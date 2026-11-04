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„Демократична България“ започва политически консултации за „Сметка Бъдеще“

„Демократична България“ започва политически консултации за „Сметка Бъдеще“

4 Ноември, 2026 12:32 417 6

  • парламент-
  • депутати-
  • сметка бъдеще-
  • бебе-
  • деца

Законопроектът предвижда държавата да внесе по 1000 евро в лична инвестиционна сметка на всяко българско дете, родено от 1 януари 2027 г.

„Демократична България“ започва политически консултации за „Сметка Бъдеще“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ започва в понеделник политически консултации с всички парламентарни групи в Народното събрание, за да потърси подкрепа за идеята си за „Сметка Бъдеще“. Това съобщи пред медии в кулоарите на парламента Йордан Иванов, заместник-председател на „Демократи за силна България“.

Законопроектът предвижда държавата да внесе по 1000 евро в лична инвестиционна сметка на всяко българско дете, родено от 1 януари 2027 г. Средствата ще се инвестират на световните пазари в продължение на 60 години. Според предложението те ще бъдат несеквестируеми и няма да могат да бъдат запорирани.

Иванов заяви, че след вчерашния спор за средствата във втория пенсионен стълб предложението придобива още по-голямо значение. Той разкритикува намерението, което според него управляващите имат, да посегнат на парите в личните пенсионни партиди. Иванов подчерта, че по замисъла на законопроекта средствата в „Сметка Бъдеще“ ще бъдат защитени и финансовият министър в кабинета, който той нарече „Правителството на лъжата“, няма да може да се разпорежда с тях.

Предложението е вдъхновено от модели в САЩ, Гърция и Германия. Целта е натрупаните средства да осигурят финансова подкрепа на българските граждани и техните семейства след навършване на 60 години.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Като ви знам колко сте бавни, вече сте започнали да се радвате!!!
    Не бе, не се радвайте - никой няма да дава пари на децата ви!!! Ще ги крадат чрез децата ви, и ще си правят лични инвестиции!!!

    12:35 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха мит ха ни мит

    4 0 Отговор
    Съгласен съм, от партийната субсидия. Може и по 10000.

    12:36 04.11.2026

  • 4 цербер

    2 0 Отговор
    „Сметка за в Бъдеще“ или "Бъдеща сметка".

    12:37 04.11.2026

  • 5 604

    0 0 Отговор
    Братята шъ намажат ските!

    12:38 04.11.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Що не го въведохте преди 4 години? Евтин популизъм, след като до вчера ревяха за свръхдефицит.

    12:44 04.11.2026

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