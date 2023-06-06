Тошко Йорданов: Това е най-позорното правителство след 1989 г.

„Това е най-позорното правителство след 1989 г. Няма да го подкрепим. Това е отвратително правителство. Отвратително правителство е по-лошо от това да няма. Толкова неморално и алчно“, заяви Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, цитиран от БНР.

„Това са хората, които в прав текст заявиха, че с кръв и против закона ще уволняват хора и ще си правят МВР за изборите“, припомни председател на ПГ на ИТН.

И Бойко Борисов, и Кирил Петков трябва да се откажат от имунитетите си, коментира Тошко Йорданов.