Транспортният министър: Необходимо е изграждането на мост над река Дунав в Силистра

12 Септември, 2025 15:41 559 16

По думите му този мост е необходима точка за пресичане, за да се обслужи коридорът „Юг – Север“, който продължава през Румъния, към Молдова и Украйна

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Необходимо е изграждането на мост над река Дунав в Силистра. Това заяви пред журналисти в крайдунавския град вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Освен втори мост в Русе, тоест трети мост над Дунав, трябва да има още два, като единият задължително трябва да бъде в Силистра, обясни Караджов.

По думите му този мост е необходима точка за пресичане, за да се обслужи коридорът „Юг – Север“, който продължава през Румъния, към Молдова и Украйна. Този коридор е приоритет за Европейския съюз (ЕС) и въртенето на трафика през Русе, Гюргево, Букурещ и оттам през Констанца и на север, за мен е транспортен парадокс, коментира министърът.

Той изрази готовност да води разговори с румънския му колега и на ниво Европейска комисия (ЕК), за да бъде разрешено изграждането на още два моста от румънската държава. Тук не става въпрос нито за финансиране, нито за желание. Ние ще осигурим и двете. Въпросът е, че няма желание от страна на Румъния и тя представлява спирачка за развитието на тези дунавски региона в България, посочи Караджов.

Ако това не се промени на ниво ЕК и не се намерят механизми, за да се стимулира изграждането на четвъртия ни мост тук в Силистра, аз не виждам и кой знае каква полза да продължаваме да си говорим за коридори „Юг – Север“, за гигантски планове за подпомагане на реставрирането на Украйна. Мисля, че това ще се превърне в крайъгълен камък за мен като министър, по отношение на мостовете, изобщо на прехода ни България-Румъния, добави Караджов.

Той бе в Силистра, за да се включи в информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Киро Острото

    9 3 Отговор
    Изберете ме за премиер и ще ви построя три моста.И завод за електромобили.

    15:43 12.09.2025

  • 2 хоминид

    5 1 Отговор
    Тази иде я не е нова. Мост в Си-Лист-Ра трябва спешно да бъде построен. Да бъде качествен,нищо,че трябва да се строи бързо.

    15:46 12.09.2025

  • 3 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    10 0 Отговор
    Караджата иска а да ОТКРАДНЕ 5 милиона евра като от Германос Глобул ли?? мазен ДССар ДСБар

    15:47 12.09.2025

  • 4 Топч0

    12 0 Отговор
    А тунела под Шипка кога ще е готов?

    15:48 12.09.2025

  • 5 Необходимо

    8 0 Отговор
    е да се покриеш и оставката ти !

    15:51 12.09.2025

  • 6 Какви мостове те гонят, тъпанар

    8 1 Отговор
    Па и при Силистра? Да е по-сгодно на логистиката на Дони?! Че ти релси нямаш, нещастнико, цял отрасъл (елемент от сигурността на държавата) преевахте, престъпници. Това, за което отговаряш е на нула, ти мостове за господарите ще строиш? Е.а ти св.и.нете!

    15:51 12.09.2025

  • 7 герап

    3 1 Отговор
    Въвеждането на еврото в Бългерията бедна и изостанала ще обедни още хората-работещи и пенсионери.Никой в Народното събрание не мисли за това. Заплати и пенсии трябва да не са по курса на тази валута,а по наличните цифри.

    15:53 12.09.2025

  • 8 Сандо

    3 1 Отговор
    Ще намалява транспортните разходи за окраината.А може би е таен агент на Путин и иска да направи по пряк път за армиите му към Татковината?

    15:53 12.09.2025

  • 9 ДЖИЛЯЗКОВ

    3 0 Отговор
    САКЪН НЕ ОТТАМ МОЖЕ ДА ДОИДАТ РУСНАЦИТЕ

    15:54 12.09.2025

  • 10 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Чакай бе шаказулилу, сега гътаме правителството и след изборите сте извън парламента, друг ще краде пари от строежа на мост, вие си свирете чалгите

    15:55 12.09.2025

  • 11 ха ха

    5 2 Отговор
    за удобство на нато ? и за кефа на урсула , не се надявайте да възстановявате украйна , няма да има какво

    15:55 12.09.2025

  • 12 Ромско бягане в град Лом

    1 1 Отговор
    Ромско бягане.
    Град Лом.

    Удар по лицето на всеки минувач българин!
    Удар, удар! Ритник!

    Ах лелелей ах наненаней!

    15:55 12.09.2025

  • 13 да да

    2 0 Отговор
    Ще?!Ама друг път на пухлисти локуми ....

    16:01 12.09.2025

  • 14 Стига разходи, железниците се разпадат!

    1 0 Отговор
    Да, за да улесним руснаците)))))

    16:03 12.09.2025

  • 15 пак ли, отново ли

    0 0 Отговор
    Как умело се прави на луд с тези очички/маслинки. Мисли само за кражби и далавери този гроздан- гроздев. Може ли едни милиони да вземе, даже и без мост...

    16:10 12.09.2025

  • 16 Ъиоо

    0 0 Отговор
    Ти самия си парадокс ,грешка на природата. Много ясно че Румъния гледа да минава маршрута близо до столицата и. Където са хоратаре от там минават и керваните

    16:12 12.09.2025

