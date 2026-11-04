„Демократична България“ започва политически консултации за „Сметка Бъдеще“

„Демократична България“ започва в понеделник политически консултации с всички парламентарни групи в Народното събрание, за да потърси подкрепа за идеята си за „Сметка Бъдеще“. Това съобщи пред медии в кулоарите на парламента Йордан Иванов, заместник-председател на „Демократи за силна България“.
Законопроектът предвижда държавата да внесе по 1000 евро в лична инвестиционна сметка на всяко българско дете, родено от 1 януари 2027 г. Средствата ще се инвестират на световните пазари в продължение на 60 години. Според предложението те ще бъдат несеквестируеми и няма да могат да бъдат запорирани.
Иванов заяви, че след вчерашния спор за средствата във втория пенсионен стълб предложението придобива още по-голямо значение. Той разкритикува намерението, което според него управляващите имат, да посегнат на парите в личните пенсионни партиди. Иванов подчерта, че по замисъла на законопроекта средствата в „Сметка Бъдеще“ ще бъдат защитени и финансовият министър в кабинета, който той нарече „Правителството на лъжата“, няма да може да се разпорежда с тях.
Предложението е вдъхновено от модели в САЩ, Гърция и Германия. Целта е натрупаните средства да осигурят финансова подкрепа на българските граждани и техните семейства след навършване на 60 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Не бе, не се радвайте - никой няма да дава пари на децата ви!!! Ще ги крадат чрез децата ви, и ще си правят лични инвестиции!!!
12:35 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ха мит ха ни мит
12:36 04.11.2026
4 цербер
12:37 04.11.2026
5 604
12:38 04.11.2026
6 Анонимен
12:44 04.11.2026