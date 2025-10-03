Новини
България »
Бедствено положение е обявено в община Царево

Бедствено положение е обявено в община Царево

3 Октомври, 2025 13:06 1 053 9

  • царево-
  • потоп-
  • порой-
  • бедствено положение-
  • боен флот

Местната власт в Бургас търси съдействие от военно-морската ни база в Атия за овладяване на ситуацията

Бедствено положение е обявено в община Царево - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бедствено положение е обявено в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където падналото количество дъжд е над 410 л на квадратен метър. Временно е ограничено движението по път II-99 Малко Търново - Царево в района на с. Изгрев поради паднал мост. Обходният маршрут е Граматиково - път II-99 - път III-907 - Визица - Писменово - път II-99 Китен - Царево и обратно, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените, съобщиха от пресцентъра на управата.

За момента няма потвърждение на информацията за жертви от наводнението.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    19 1 Отговор
    Цървулите изсякоха горите които комунистите залесиха и сега се чудят защо къщите им плуват във вода

    13:08 03.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Има завлечени коли с хора в морето.Елените и Свети Влас са в развалини.

    Коментиран от #4

    13:09 03.10.2025

  • 3 Най добрия град

    8 1 Отговор
    Ама как Атия Веднага звъннете на Пехливана или в Зайчарника

    13:10 03.10.2025

  • 4 Господ си знае работата

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Сега дали ще теглим милиарди да им възстановим палатите

    13:15 03.10.2025

  • 5 Водолазите са за да търсят

    2 1 Отговор
    труповете под водата.

    13:18 03.10.2025

  • 6 Пророка на кончината

    9 0 Отговор
    Нема се плашите! Предричам. След дъждеца иде снежеца, зимата пак ще ни изненада! После ще пекне слънце лятото и пак безводие

    13:18 03.10.2025

  • 7 Оставка на Правителството и Нови Избори

    6 0 Отговор
    Януари!

    Не може всички да знаят за потопа, само Правителството на Дебелян Пеевски да не знае нещо?

    13:21 03.10.2025

  • 8 Мунчо

    6 0 Отговор
    Ремонт от преди две години с откраднати пари,
    правителство, което краде здраво 15 години, това са нагледните резултати!
    Вчера откритата магистрала Хемус, днес е затворена тотално! Колко търпелив е българин?
    Навярно, още 456 години!!!

    13:22 03.10.2025

  • 9 миме

    4 0 Отговор
    плевен падна ли?ъъ водният режим де?

    13:22 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове