И Бойко Борисов поздрави българите за 2024 година

2024 година да бъде стабилна и сигурна за България. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов като новогодишно пожелание в личния си профил в социалната мрежа Facebook.
Кирил Петков, Делян Пеевски и Корнелия Нинова бяха сред другите политици, които поздравиха българите за новата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бая
13:26 01.01.2024
2 Петър
13:27 01.01.2024
3 И МАРА НИ ДЪРЖИ В ТЕЧЕНИЕ
13:27 01.01.2024
4 Омерзен
13:29 01.01.2024
5 Така Така
13:29 01.01.2024
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 гражданин
13:31 01.01.2024
8 консерва
13:34 01.01.2024
9 2024г.
13:34 01.01.2024
10 въпросче
13:35 01.01.2024
11 Наблюдател
Коментиран от #16
13:35 01.01.2024
12 гу..гу.. гу
13:35 01.01.2024
13 лют пипер
13:36 01.01.2024
14 Абе баш чалгарина
13:40 01.01.2024
15 Пенсионер
13:41 01.01.2024
16 Костя
До коментар #11 от "Наблюдател":Ние си имаме 500 000 максудовци,ти със 6000 ще ме плашиш
13:43 01.01.2024
17 Ха ха ха
13:53 01.01.2024
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 българка
Коментиран от #22
13:59 01.01.2024
21 Крадец как е сглобката Галя от Козяк
14:06 01.01.2024
22 Абе довърши много
До коментар #20 от "българка":Гробищата са пълни. А гражданите бедни. Новото му лице е сглобката.
14:06 01.01.2024
23 3.14К
14:08 01.01.2024
24 БиБуин
14:10 01.01.2024
25 дон
14:14 01.01.2024
26 Васик атанасов
14:16 01.01.2024