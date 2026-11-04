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Депутатите приеха законопроекта за българския език

Депутатите приеха законопроекта за българския език

4 Ноември, 2026 11:49 1 504 25

  • народно събрание-
  • законопроект за българския език-
  • възраждане-
  • парламент

Предложението на „Възраждане“ е първа точка в първото редовно заседание на парламента след президентските избори. В публикуваната информация няма посочен резултат от гласуване

Депутатите приеха законопроекта за българския език - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание обсъжда на първо четене Законопроекта за българския език, внесен от „Възраждане“. Предложението е първа точка в дневния ред на първото редовно заседание на депутатите след президентските избори.

Законопроектът е внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Разглеждането му е включено по предложение на парламентарната група на „Възраждане“ в деня, в който всяка парламентарна група има право да предложи по една точка за задължително включване в дневния ред.

В публикуваната информация за заседанието е посочено, че депутатите обсъждат законопроекта на първо четене. Не е съобщен резултат от гласуване, поради което към този момент няма потвърждение, че предложението е прието от Народното събрание.

Останалите точки в дневния ред

Парламентът трябва да разгледа и на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, предложени от парламентарната група на „Прогресивна България“.

По предложение на ГЕРБ-СДС в дневния ред е включен проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива в България.

„Демократична България“ е предложила на първо четене да бъдат разгледани промени в Закона за здравното осигуряване.

Депутатите са отхвърлили предложението на „Демократична България“ за изслушване на премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, началника на отбраната Емил Ефтимов и директора на Служба „Военно разузнаване“ Венелин Венев. Искането е било свързано с атаките с морски дронове срещу контейнеровоза „Contship Jet“ в изключителната икономическа зона на Черно море.

След това заседанието е продължило с декларации на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    1 9 Отговор
    Депутатите приеха законопроекта за българския език - повече в България няма да плямпаме по български.

    Коментиран от #18

    11:55 04.11.2026

  • 2 Някой разбра ли,

    20 4 Отговор
    какво са предложили?

    Коментиран от #4, #5, #10

    11:56 04.11.2026

  • 3 ставка

    17 3 Отговор
    Пепедебетата са най-зле по български.
    Да ходят на уроци.

    11:57 04.11.2026

  • 4 руска пропаганда

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Някой разбра ли,":

    нищонеправене и кухи лозунги...

    11:58 04.11.2026

  • 5 ставка

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой разбра ли,":

    Да.
    Касае се за официалната комуникация в държавата, НЕ за личната употреба извън нея.
    Както е в множество европейски и неевропейски страни.

    11:59 04.11.2026

  • 6 Предполагам че

    4 8 Отговор
    Излъгаха Костадинов да ги подкрепи на изборите и сега няма да гласуват закона на Възраждане.

    Коментиран от #8

    11:59 04.11.2026

  • 7 Диалектика

    13 0 Отговор
    От дъпъсъ и гражданите за европейско развитие, не подкрепят българският език. Само майчин и лелин, както и европейския брюкселски език.

    12:00 04.11.2026

  • 8 ставка

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Предполагам че":

    Това не е закон в полза на Възраждане, а на България.

    12:01 04.11.2026

  • 9 Абдул от Кабул

    4 0 Отговор
    В тази държава е без значение дали си неграмотен.

    "В публикуваната информация за заседанието е посочено, че депутатите обсъждат законопроекта на първо четене. Не е съобщен резултат от гласуване, поради което към този момент няма потвърждение, че предложението е прието от Народното събрание."

    12:01 04.11.2026

  • 10 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой разбра ли,":

    В сайта на парламента има секция "Законопроекти", там има пълния текст.

    Коментиран от #15

    12:01 04.11.2026

  • 11 Ура! Пробихме дъното!

    8 0 Отговор
    Заглавие - "Депутатите приеха законопроекта за българския език"

    В текста - "Не е съобщен резултат от гласуване, поради което към този момент няма потвърждение, че предложението е прието от Народното събрание."

    12:06 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Какво си избрахме?

    2 1 Отговор
    Няма да има спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива в България, но ще си направим нов закон за българския език, не че старият е лош. Важното е който трябва да си напълни гушката.

    Днес газта е 0.71 евро.

    12:14 04.11.2026

  • 14 Българче

    7 0 Отговор
    Когато напишат в Конституцията, че официален работен език е българския, цяла България ще им повярва, че в НС работят и милеят истински българи !!!

    12:19 04.11.2026

  • 15 Няма такъв във списъка,

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    а тези мисирки само си запълват времето.

    12:22 04.11.2026

  • 16 Маро, ма!

    4 0 Отговор
    За теб българската граматика и език са чуждо тяло в образованието!
    Правиш ли разлика между РАЗГЛЕЖДА се и ПРИЕХА???

    12:22 04.11.2026

  • 17 Кирилицата

    1 0 Отговор
    Е защитена

    12:23 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 За цифрите на кирилица нещо?

    3 1 Отговор
    Ще приемат ли?

    12:26 04.11.2026

  • 20 Просто човек

    2 3 Отговор
    Всичко друго оправихте, до езика опряхте…
    Прогресивно е!

    12:27 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Възражденец

    3 1 Отговор
    Първа точка : Българският език е създаден някъде по руските земи (най-вероятно от другаря Путин) ! Втора точка : Българският език е някакъв диалект на руския ! Трета точка : Който твърди обратното , да бъде изпратен в Сибир !

    12:32 04.11.2026

  • 23 Пламен

    2 1 Отговор
    Какви са тези своеволия в Болхария ?!
    Путин каза , че пишем на Македоница.

    12:36 04.11.2026

  • 24 Румцайс и Лиянка

    4 1 Отговор
    Тихо бе хора , тихо с тоя български език , да не разсърдим Русия ! Мир трябва да има !

    12:38 04.11.2026

  • 25 Иванчо

    1 0 Отговор
    Ихаа, голяма победа за доктор, фелдшер, медицинска сестра и санитар на науките копейкин. Че кой би бил против българския език във всички администрации, но в някои региони има проблем.

    12:47 04.11.2026

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