„Демократична България“ започва политически консултации за „Сметка Бъдеще“

„Демократична България“ започва в понеделник политически консултации с всички парламентарни групи в Народното събрание, за да потърси подкрепа за идеята си за „Сметка Бъдеще“. Това съобщи пред медии в кулоарите на парламента Йордан Иванов, заместник-председател на „Демократи за силна България“.

Законопроектът предвижда държавата да внесе по 1000 евро в лична инвестиционна сметка на всяко българско дете, родено от 1 януари 2027 г. Средствата ще се инвестират на световните пазари в продължение на 60 години. Според предложението те ще бъдат несеквестируеми и няма да могат да бъдат запорирани.

Иванов заяви, че след вчерашния спор за средствата във втория пенсионен стълб предложението придобива още по-голямо значение. Той разкритикува намерението, което според него управляващите имат, да посегнат на парите в личните пенсионни партиди. Иванов подчерта, че по замисъла на законопроекта средствата в „Сметка Бъдеще“ ще бъдат защитени и финансовият министър в кабинета, който той нарече „Правителството на лъжата“, няма да може да се разпорежда с тях.

Предложението е вдъхновено от модели в САЩ, Гърция и Германия. Целта е натрупаните средства да осигурят финансова подкрепа на българските граждани и техните семейства след навършване на 60 години.