Бедствено положение е обявено в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където падналото количество дъжд е над 410 л на квадратен метър. Временно е ограничено движението по път II-99 Малко Търново - Царево в района на с. Изгрев поради паднал мост. Обходният маршрут е Граматиково - път II-99 - път III-907 - Визица - Писменово - път II-99 Китен - Царево и обратно, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените, съобщиха от пресцентъра на управата.

За момента няма потвърждение на информацията за жертви от наводнението.