Депутатите приеха законопроекта за българския език

Народното събрание обсъжда на първо четене Законопроекта за българския език, внесен от „Възраждане“. Предложението е първа точка в дневния ред на първото редовно заседание на депутатите след президентските избори.

Законопроектът е внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Разглеждането му е включено по предложение на парламентарната група на „Възраждане“ в деня, в който всяка парламентарна група има право да предложи по една точка за задължително включване в дневния ред.

В публикуваната информация за заседанието е посочено, че депутатите обсъждат законопроекта на първо четене. Не е съобщен резултат от гласуване, поради което към този момент няма потвърждение, че предложението е прието от Народното събрание.

Останалите точки в дневния ред

Парламентът трябва да разгледа и на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, предложени от парламентарната група на „Прогресивна България“.

По предложение на ГЕРБ-СДС в дневния ред е включен проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива в България.

„Демократична България“ е предложила на първо четене да бъдат разгледани промени в Закона за здравното осигуряване.

Депутатите са отхвърлили предложението на „Демократична България“ за изслушване на премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, началника на отбраната Емил Ефтимов и директора на Служба „Военно разузнаване“ Венелин Венев. Искането е било свързано с атаките с морски дронове срещу контейнеровоза „Contship Jet“ в изключителната икономическа зона на Черно море.

След това заседанието е продължило с декларации на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg