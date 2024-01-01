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И Бойко Борисов поздрави българите за 2024 година

1 Януари, 2024 13:25 454 26

И Бойко Борисов поздрави българите за 2024 година

  • бойко борисов-
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  • българи

Послание от лидера на ГЕРБ

И Бойко Борисов поздрави българите за 2024 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

2024 година да бъде стабилна и сигурна за България. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов като новогодишно пожелание в личния си профил в социалната мрежа Facebook.

Кирил Петков, Делян Пеевски и Корнелия Нинова бяха сред другите политици, които поздравиха българите за новата година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бая

    23 0 Отговор
    спал , половин ден проспал , и ей на , какво му родила главата като пожелание !

    13:26 01.01.2024

  • 2 Петър

    5 13 Отговор
    Март месец ли се пада на Бойко Борисов да стане министър председател?

    13:27 01.01.2024

  • 3 И МАРА НИ ДЪРЖИ В ТЕЧЕНИЕ

    11 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ

    13:27 01.01.2024

  • 4 Омерзен

    17 0 Отговор
    Може, но без Теб!

    13:29 01.01.2024


  • 5 Така Така

    17 0 Отговор
    Точно па тоя аре нема нужда. Егати и гнустта

    13:29 01.01.2024

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гражданин

    15 1 Отговор
    нито ще бъде стабилна, нито ще бъде сигурна, а ще бъде определено гладна, благодарение на тебе, който натискаше надолу доходите на хората цели 12 години, докато беше на власт

    13:31 01.01.2024

  • 8 консерва

    6 0 Отговор
    Айдееее,е и ся си е...а ....май катаааа!

    13:34 01.01.2024

  • 9 2024г.

    14 0 Отговор
    От пандиза да си поздравяваш Сглобката на колеги.

    13:34 01.01.2024

  • 10 въпросче

    11 0 Отговор
    Не ви ли е ясно,че БМБ пари не дава,а само взима?!

    13:35 01.01.2024

  • 11 Наблюдател

    13 1 Отговор
    С какво Бойко ни поздравявамш? Със 6000 талибана, които Австрия ще ни върне? Твоята Мария Неделчева се съгласила. Ужас!

    Коментиран от #16

    13:35 01.01.2024

  • 12 гу..гу.. гу

    9 0 Отговор
    Стабилността прадължава! Ограбването на инвалидите също!

    13:35 01.01.2024

  • 13 лют пипер

    11 0 Отговор
    Чекмеджета и гардероби с пачки

    13:36 01.01.2024

  • 14 Абе баш чалгарина

    5 0 Отговор
    да не е омрел?

    13:40 01.01.2024

  • 15 Пенсионер

    9 0 Отговор
    За какво Бойко ни поздравяваш? За спряната Коледна добавка? Или за това, че цените яко скочиха, но актуализацията на пенсиите не я направихте да е от 1.1.2024г. Пратихте я средата на годината 1.7.2024г., и много пенсионери, които ще умрат зимните месеци, въобще няма да я получат.

    13:41 01.01.2024

  • 16 Костя

    0 7 Отговор

    До коментар #11 от "Наблюдател":

    Ние си имаме 500 000 максудовци,ти със 6000 ще ме плашиш

    13:43 01.01.2024

  • 17 Ха ха ха

    10 0 Отговор
    Плюя на поздравленията на този дебел лицемер и предател на интересите на България пред австрийските. Полуграмотна мутра начело на Комисия по външна политика. Мерзавец!

    13:53 01.01.2024

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 българка

    0 3 Отговор
    Благодарим на Бойко, че все пак не ни довърши! Да е жив и здрав и дано съвестта му се събуди през тази година, ако все още е останало нещо от нея!

    Коментиран от #22

    13:59 01.01.2024

  • 21 Крадец как е сглобката Галя от Козяк

    4 0 Отговор
    Доволна ли е или пак те шамари

    14:06 01.01.2024

  • 22 Абе довърши много

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "българка":

    Гробищата са пълни. А гражданите бедни. Новото му лице е сглобката.

    14:06 01.01.2024

  • 23 3.14К

    3 0 Отговор
    Отпадък!

    14:08 01.01.2024

  • 24 БиБуин

    0 0 Отговор
    Пожелавам на българите да са стабилни, слон да ги ... да не мърдат!

    14:10 01.01.2024

  • 25 дон

    3 0 Отговор
    Зъл демон. Огън за теб.

    14:14 01.01.2024

  • 26 Васик атанасов

    1 0 Отговор
    Бойко свърши

    14:16 01.01.2024

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