧКИ В ПОСОЛСТВАТА ЗНАЯТ КОЙ Е ТОЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ ЧОВЕК, ДЕТО ПИПА ОТ „БЕЛО“-ТО, САМО РУМЕН РАДЕВ ДА ВИКА: „ А, НЕ, ТОЯ Е МОЙ ЧОВЕК, НЯМА ДА ГО ЗАКАЧАТЕ!“........
13:39 06.06.2023
14 демо крация
13:40 06.06.2023
15 ЦИТИРАМ
13:40 06.06.2023
16 Живков
13:44 06.06.2023
17 И какъв е другият вариант ?
А що се отнася до ИТН - малко скромност, срам и смирение, не са им излишни. Трите "С" за съжаление, не изграждат личността не техния вожд. Той удобно забравя, колко злини причиниха на парламентаризма и колко назад се върна България, заради тях.
13:56 06.06.2023
18 Оххххх
13:58 06.06.2023
19 Цървул
14:00 06.06.2023
20 Бамбука
14:04 06.06.2023
21 Тошко
14:06 06.06.2023
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ддд
и сега сте заедливи
14:14 06.06.2023
24 Яяяяя
14:20 06.06.2023
25 Хаджи Тошко
14:23 06.06.2023
26 пипероси
14:24 06.06.2023
27 3333
14:38 06.06.2023
28 дядото
14:56 06.06.2023