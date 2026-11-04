Депутатите приеха законопроекта за българския език

Народното събрание обсъжда на първо четене Законопроекта за българския език, внесен от „Възраждане“. Предложението е първа точка в дневния ред на първото редовно заседание на депутатите след президентските избори.
Законопроектът е внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Разглеждането му е включено по предложение на парламентарната група на „Възраждане“ в деня, в който всяка парламентарна група има право да предложи по една точка за задължително включване в дневния ред.
В публикуваната информация за заседанието е посочено, че депутатите обсъждат законопроекта на първо четене. Не е съобщен резултат от гласуване, поради което към този момент няма потвърждение, че предложението е прието от Народното събрание.
Останалите точки в дневния ред
Парламентът трябва да разгледа и на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, предложени от парламентарната група на „Прогресивна България“.
По предложение на ГЕРБ-СДС в дневния ред е включен проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива в България.
„Демократична България“ е предложила на първо четене да бъдат разгледани промени в Закона за здравното осигуряване.
Депутатите са отхвърлили предложението на „Демократична България“ за изслушване на премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, началника на отбраната Емил Ефтимов и директора на Служба „Военно разузнаване“ Венелин Венев. Искането е било свързано с атаките с морски дронове срещу контейнеровоза „Contship Jet“ в изключителната икономическа зона на Черно море.
След това заседанието е продължило с декларации на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.
Източници: novini.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #18
11:55 04.11.2026
2 Някой разбра ли,
Коментиран от #4, #5, #10
11:56 04.11.2026
3 ставка
Да ходят на уроци.
11:57 04.11.2026
4 руска пропаганда
До коментар #2 от "Някой разбра ли,":нищонеправене и кухи лозунги...
11:58 04.11.2026
5 ставка
До коментар #2 от "Някой разбра ли,":Да.
Касае се за официалната комуникация в държавата, НЕ за личната употреба извън нея.
Както е в множество европейски и неевропейски страни.
11:59 04.11.2026
6 Предполагам че
Коментиран от #8
11:59 04.11.2026
7 Диалектика
12:00 04.11.2026
8 ставка
До коментар #6 от "Предполагам че":Това не е закон в полза на Възраждане, а на България.
12:01 04.11.2026
9 Абдул от Кабул
"В публикуваната информация за заседанието е посочено, че депутатите обсъждат законопроекта на първо четене. Не е съобщен резултат от гласуване, поради което към този момент няма потвърждение, че предложението е прието от Народното събрание."
12:01 04.11.2026
10 провинциалист
До коментар #2 от "Някой разбра ли,":В сайта на парламента има секция "Законопроекти", там има пълния текст.
Коментиран от #15
12:01 04.11.2026
11 Ура! Пробихме дъното!
В текста - "Не е съобщен резултат от гласуване, поради което към този момент няма потвърждение, че предложението е прието от Народното събрание."
12:06 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Какво си избрахме?
Днес газта е 0.71 евро.
12:14 04.11.2026
14 Българче
12:19 04.11.2026
15 Няма такъв във списъка,
До коментар #10 от "провинциалист":а тези мисирки само си запълват времето.
12:22 04.11.2026
16 Маро, ма!
Правиш ли разлика между РАЗГЛЕЖДА се и ПРИЕХА???
12:22 04.11.2026
17 Кирилицата
12:23 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 За цифрите на кирилица нещо?
12:26 04.11.2026
20 Просто човек
Прогресивно е!
12:27 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Възражденец
12:32 04.11.2026
23 Пламен
Путин каза , че пишем на Македоница.
12:36 04.11.2026
24 Румцайс и Лиянка
12:38 04.11.2026
25 Иванчо
12:47 04.11.2026