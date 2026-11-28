Петролният танкер „Кайрос“ е скъсал котва в Бургаския залив и е започнал да дрейфува в посока Созопол, съобщава „Флагман“, позовавайки се на източник от „Морска администрация“. Корабът е дълъг около 274 метра.

Информацията за инцидента все още не е потвърдена с официално съобщение на „Морска администрация“. Не е ясно и дали към танкера вече са изпратени влекачи, каква е точната му позиция и на какво разстояние се намира от брега.

Ситуацията се развива при тежки метеорологични условия. За Бургаска област е обявен оранжев код за значителни валежи и силен вятър. Навигационният портал Maritime.bg съобщава за вятър до 7-8 бала по Бофорт, с пориви до 9 бала. По данни, цитирани от „Флагман“, прогнозираното вълнение край Южното Черноморие достига до 4,3 метра.

Танкерът остава в залива от декември 2025 г.

„Кайрос“ беше провлачен до Бургаския залив на 15 декември 2025 г. след инцидент край Ахтопол. Операцията беше извършена с три влекача, а корабът беше поставен на предварително определена котвена стоянка.

Плавателният съд е без работещи двигатели и без възможност самостоятелно да използва всички свои механизми. В навигационни предупреждения корабът е описван като неподвижен, без светлини и без маневреност, заради което към останалите плавателни съдове е отправяно указание да го заобикалят на безопасно разстояние.

През юли 2026 г. беше извършена проверка след сигнали за възможно замърсяване в района на Поморие, Сарафово и Созопол. Областната администрация в Бургас съобщи, че при проверката не е установен разлив на гориво, смазочни материали или нефт от закотвените кораби.

Ако информацията за скъсаната котва бъде потвърдена, следващите действия ще зависят от точната позиция на танкера, посоката на дрейфа и възможността за безопасно доближаване на буксирни средства. Засега няма официално съобщени данни за сблъсък, замърсяване или пострадали.

Източници: flagman.bg, maritime.bg, btvnovinite.bg