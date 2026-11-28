Поетапно ще бъде ограничавано движението на камиони над 12 тона по пътни участъци в Северна България заради усложнената метеорологична обстановка. Ограниченията се въвеждат при значителни снеговалежи, натрупвания и навявания.

Към момента има значителни натрупвания и навявания по първокласните пътища I-3 Ботевград - Бяла и I-5 Русе - Велико Търново. Ограничено е преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път I-1 в направлението Ботевград - Мездра.

Забранено е движението на камиони над 12 тона и в участъка от 71-и до 102-и километър на автомагистрала „Хемус“ в област Ловеч. От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват, че спирането на тежкотоварния трафик има за цел да намали риска от пътнотранспортни произшествия и да защити живота и здравето на пътуващите.

Призив към шофьорите

„Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини“, предупреждават от АПИ.

От агенцията напомнят, че превозни средства, неподготвени за зимни условия, могат да блокират движението и да затруднят както останалите шофьори, така и работата на снегопочистващата техника.

Ограниченията ще се въвеждат поетапно според развитието на метеорологичната обстановка и състоянието на пътните настилки. Водачите трябва да се съобразяват с временната организация на движението и да не предприемат рискови изпреварвания.