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"Синя България" регистрира листите си за парламентарните избори
  Тема: Избори

7 Май, 2024 18:44 555 17

"Синя България" регистрира листите си за парламентарните избори

Вили Лилков, Петър Москов и Никола Янков са водачите в София

"Синя България" регистрира листите си за парламентарните избори - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Националната коалиция "Синя България", представлявана от Вили Лилков, Петър Москов и неговата партия КОД, Жаклин Толева, Иван Сотиров и Стефан Иванов, регистрира листите си за предстоящите парламентарни избори.

Водачите на листите за Народното събрание на "Синя България"

01МИР Благоевград - Владимир Караджов

02МИР Бургас - Милен Димитров Георгиев

03МИР Варна - Наско Рафайлов

04МИР Велико Търново - Мирослав Евтимов

05МИР Видин - Вили Лилков

06МИР Враца - Петко Петков

07МИР Габрово - Дончо Захариев

08МИР Добрич - Светослав Божидаров Гочев

09МИР Кърджали - Здравко Йорданов Димитров

10МИР Кюстендил - Костадин Костадинов

11МИР Ловеч - Марин Вутов

12МИР Монтана - Валери Тимов Георгиев

13МИР Пазарджик - Димитър Петков

14МИР Перник - Валентин Павлов

15МИР Плевен - Иван Петков

16МИР Пловдив-град - Борислав Инчев

17МИР Пловдив-област - Борис Ячев

18МИР Разград - Йосиф Новаков

19МИР Русе - Мария Стоянова Искренова

20МИР Силистра - Стефан Ненчовски

21МИР Сливен - Димитър Сяров

22МИР Смолян - Емил Ружинов

23МИР София - Вили Младенов Лилков

24МИР София - Петър Стефанов Москов

25МИР София - Никола Симеонов Янков

26МИР София-област - Съби Давидов Събев

27МИР Стара Загора - Борислава Пенева

28МИР Търговище - Христо Иванов Радев

29МИР Хасково - Петър Стефанов Москов

30МИР Шумен - Борислав Христов Борисов

31МИР Ямбол - Николай Чистов


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бмх

    20 3 Отговор
    Още един паразит на хоризонта!

    18:44 07.05.2024

  • 2 Обективен

    19 3 Отговор
    И тоз е един от големите политически миндили.

    18:46 07.05.2024

  • 3 Хъм

    13 3 Отговор
    Ти пък кои са?

    Коментиран от #5, #9

    18:48 07.05.2024

  • 4 Плашимир

    15 3 Отговор
    И тоя ли си показа глистите?

    18:48 07.05.2024

  • 5 И той е

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хъм":

    Как кой? И този изпълзя от СДС Прехода. Кречетало.

    18:50 07.05.2024

  • 6 нашия

    11 4 Отговор
    партия от "реститути" и "реститутки" е слиста дълна само с такива .....първата работа на родителите им беше да приемат ?едно време? закона за ЕДРАТА ГРАДСКА СОБСТВЕНОСТ....тааа те такива са в тая листа...

    18:51 07.05.2024

  • 7 Ангел

    12 1 Отговор
    И защо не писахте още в началото, че е платена реклама?

    18:51 07.05.2024

  • 8 Тези явно

    7 3 Отговор
    Тези явно не са перспектива за България!

    18:54 07.05.2024

  • 9 Животното

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хъм":

    Синя България е агитката на Левски.

    18:55 07.05.2024

  • 10 Росен

    7 1 Отговор
    Тоя дето подаряваше бутилки уиски на Боко Тиквата да си трае.

    19:03 07.05.2024

  • 11 Факт

    3 1 Отговор
    От който не става нищо, се занимава с политика.

    19:06 07.05.2024

  • 12 С пропаднал Антураж ...

    3 1 Отговор
    С пропаднал Антураж ...Парламент не се прави!

    19:10 07.05.2024

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хаха

    1 1 Отговор
    0.5% хахаха

    Коментиран от #15

    19:40 07.05.2024

  • 15 Червената шапчица

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    0.005% хахаха

    19:49 07.05.2024

  • 16 Софийски

    0 0 Отговор
    Московска патерица на евроатлантика шиши и тиквун, е нЕма такова дЕсно

    19:50 07.05.2024

  • 17 Познавач

    1 0 Отговор
    Само заради Иван Сотиров няма да гласувам за Синя България! Нищо не предлага, а само философства. Празнодумец и лалажия. Въздух под налягане!

    19:53 07.05.2024

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