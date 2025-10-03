Бедствено положение е обявено в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.
Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където падналото количество дъжд е над 410 л на квадратен метър. Временно е ограничено движението по път II-99 Малко Търново - Царево в района на с. Изгрев поради паднал мост. Обходният маршрут е Граматиково - път II-99 - път III-907 - Визица - Писменово - път II-99 Китен - Царево и обратно, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура”.
Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените, съобщиха от пресцентъра на управата.
За момента няма потвърждение на информацията за жертви от наводнението.
1 Сталин
13:08 03.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:09 03.10.2025
3 Най добрия град
13:10 03.10.2025
4 Господ си знае работата
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Сега дали ще теглим милиарди да им възстановим палатите
13:15 03.10.2025
5 Водолазите са за да търсят
13:18 03.10.2025
6 Пророка на кончината
13:18 03.10.2025
7 Оставка на Правителството и Нови Избори
Не може всички да знаят за потопа, само Правителството на Дебелян Пеевски да не знае нещо?
13:21 03.10.2025
8 Мунчо
правителство, което краде здраво 15 години, това са нагледните резултати!
Вчера откритата магистрала Хемус, днес е затворена тотално! Колко търпелив е българин?
Навярно, още 456 години!!!
13:22 03.10.2025
9 миме
13:22 03.10.2025