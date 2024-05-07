"Синя България" регистрира листите си за парламентарните избори

Националната коалиция "Синя България", представлявана от Вили Лилков, Петър Москов и неговата партия КОД, Жаклин Толева, Иван Сотиров и Стефан Иванов, регистрира листите си за предстоящите парламентарни избори.
Водачите на листите за Народното събрание на "Синя България"
01МИР Благоевград - Владимир Караджов
02МИР Бургас - Милен Димитров Георгиев
03МИР Варна - Наско Рафайлов
04МИР Велико Търново - Мирослав Евтимов
05МИР Видин - Вили Лилков
06МИР Враца - Петко Петков
07МИР Габрово - Дончо Захариев
08МИР Добрич - Светослав Божидаров Гочев
09МИР Кърджали - Здравко Йорданов Димитров
10МИР Кюстендил - Костадин Костадинов
11МИР Ловеч - Марин Вутов
12МИР Монтана - Валери Тимов Георгиев
13МИР Пазарджик - Димитър Петков
14МИР Перник - Валентин Павлов
15МИР Плевен - Иван Петков
16МИР Пловдив-град - Борислав Инчев
17МИР Пловдив-област - Борис Ячев
18МИР Разград - Йосиф Новаков
19МИР Русе - Мария Стоянова Искренова
20МИР Силистра - Стефан Ненчовски
21МИР Сливен - Димитър Сяров
22МИР Смолян - Емил Ружинов
23МИР София - Вили Младенов Лилков
24МИР София - Петър Стефанов Москов
25МИР София - Никола Симеонов Янков
26МИР София-област - Съби Давидов Събев
27МИР Стара Загора - Борислава Пенева
28МИР Търговище - Христо Иванов Радев
29МИР Хасково - Петър Стефанов Москов
30МИР Шумен - Борислав Христов Борисов
31МИР Ямбол - Николай Чистов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бмх
18:44 07.05.2024
2 Обективен
18:46 07.05.2024
3 Хъм
Коментиран от #5, #9
18:48 07.05.2024
4 Плашимир
18:48 07.05.2024
5 И той е
До коментар #3 от "Хъм":Как кой? И този изпълзя от СДС Прехода. Кречетало.
18:50 07.05.2024
6 нашия
18:51 07.05.2024
7 Ангел
18:51 07.05.2024
8 Тези явно
18:54 07.05.2024
9 Животното
До коментар #3 от "Хъм":Синя България е агитката на Левски.
18:55 07.05.2024
10 Росен
19:03 07.05.2024
11 Факт
19:06 07.05.2024
12 С пропаднал Антураж ...
19:10 07.05.2024
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хаха
Коментиран от #15
19:40 07.05.2024
15 Червената шапчица
До коментар #14 от "Хаха":0.005% хахаха
19:49 07.05.2024
16 Софийски
19:50 07.05.2024
17 Познавач
19:53 07.05.2024