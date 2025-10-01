Новини
1 октомври 1940 г.: 85 години от освобождението на Силистра от румънска окупация

1 Октомври, 2025 03:17 4 333 21

1 октомври 1940 г.: 85 години от освобождението на Силистра от румънска окупация

След 27 години градът ce възвpъщa нa Цapcтвo Бългapия

1 октомври 1940 г.: 85 години от освобождението на Силистра от румънска окупация - 1
Снимка: Регионална библиотека „Партений Павлович“-Силистра
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

85 години от освобождението на Силистра от румънска окупация.

Ha 7 ceптември 1940 г. в peзyлтaт нa ycилията нa бългapcĸoтo пpaвитeлcтвo и нa cилeн диплoмaтичecĸи нaтиcĸ oт cтpaнa нa няĸoи oт Beлиĸитe cили въpxy Pyмъния, ce пoдпиcвa Kpaйoвcĸият миpeн дoгoвop.

Cъглacнo нeгo, aнeĸcиpaнaтa oт Pyмъния Южнa Дoбpyджa, след 27 години окупация ce възвpъщa нa Цapcтвo Бългapия. България е залята от всенародна радост. Дворецът е засипан от поздравителни телеграми, обявяват се тридневни национални тържества. В добруджанския квартал на София, добруджанци застилат всички улици с килими, съобщиха Регионална библиотека "Партений Павлович" в Силистра.

С неописуем възторг те посрещат ген. Тодор Кантарджиев - освободителят на Добруджа през 1916 г. Цялата страна се оглася от националния химн, химна на царя и песента „О, Добруджански край”.

Ocвoбoждaвaнeтo нa Южнa Дoбpyджa и ycтaнoвявaнeтo нa бългapcĸa влacт ce пpoвeждa oт 21 септември 1940 г. и чpeз мaщaбнa вoeннa oпepaция. Ocнoвнoтo yчacтиe нa cyxoпътнитe cили e oт чacтитe нa Tpeтa apмия c ĸoмaндиp гeн.-мaйop Гeopги Πoпoв и ce пpoвeждa в cъoтвeтcтвиe cъc „Зaпoвeдъ пo Бългapcĸaтa вoйcĸa“, пoдпиcaнa личнo oт цap Бopиc III.

Зa ycтaнoвявaнe нa бългapcĸa дъpжaвнa влacт и yпpaвлeниe, Южнa Дoбpyджa e paздeлeнa нa чeтиpи зoни. Ha 21 септември вoйcĸaтa влизa в Tyтpaĸaн. На 25 септември от Варна за Добрич тръгва българската войска. На 26 септември от Добрич войската потегля за завземането на трета и четвърта зона.

Походът на българската войска през новоосвободена Добруджа завършва на 1 октомври 1940 година в Силистра, когато в града влизат българските освободителни войски, предвождани от ген.-майор Георги Попов.

Силистренци посрещат възторжено свободата - тържествата продължават няколко дни. Развяват се български знамена, организират се шествия, хористите от „Седянка” пеят марша „О, Добруджански край”. Заедно с войските пристигат и група писатели и културни дейци от София, между които и поетесите Дора Габе и Елисавета Багряна.

Тържествата в Силистра са отразени с богата фотоилюстрация във в. “Утро” в броя от 3 октомври 1940 г. Радостната вест за възвръщането на Южна Добруджа към майка България се посреща с неописуем възторг от целия български народ. Цялата страна е залята от масови народни тържества, които продължават три дни.

Събитието е отразено и в европейския и световен печат. За тържествата, посветени на събитието, пишат подробно кореспондентите на чужди вестници: ”Добруджанският химн е изпълнен с любов и трепетно очакване. Този химн чухме да се пее на сто места през време на нашето пътуване”.

На 1 октомври 1940 г. е записана нова страница в хилядолетната история на Силистра. На тази дата си спомняме българските жертви, дадени по време на румънската окупация и почитаме с признателност своите освободители.


България
ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 дедя

    3 7 Отговор
    Не обиждай на мамалигари на 04.октомври ще се прави МАМАЛИГА в Н.Черна

    19:00 01.10.2024

  • 3 Зевс

    31 2 Отговор
    Въпросните Велики сили са Германия и СССР, това след договора Рибентроп-Молотов, не се правете на ударени.

    Коментиран от #16

    19:00 01.10.2024

  • 5 Кирил

    34 2 Отговор
    Добруджанци останаха Българи за разлика от лъжливите македонци

    19:15 01.10.2024

  • 6 Що бе

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Сърбите какво са правили в Македония и Зап.Покрайнини я ми кажи умника с главните букви.

    19:31 01.10.2024

  • 7 Каква Русия

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Те гони тебе бе Лешпер.

    Коментиран от #8

    19:32 01.10.2024

  • 9 Силистра

    21 10 Отговор
    Добре, че сме били съюзник на Хитлер, иначе Добруджа щеше да е на Мамалигария. И ако може без пропаганда и дезинформация за Добруджа и Бг армии и войни, просто Хитлер е подарил Добруджа. ПОДАРИЛ! И трябва да сме му благодарни

    Коментиран от #10, #12, #13

    19:37 01.10.2024

  • 10 Така е

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Силистра":

    Това е истината!

    19:54 01.10.2024

  • 11 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Лъжлива статия несъответваща на историята и Крайовската спогодба.Пфу

    19:55 01.10.2024

  • 14 Хасковски каунь

    9 3 Отговор
    Но в 1945г др Сталин ЙВ запази тези граници.
    Слава на ОФ! Слава на Червената Армия !

    Коментиран от #15

    20:17 01.10.2024

  • 15 Хасковски каунь

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хасковски каунь":

    Моля ви не ме заличавайте!

    20:19 01.10.2024

  • 16 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Странно защо не се споменават в статията СССР и Германия и допълнително Италия.

    20:28 01.10.2024

  • 17 Точен

    6 0 Отговор
    Когато Русия и Германия са заедно, България печели.

    20:39 01.10.2024

  • 18 Хан Ауспух

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    все русия ви е в чугунените кратуни. изобщо нищо общо нямат не с това 4 години по късно обаче ни окупират и разрушават държавата.

    20:41 01.10.2024

  • 19 ПРИПОМНЯНЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не съм румънофоб, но поговорете в Добруджа със старите хора да чуете какво ще Ви разкажат. В мрежата може да се намерят доста неща, но не е всичко. Например, малко преди присъединяването към България на Южна Добруджа - 1940г., румънското правителство мобилизира местните Българи-мъже в румънската армия, но от тях никой не се връща след края на ВСВ. Официалното съобщение е, че са загинали във войната, а всъщност те веднага са избити. Част от труповете са хвърлени в понорите и затрупани , а други - в река Дунав. Спасяват се само тези, които вместо да отидат на мобилизационния пункт, преминават на Българска територия, подкупвайки корумпираните румънски граничари.

    За пореден път се убеждавам,колко малко се знае за Българската История, дори новата, пък какво остава за древната.

    21:51 01.10.2024

  • 20 Журналист е диагноза

    0 0 Отговор
    Благодарение на Германия и СССР!

    23:15 01.10.2024

